2022/01/08,
社會

婦人買iPad Pro怕被老公罵，假裝是遺失物送警局，六個月後就有權拿回來嗎？

婦人買iPad Pro怕被老公罵，假裝是遺失物送警局，六個月後就有權拿回來嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

假如遺失物在通知或是最後招領日起的六個月內，都沒有失主認領，這樣的話該物品就可以由撿到的人取得所有權，換句話說，就是撿到的人可以獲得該遺失物，並前往警局領取。

這兩天有一則有趣的新聞，有位婦人因為很想買一台平板，卻又擔心價格太貴遭到丈夫責罵，因此想到以拾得遺失物的方式來進行轉移，讓自己能夠將平板以「非常合理」的名義帶回家。

然而她沒有想到的是，負責承辦的警員竟然一時起貪念，以同事名義創建公文，表示已經有遺失者來領回，這讓婦人感到非常驚恐，立刻詢問警局，才讓警察貪心的計畫曝光。

警察這樣的行為真的非常不適當，因為一台平板而做出這樣的犯罪行為其實真的非常不划算，不只要面對官司還將面臨懲處。不過，可能會有人好奇，婦人這樣異想天開的方式真的是可行的嗎？只要以拾得遺失物的名義送警局，就真的可以如她所願在六個月後以拾得人的身分去領走平板嗎？

其實這個方法還真的是可行的喔！

依照《民法》第807條第1項的規定，假如遺失物在通知或是最後招領日起的六個月內，都沒有失主認領，這樣的話該物品就可以由撿到的人取得所有權，換句話說，就是撿到的人可以獲得該遺失物，並前往警局領取。因此若是有東西遺失了，一定要記得在接到通知的六個月內快點去認領，否則依照民法的規定，拾得人就能在六個月的時間過後，拿走原本屬於你的遺失物喔！

另外，我們也常會聽到有人說撿到遺失物的人，有權利去向失主請求該遺失物價值十分之一的報酬，例如，撿到他人遺失的一千元，就能向失主請求一百元的報酬，那麼這樣的說法也是正確的嗎？

這樣的說法也是真的。依據《民法》第805條第2項的規定，若是在撿到遺失物後，失主有前來認領，拾得人是有權利向失主請求報酬的，不過不能超過失物價值的十分之一，像是撿到十萬元現金，最多就只能請求十分之一即一萬元做為報酬，請求金額不能超過這個數字。

假如最後連拾得人都沒有再出現去領取這個已經屬於他的遺失物時，只要經過了通知或公告三個月，警察就會將這份遺失物或是賣掉所得的價金，交由具公法人地位的地方自治團體，讓他們來使用。

最後，要提醒一點，無論撿到的遺失物價值為何，建議都交由警察機關處理，以免之後失主報案反倒衍生出侵占遺失物的法律問題，讓自己莫名被提告。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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