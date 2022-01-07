如何設立健身目標？降體脂、減肥、體態變化、還是深蹲重量增加？

許多人走進健身房後，會感到不知所措！但他們不是「不知道要練什麼」，而是因為「不知道自己的健身目標是什麼？」每一個人的健身目標不同，但基本上大家的目標都是很一致希望自己能夠成為更好的自已「Be the Better You」，然而，針對不同狀態的人，該如何設立健身目標？如何達成、如何執行呢？

目標一：減肥、減重

這是許多健身新手的第一個目標，希望自己能夠回到高中時的體重、找回青春時的窈窕！如果你的目標是減肥、減重，那建議就以「公斤數」作為目標，合理每個月減少的公斤數約為1-2公斤！過度極端的目標，很難養成持久的習慣、反而會造成目標達成後快速復胖！

如何達成每月減重、減肥1-2公斤的目標？

熱量控制：掌握自己的TDEE及基礎代謝率，以「熱量赤字」為目標，就能夠很科學的減重！(該如何計算自己的TDEE?) 每天量體重、紀錄體態變化：每天固定時間紀錄自己的體重及觀察自己的體態變化，將有助於增加減重、減肥的信心！ 養成每週規律運動的習慣：剛開始減重、減肥，沒有運動習慣的人，可以先從輕量化的運動開始，如：每天走路一萬步、每週在家進行徒手健身3次等比較容易達成的目標！

目標二：減脂、增肌

我不要當泡芙人了！這也是很多女生常見的健身目標，女生的合理體脂17-27％，體脂肪率下降比體重下降還要困難！因為影響體脂肪的因素包含了肌肉量的比例，想要擺脫泡芙人的女生，許多人體脂本身的重量並不是太多，但之所以體脂肪率很高其實是因為「肌肉量過少」，所以，如果你的目標是要減脂、那需要同步考慮「增肌」！

體脂肪率下降的目標，該如何設定呢？

如果你正在進行一套嚴格的飲食控制及訓練計畫，一個月下降1-2％的體脂，是很合理的目標！

該如何達成每月下降1-2％的體脂肪率呢？

飲食控制：不只是熱量赤字，蛋白質、碳水化合物及脂肪的攝取比例也是很重要的，特別是在增肌階段，如果蛋白質的攝取不足，很有可能造成反效果！ 一週2-3次有氧：在減脂階段，每週有氧2-3次搭配阻力訓練（重量訓練）將有效加速減脂的效果！ 一週2-3次重訓：如果減肥、減重，那只要有消耗熱量就可以達成目標！但如果目標是要減脂或增肌，重訓就是必要的，因為肌肉必須要在負重的狀態下、感受到張力，搭配足夠的營養補充，才會生長！

目標三：體態雕塑、體態變化（腹肌、翹臀、馬甲線、背肌）

好，還要更好！這是許多健身一段時間的人對自己的期許，當你開始健身之後，你會發現，你的目標永遠追不完，總是希望自己可以更好！如果你的目標是想要有川字型腹肌、翹臀、馬甲線等，最好的衡量方式就是「體態紀錄照」！養成定期紀錄體態的習慣，才能看到自己的變化！

該如何達到體態雕塑的目標呢？

這個就是健身最困難的地方之一了，因為「局部減脂」的概念不存在，但是加強某些部位的訓練，確實可以讓該部位的線條更明顯！

在Nuli App 中，我們針對了部位訓練有加強的課表，如：背部訓練課表、腹肌挑戰、臀腿訓練、引體向上的上肢加強課表！體態雕塑的重點在於，單一課表需要重複的練習，讓肌肉記憶後開始加強重量、破壞，才能讓該部位的肌群越來越發展，而達到翹臀、背肌線條的目標！

目標四：訓練重量增加

這也是一個很進階的健身目標，希望自己的三項重量增加、深蹲重量增加、臀腿重量增加！但要特別注意的是，許多人在追求重量的同時而忽略了「動作的正確度、安全度」，發生膝蓋鎖死、關節鎖死的現象，或是受傷等，反而造成訓練的反效果！

什麼是好的訓練重量增加目標呢？

漸進式的增加重量：紀錄每一次的訓練重量，漸進式的增加，不要一次加太重 同樣重量，次數增加：重量上升的同時，組數、次數的增加也同樣重要 感受度增加：如果重量增加、肌肉感受度沒有提高，那代表需要降低重量，讓肌肉找到發力的方法，再向上增加重量，才能達到訓練效果跟目標

以上的四個目標，是常見的「健身目標」，幫自己設定合理的健身目標、安排健身計畫，按部就班的達成，紀錄自己的體態變化，只要堅持下去，每個人都可以達成自己的目標，成為更好的自己！

本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航