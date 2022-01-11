德國新政府正在進行中國的「轉型正義」，台德關係是否有機會朝建交邁進？

新政府對中國的嗆聲

自去（2021）年12月組閣的德國紅綠燈新政府的執政，給德國國民帶來很大的希望。

過去幾年來，原本的基民盟大聯合政府有最大的實權執政，人民賦予大聯盟改革德國的希望，但在他們執政的八年過後，好像過眼雲煙，人民期望的改革，根本沒有實現。現在執政的紅綠燈聯盟，雖然各自有各自的打算，對於國家前途方向不盡相同，但是從他們所簽署的治國理念來說，還是給了人民新政府有了新氣象之感。

去年12月8日新的紅綠燈政府確定要掌權治國，光是這個動作就給人民有政黨輪替的希望。新政府的外交部長是綠黨的貝爾伯克（Annalena Baerbock），年僅42歲，看起來年輕有為，曾擔任綠黨黨主席多年。去年9月的國會大選，她在黨內競爭中被提名為總理候選人，這也是綠黨第一次提總理候選人。

現擔任外交部長的貝爾伯克，對中國的政策前後談過數次，都是非常清楚有力的表明不能對中國損害人權的情事容忍下去，她要把過去舊政府在檯面下的溫吞與寬待中國的態度捨棄掉，並把中國侵害人權的問題抬到檯面上。中國是德國最大的汽車市場的主顧，德國的福斯集團對中國有非常高度的依賴性，德國的汽車工業根本不能沒有中國。

外交部長雖然不滿中國政府的對人權的蠻橫行為，但憑德國依賴中國的程度，說實在的根本不可能有所作為。她強調德國絕對會與其他歐盟國家一起共同抵制中國政府視人權於無物的囂張行徑。她也表示她主掌的外交事務，絕對會體現民主國家的基本價值。

新政府在執政協商的重點，雖然提到有要對中國的外交政策改弦易轍，但是否會實現，其實與新政府主政的社民黨總理蕭茲（Olaf Scholz）的默許有絕對的關係。

在1998年社民黨與綠黨這兩個政黨就曾攜手合作執政過，在過去合作的執政七年（1998－2005）的經驗中，也曾傳聞過綠黨外交部部長菲舍爾（Joschka Fischer）和當年的社民黨總理施洛德（Gerhard Schröder）有爭奪外交主導權的問題。但最終總理還是把外交部長的氣焰給壓下去。

而這次的新政府仍是會遇到同樣的問題，因為政黨理念不同，很可能只能「顧肚子而無法顧佛祖」——理念高而作為少。近來幾天總理府為了壓制外交部長高張的氣焰，對外發言解釋外交事務的主導，最終是由總理來做決斷。這類各部會的相互放話，讓人還沒看到政績，就已先聞到內閣的煙硝味。

當然新政府的三黨聯合執政才上任一個月，許多事物多需摸索並探測各個政黨陣營的底線，社會期待的外交改弦易轍會不會成功，就看這兩位主導外交的人，是誰當主廚誰扮演端盤的服務生。德國媒體對於這位年輕、還沒有什麼行政經驗的外交部長，大多不太看重，右派的媒體甚至嘲笑她的英文用詞只有中學程度，甚或懷疑綠黨的戰鬥主將們都在綠黨的權位競逐中被邊緣化，要期待綠黨能有什麼戰鬥能力似乎是期望太高。

台灣問題牽涉到中國擴權的問題，身為歐盟大國的德國不能迴避，必須做政治的表態。在新政府更新的外交官網中，舊政府在過去外交官網中強調，「德國視台灣為中國領土的一部分」，這種叩頭的說法已被刪除。

取而代之的是，官網的第一句，「國會的請願委員會中，已經非常清楚表明，德國與台灣要有更密切的交流與強化雙方的合作關係。新政府上任主政的第一天，請願委員會就以絕對多數的決議通過，強力建請勸說外交部回應一項訴願的請求——德國要和台灣建立正式的外交關係。……在這過半的訴願委員會委員中，只有左翼黨不贊成。」

會有這段訴願的請求的事實呈現，是因為2019年在德國國會曾有一個關心台灣的德國民間人士克羅茲堡（Michael Kreuzberg），向德國國會提出訴願，要求德國應該要與中華民國台灣建交。結果在短短不到30天內，就通過五萬人的門檻，把此議題送入國會。當年這項訴願許多台灣人與海外的台灣人都熱烈參與。

記得當年台灣的官方與民間重要機構負責人，都曾到德國國會去闡述台灣的國際地位與觀點，讓德國國會議員更清楚台灣的國際地位與民主價值。也因為這樣，新政府的國會議員都清楚明白，台灣受迫於中國而無法和德國正式建交的扭曲外交關係。因此現今德國新政府外交官網的第一句，就談當年民意具體訴願的意向來強化德國對台灣外交關係，以符合民意取向的新政府施政理念，這樣的官網說明對台灣可以說是非常友善的起手式。

如何回應國際社會

由新政府的種種施政理念的跡象，都在在說明了德國的新政府正在做對中國的「轉型正義」，而台灣在面對國際張開雙手擁抱的同時，這顆建交與不建交的球，終於還是要回到我們自己的身上，我們自己要以何種名稱，什麼身分才能投入國際友善的擁抱，正是台灣政府與民間必須思考的問題。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航