《動物公民》：「城際野生動物」在我們日常世界觀中是「隱形的」，往往淪為非蓄意傷害下的受害者

文：威爾・金利卡（Will Kymlicka）、蘇・唐納森（Sue Donaldson）

第七章 外籍住民：城際野生動物

在前兩章，我們敘述了針對馴化動物的共同公民資格架構，以及野生動物的主權架構。在大眾的想像中，這兩種動物或多或少就是全部的動物了：動物若不是受到挑選生活在我們周遭的馴化動物，就是不和我們一起生活，而是住在森林、天空與海洋等荒野之地的野生動物，牠們獨立於人類活動與意圖之外，避免與人類的接觸。

這個馴化／野生的二分法，忽視了生活在我們周遭有為數眾多的野生動物，牠們甚至就住在市中心：松鼠、浣熊、大老鼠、椋鳥、麻雀、海鷗、遊隼與小鼠，多不勝數。如果我們把郊區動物也算進來，像是鹿、土狼、狐狸、北美臭鼬與其他數不清的動物，顯然我們將要處理的不是少數幾個反常的物種，而是一群適應在人類周遭生活的非馴化物種，種類各異。野生動物就生活在我們周遭，而且由來已久。

我們把這種動物稱作「城際野生動物」，以示其介於兩端的狀態：既非野生動物，也不是馴化動物。有時候，牠們之所以住在我們周遭，是因為人類侵占或包圍了牠們的傳統棲地，讓牠們別無選擇，只好盡可能地適應人類的居住地。但也有一種情形是，野生動物會主動尋找人類的居住地，因為那裡與傳統荒野棲地相比，提供了更多更好的食物來源與藏身之所，並不受天敵獵捕。我們將看到，事實上城際野生動物會經由很多不同的途徑來到我們周遭生活。

某種意義而言，城際野生動物的狀況可視為成功範例。儘管野生動物的數量持續減少，很多城際野生動物的數量卻一直在增加，並證明牠們成功適應人類居住地。然而，這不代表人類與城際野生動物之間的關係和睦，至少從動物權的角度來看並非如此。相反地，城際野生動物遭受各式各樣的虐待與不義，且人類堅稱對牠們不負有獨特的關係性義務。

有個問題在前面已經提過：這些動物在我們日常的世界觀中是「隱形的」。由於我們用二分法來劃分自然界與人類文明，都會空間被明確定義為與「荒野／自然」相對立，我們因而「看不到」城際野生動物，在思考與討論該如何計畫與治理社會時更是如此。舉例來說，都市計畫很少會考慮人類的決定對城際野生動物所造成的影響，而都市計畫者也很少受到相關訓練。城際野生動物因而往往淪為非蓄意傷害下的受害者，傷害來自於我們的建築物、道路、鐵絲網、柵欄、汙染、流浪動物，諸如此類。作為物種，城際野生動物或許已經適應了與人類一起生活時會面臨的危險，但仍有許多個體無辜且殘忍地受害。

城際野生動物的「隱形」不只導致人類漠不關心或忽視，更糟的是，往往使牠們存在本身失去正當性。因為我們假設野生動物應該在遙遠荒野中遠離我們生活，所以城際野生動物常會被汙名為外來侵入者，誤闖人類領土，且無權留下。這導致牠們與人類發生衝突時，我們就覺得有權趕走牠們，如大量誘捕／遷徙他處，甚至是滅絕計畫（射殺、毒害）。因為牠們不屬於這個空間，我們便認為有權利用等同於是動物種族清洗的方式，消滅這些所謂的有害生物。

因此，城際野生動物的處境極為矛盾。從一般性演化觀點來看，牠們一直是最成功的物種，找到新的生存方式且在人類統治的世界中繁盛。但是，從法律與道德觀點來看，牠們是最不受認可與保護的動物。我們再怎麼不當對待馴化動物與野生動物，至少還勉為其難地承認牠們有權待在牠們的所在地。

但是，城際野生動物的概念本身意味著生活在我們周遭的野生動物，許多人否定其正當性，違逆了我們對人類空間的觀念。因此，很少有人呼籲要求保護牠們不受人類定期進行的種族清洗所害，也沒什麼法律能提供牠們任何保護。超都會者法蘭．萊伯維茲以下的言論很極端，但遺憾的是表現出典型動物和都會性的不相容：

我不喜歡動物，不管哪種動物都一樣。我甚至不喜歡「動物」這個概念。動物不是我的朋友。牠們在我的屋裡不受歡迎，在我心中沒有任何位子。動物被我除名了……，我應該要更精確地聲明我不喜歡動物，但有兩個例外情況。第一是我喜歡作為「過去式」的牠們，其形式為美味香脆的豬肋排與廉價皮鞋。第二是在「戶外」，像是森林那種「戶外」，或最好是在南美叢林。畢竟這樣才公平。我不去那邊，牠們憑什麼來這裡？（引自 Philo and Wilbert 2000: 6）

我們認為，主張城際野生動物不屬於人類聚落，這樣的概念有基本瑕疵。首先，這完全不切實際。我們接下來會看到，大量遷徙或滅絕計畫徒勞無功，完全行不通，且往往會讓情況變得更糟。但更重要的是，這在道德上站不住腳。城際野生動物並非另屬他處的外來者或闖入者。在多數情況下，牠們沒有別的地方可住，都會區就是牠們的家與棲地。

我們因此需要找出能夠承認牠們合法存在以及與牠們共存的辦法。事實上，任何看似合理的動物權理論，其重要任務在於要針對這個共存狀態發展指引。然而，動物權理論至今對於城際野生動物未曾著墨。在思索盛行的「馴化／野生」二分法時，動物權理論者討論需要從人類手中解放的馴化動物，也討論需要遺世獨立過自己生活的野生動物，就是沒有提到城際野生動物。

事實上，城際野生動物這個類別本身，很難被納入許多動物權理論者的想像之中，因為他們預設了人類與野生動物世界之間有自然的地理區隔。比方說，根據范西恩的說法，馴化的其中一個問題，是違反了這個自然的地理區隔，導致動物「在人類世界中動彈不得」，而牠們「不屬於這裡」（Francione 2007:4）。其中隱含的假設是：外面的荒野對動物而言才是適合或自然的地方；動物在人類社群中的存在，完全來自人類非法捕捉、馴化與育種所造成的結果。這幅人類與動物的自然區隔圖像，讓城際野生動物隱形了。