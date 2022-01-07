2022/01/07,
政治

避免政黨對決？朱立倫在補選與罷昶「喊Pass」，顏清標想必點滴在心頭

避免政黨對決？朱立倫在補選與罷昶「喊Pass」，顏清標想必點滴在心頭
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

朱立倫該捫心自問，是避免「藍綠對決」來幫顏寬恒？還是他被迫選擇簡單道路：賭一把Pass，將關鍵牌留到第三輪2022，還有逆轉的可能？但求無過，不求有功，這麼做，顏清標想必點滴在心頭。

在打牌或賭局，不出牌，可以用Pass來表示。意指放棄這一局出手的機會。被Pass掉，也有淘汰的意思。朱立倫在顏寬恒補選、林昶佐罷免案，都選擇了Pass。

朱立倫週三在中常會上稱，國民黨不希望政黨對決，「要回歸在地，回歸實實在在」。朱6日受訪被問到選前夜是否南下挺顏寬恒，他說，請蔡英文跟縣市首長防疫，中二舞台就還給民眾、還給顏寬恒、還給所有候選人，讓大家好好思考。朱也說，罷昶案是公民團體提出來的，國民黨僅協助，不必政黨對決。

很明顯地，老朱不想重蹈覆轍。國民黨拿下陳柏惟罷免案後，1218四大公投乘勝追擊；朱在重啟核四案和侯友宜等產生嚴重矛盾，反萊豬案也功敗垂成。四大皆空，重傷黨主席威信。

朱立倫這次選擇了一條聰明、迂迴的路。沒有輸贏，就沒有失敗；沒有期待，沒有傷害。朱立倫1月9日就不需要費心主席保衛戰。

你可能會問：這兩席立委不重要嗎？民進黨重兵集結、蔡賴蘇大軍壓境萬華、中二不重要嗎？爭取顏家支持與台中市長選戰不重要嗎？

應該說，有更重要的事。

第一，朱立倫必須避免四大公投重傷後，繼續自傷，所以他採取切割戰術；第二，後有追兵，韓國瑜復出，朱必須保留實力應戰2024；第三，朱立倫未必有贏的把握，所以先做好輸的準備。

選擇一個好的Pass時機，目的是讓自己在該輪結束時，能夠取得有利的位置。因此，跳過中二和罷昶，國民黨下一場仗就是布局2022，就是贏面大的勝局了。

這或許是朱立倫精算出來的結果。

就牌局邏輯，當你只落後對手一點點力量值時，應該繼續打牌；當無法用兩三張牌贏過對手時，可以考慮棄牌。而當你贏下第一輪時，第二輪應該儘可能把手中的廢牌打光；當你是被逼牌的一方，要考慮到對手虛張聲勢的可能。政治牌局的博弈，無異考驗著朱立倫對自己和敵人牌組的認識有多深。

顏寬恒宣布參加台中第2選區立委補選（1）
Photo Credit: 中央社

大局來看，若柯媽媽「巧遇」顏寬恒，代表柯文哲跨出台北、劍指中台灣的企圖心；若民進黨蔡英文、賴清德與蘇貞昌全力輔選，把中二和罷昶當2022暖身、2024政權保衛戰的起點。

朱立倫該捫心自問，避免政黨對決，是幫自己還是幫顏寬恒？還是他被迫選擇簡單道路：賭一把「Pass」。將關鍵牌留到第三輪，還有逆轉的可能。

朱立倫Pass，對他當然沒有加分作用，藍白陣營在趙少康、韓國瑜、侯友宜、柯文哲強敵環伺下，朱立倫跳過重要選戰，無異替自己打造了一塊「空頭黨主席」招牌。但求無過，不求有功，又如何在2022九合一選舉當稱職母雞，2024和列強比拚？

顏清標想必點滴在心頭，朱立倫Pass，將成為下一次戰局的伏筆。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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