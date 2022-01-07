地震來了！要衝去救孩子，還是先顧好自己？

文：阿樹（震識：那些你想知道的震識/副總編輯）

地震來了！如果你遇到的情境是：

家裡不到一歲的小朋友在房間好不容易哄睡著了，我短暫去洗個澡，就剛好地震了！此時該怎麼辦？

先自保！如果爸爸媽媽在搶救過程中滑倒受傷，孩子只會更無助無援！父母好，孩子才會好。 先救孩子！嬰幼兒無法自保只能靠父母，這是爸爸媽媽必須承擔的職責。

問這個問題不是單純要給解答，而是要從這情境開始談防災教育，過去對此情境主流的說法，常會是「先自救、再助人」，所以常會主張以下幾個觀點：

不知道該怎麼辦時，「趴下、掩護、穩住」是最簡單重要法則。 要因地制宜的選擇「對自己最安全」的避災方式。 與家人先做好約定和演練、等平安時再尋找其他人。

所以，如果宣導「地震來時先即時掩避，等搖晃變小再去找家人」這個概念，或是「地震來時不要先急著開門關瓦斯」，偶爾會引來反對立場：「可是這是人性本能啊！」、「我就因為沒開門沒困住過啊！」、「不是說要小心火災？」。而大部分的防災宣導場合，還是會以「先考慮自己，行有餘力再去顧其他人，否則你受傷更得不償失。」

防災的理論和實務落差

確實就「理論」上，最保險的做法就是就地掩護，但實際上的情境總是會比較複雜，除了文章開頭小朋友的情境，還有以下這種：

年邁需要照護的長輩和我睡2樓同一房間，我下樓喝個水時就發生地震了，我當然是要馬上衝回二樓安撫他啊！怎麼不行了呢？

地震來襲的總是很突然，一般來說是很安全的短暫離開情境，瞬間就變不安全，如果你在地震時做過類似上述的行為，我覺得不應受到嚴厲責備，因為你的心態沒有錯，災害發生時這些對象都可能缺乏自救能力，身為有自救能力的照護者，去盡自己的保護責任也是可以理解，甚至會對於血緣關係的親人「捨身」也常有所見。

防災建議不是要自救，難道親情比防災還重要？

防災還是很重要，只是如果發現建議是違背人性本能或是心理認知的話，那麼防災的建議就是無效的。就像是你知道一直滑手機對眼睛肩頸不好，但要完全捨棄也很難時，或許會以減少不必要的使用作為對應方案一樣，防災應該也有「因人而宜、循序漸進」的做法。

比如說，我會建議用「練習」取代「禁止」。

因為要扭轉人們的認知是很難的，因此我們僅能就目前人們會想做的情況，加以修改微調成「比較適宜防災」的做法，然而地震總是來的很快，因此要練習的話，在家裡設想幾個極端的情境，比如上述的兩種情況，都很難在5~10秒（註1）衝到家人身邊，然後協助他們掩護。所以，在10秒內你必須要做到：「身體包上浴巾，穿好拖鞋衝出浴室抱小孩。爬上樓梯，再衝到房間內。」

如果沒有經過練習，災害來襲時想要做一樣的事，中途受傷的機會往往會大增。想像一下如果都沒有練過籃球就直接上場比賽的話，就算沒有扭傷，難免都會有肌肉拉傷或全身酸痛，而我們要衝到家人身邊是為了「協助」，如果在受傷的情況下，能協助對方的能力也會大打折扣，先不論防災，光是目的就已經有些違背了。所以如果無法扭轉「家人優先」的偉大想法，那麼對這些人來說更好的建議首選應該是「練習」。

我個人還認為，這種練習，還可以再精進一點以貼近「真實情境」，我建議如果會想嘗試在地震搖晃中去執行救援任務的朋友，不如著好安全帽和全身護具（安全第一），然後去地震體驗設施（註2）試看看你有沒有辦法站得穩又能依自己的想法移動，相信你們會覺得電影中的巨石強森無比厲害。真正體驗過你會發現，這真的超、級、難！

為免誤解，我們也在此強調，「防災先自救」仍是個最佳的臨震應變建議，所以針對成人或是家中有稍微大一點、像是已經上幼稚園的孩子，我們還是會建議「顧好自己」為最佳選擇，你也可以跟孩子一起練習防災，強調「你和爸爸媽媽一樣都要先自己躲好，之後我們要在○○會合。」給魚吃不如教釣魚是不變的法則，如果孩子已經能學習怎麼釣魚的話，那就趁早教他吧！

不變的守則：事前準備

我想如果有人真的去針對類似上述的災害情境練習，難免會發現有做不到的情況，像是「10秒內無法爬上樓梯進房間」、「有可能中間有櫃子會倒下」等狀況，這時就是檢討家裡擺設在地震時是否會影響逃生，以優化地震的應對。

剛好最近和開咖啡店的朋友聊天時，朋友也提到他將所有易碎的玻璃物件底部都加上防振墊、櫃體也做好基本固定，以因應地震防災，而會這麼做的原因是因為他曾有地震過後打掃一地碎玻璃的經驗。台灣大大小小的地震很多，比較常發生的中型地震不會致災，但也多少能幫我們檢測家中的脆弱地帶，或許每一次我們都會發現一些新的問題，就在這些不斷修正中的過程，逐漸成長強壯，就像上述請大家練習防災情境一樣，最後做選擇的是你、對所在環境最熟悉的也是你，練習不會沒有用，反而還有助於你災時的選擇。

平時做準備，災時不狼狽

在此引用台灣防災產業協會Podcast（BOSAI Taiwan 防災台灣）的片頭標語，跟大家說明，沒有100分的標準答案，只有越做越高分的最佳答案：「平時做準備，災時不狼狽！」。

註釋

不考地震預警系統，P波到S波到達某地的間隔如果是10秒的話，理論上震源位於所在地有75公里以上的距離，考量人的感受會比較不靈敏、需要再花時間掩護、再加上距離100公里以上的地震造成的震度可能也較小，文中即以10秒做為可應變的時間極限。 有地震體驗設施的地方：台北防災科學教育館、台中九二一地震園區、高雄科學工藝博物館、部分縣市消防局的地震體驗車。

本文經震識：那些你想知道的震事授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航