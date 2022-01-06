索尼宣布成立Sony Mobility進軍電動車市場，運用影像感測器優勢發展4級自動駕駛系統

索尼（Sony）於1月6日在2022年消費電子大展（CES 2022）投下震撼彈，宣布成立新公司Sony Mobility，進攻電動車市場，並運用索尼在影像感測器及電玩娛樂產業的優勢，目標發展4級自動駕駛系統，激勵股價大漲逾4％。

索尼宣布以自己的品牌製造電動車

氣候變遷成為全球首要面對的問題，為了減少碳排放，各國紛紛開始制定燃油車的銷售禁止年限，英國於2020年11月率先宣布2030年禁止燃油汽車。根據勤業眾信報告指出，電動車市場未來十年會以29%的年複合增長率持續成長。

電動車已經成為智慧型手機後最重要的產業。昨（6）日在國際消費電子展（CES）索尼向外界展示，一款全新的全輪驅動七座電動SUV原型車，引起現場媒體注目。

《華爾街日報》報導指出，早在2019年索尼已經向外界展示過一款電動轎車，當時他們說並不打算販賣該款電動車，僅是向外界說明「影像感測器」（CIS），未來可以應用於自動駕駛系統。

不過，報導稱，索尼正在計畫以自己的品牌製造電動車，不僅是向其他車商提供技術而已，該公司表示，將在今年春季成為一家名為Sony Mobility的公司。

2020年9月，索尼執行長吉田憲一郎（Kenichiro Yoshida）已經透露對電動車產業濃厚的興趣，他說：「多年來一直感覺，索尼生產PlayStation遊戲機和其它電子產品的公司應該製造一些『能夠動』的產品」。

如今，田憲一郎在昨日的CES正式坦言：「我們相信，索尼作為一家具創造性的娛樂公司，在重新定義移動領域方面佔據優勢」。報導稱，和傳統燃油汽車相比，電動車活動部件較少，更依賴軟體控制，讓索尼更容易進入產業。

自動駕駛成新藍海，影像感測器是關鍵

台灣影像感測器大廠從業人員告訴《關鍵評論網》，影像感測器對於電動車而言非常重要，因為電動車除了在動力、機械結構上和傳統汽車不同以外，內在軟體、自駕系統，更是各家廠商著墨的重點。

而要讓自駕系統完善，必須要靠影像感測器輔助。他強調，影像感測器有4個主要零件構成，分別是鏡頭、濾光片、畫素設計還有光電二極體，要讓零組件（光電）互相輔助運作，技術含量非常高，而索尼正是這個技術的領導者。

台灣經濟部技術處發布報告指出，自動駕駛可分為6種等級（0至6級），跨越了第3等級以上才算進入自動駕駛的門檻，5級則是進入到「完全自動」，不需要靠人為輔助，實現完全的自動駕駛。

報告稱，以台灣自製的電動巴士而言，是以「車為主，人為輔」的高階自動駕駛車（3至4級間），只需要按照預定的路線行駛，自駕車的普及領域，可能會先落地於公共運輸上，而採用的感測數量大約為15至20個。

影像感應器成為索尼邁向電動車產業的重要基礎，昨日索尼展示的原型車中安裝了40個影像感測器，他們強調，最終目標是提供4級自動駕駛。消息公布後，周三索尼股價在東京市場，收盤上漲3.7%。

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核稿編輯：翁世航