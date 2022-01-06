2022/01/06,
生活

2022年新春賀禮 好運，馬牌一手包辦！買四條馬牌輪胎 就送1871經典帆布包

2022年新春賀禮 好運，馬牌一手包辦！買四條馬牌輪胎 就送1871經典帆布包

我們想讓你知道的是

邁向2022壬寅年，適逢值得歡慶的農曆新年時刻，德國馬牌結合1871年創立年份，推出限量款『1871經典帆布包』好禮，獻上給一路支持馬牌輪胎的車主，好運，馬牌一手包辦！

德國馬牌集團成立一百五十週年，不斷地研發創新豎立無數產業里程碑，成就淬鍊馬牌輪胎的多項經典成就，2021年11月於美國CES大展榮獲四項創新指標性大獎肯定、2011年9月於歐洲最大車展IAA Mobility發表創新Conti GreenConcept 綠能概念輪胎，多項科技展現德國馬牌集團實踐零事故(Vision Zero)的願景，不僅改變人們的駕駛體驗，更重新定義移動未來，以更高的便利性、安全性、永續性讓每個人都享有更安全的移動生活。

02)_德國馬牌輪胎_限量款_1871_經典帆布包_經典有型
Photo Credit : 德國馬牌

展望未來，德國馬牌集團願景為2030年成為在生態和企業社會責任最領先的輪胎品牌，以綠色企業為己任，2050年前實現100%全面採用永續材料生產輪胎的最終目標，在所有供應鏈生產全面達成氣候中和。

邁向2022壬寅年，適逢值得歡慶的農曆新年時刻，德國馬牌結合1871年創立年份，推出限量款『1871經典帆布包』好禮，獻上給一路支持馬牌輪胎的車主，好運，馬牌一手包辦！即日起至2022年1月30日止，至全台德國馬牌輪胎簽約店家，購買四條馬牌輪胎（14吋以上），即贈馬牌限定款『1871經典帆布包』好禮（數量有限，送完為止）。

01)_2022_歡慶新年_月底前，買馬牌輪胎送1871_經典帆布包
Photo Credit : 德國馬牌

馬牌限量款『1871經典帆布包』採客製化染色的麻灰黑訂製帆布，重現低調時尚，紀念性的圓馬LOGO拉鍊與復古銅Continental金屬銘牌、扣環細節從Continental 的首個字母＂C＂擷取靈感，運用字母做為設計做點綴，雙背帶設計讓穿搭更多元：除了肩背、斜背、手提也合適。另外，內襯使用勃根地紅厚磅數材質，華麗質感與耐用度兼備，同時保持結構硬挺與外型的完美，附加的商務行李吊牌，以及適中的尺寸，商旅公出與休閒輕旅遊皆可完美搭配。

過年期間(２月７日前)，加入馬牌Line@好友，還可參加新春好運詩抽籤及拿紅包活動！新春抽籤迎好運，迎接2022好運勢。為你的運氣加倍喝采，氣勢虎虎生風。

立即加入馬牌Line@ 邀請好友，抽Line Point 168好禮紅包

活動期間：2022年1月1日至1月31日止

活動辦法：活動期間至全台德國馬牌輪胎簽約店家，購買四條馬牌輪胎（14吋以上），即可獲贈馬牌限定款『1871經典帆布包』乙只（數量有限，送完為止）

04)_馬牌1871_經典帆布包_華麗質感與耐用度兼備
Photo Credit : 德國馬牌

1871經典帆布包

＊復古銅馬牌金屬銘牌，經典品味重現

＊經典圓馬LOGO拉鍊，守護重要資料與文件

＊勃根地紅厚磅數內襯，質感與耐用度兼備

＊肩背手提兩用，滿足各種用包需求

※注意事項：

1.本活動僅限懸掛活動橫布旗之店家及台灣開利耐特銷售之產品，實際促銷條件仍以各零售店之個別銷售條件為準。

2.贈品以實物為準，數量有限，贈完為止，不得兌換等值現金或以其他贈品替換。

3.詳細活動辦法以本公司實際公告為主，馬牌輪胎保有隨時修改及終止本活動之權利。


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