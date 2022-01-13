2022/01/13,
健康

眼科醫師圖文解析：兒童近視如何積極控制？專用日拋、角膜塑型片、散瞳藥水比一比

眼科醫師圖文解析：兒童近視如何積極控制？專用日拋、角膜塑型片、散瞳藥水比一比
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

根據國民健康署的調查，小學一年級的孩童已有約20％罹患近視，陳祐瑲醫師叮嚀，小朋友近視惡化的速度很快，務必定期檢查視力，才能及早發現、及早治療！

「把電視關掉，看電視會近視！」

大家都可能聽過父母這樣說，或者也曾經這樣告誡子女，但是看電視究竟會不會導致近視呢？

「多數人都會認為孩童的近視與長時間觀看電視有關，」麗明眼科診所院長陳祐瑲醫師說，「事實上，相較於閱讀、寫字、繪圖、或使用手機這些近距離用眼活動，看電視通常會距離1至2公尺以上，屬於中距離用眼，反而較不容易造成近視。要求兒童不看電視、只能看書反而容易增加近視的機率。」

「也常有人認為，戴眼鏡會使近視加深，所以故意不戴眼鏡。」陳祐瑲醫師舉例，「其實答案正好相反。故意不戴眼鏡、越看不清楚、越拿越近，近視就會越嚴重。」過去有許多關於近視的說法不一定正確，必須用醫學實證來破解錯誤的迷思。

陳祐瑲醫師說，近視的成因主要是看太近、看太久、休息不足。年齡愈小罹患近視，未來越可能出現高度近視，同時增加眼球病變的風險。

積極控制近視，預防眼球病變

正常光線經過水晶體的折射後，會聚焦在視網膜上，呈現清楚的影像，陳祐瑲醫師指出，兒童近視的主要原因來自眼軸異常長，使得光線聚焦在視網膜之前，造成視力越來越模糊。

myopia-control_(2)
Photo Credit: 照護線上

近視是一種疾病，絕非單純的「戴眼鏡就好」，陳祐瑲醫師強調，近視會導致眼球病變而增加青光眼、白內障、黃斑部病變、視網膜剝離的風險，嚴重可能失明，而戴眼鏡或接受近視雷射手術只能矯正視力，無法治療眼球的病變，若能將控制住近視不繼續加深成為高度近視，即能降低眼球病變風險。

台灣兒童的近視盛行率高、高度近視的比例也高，是不容輕忽的健康議題。兒童近視控制可採用藥物治療、光學矯正、用眼控管等三個手段積極進行。

兒童近視控制方式比一比

目前常見的近視控制方式有藥物治療與光學矯正。藥物治療通常就是指散瞳劑：點長效散瞳藥水能夠放鬆眼睛的睫狀肌，有效控制近視度數。陳祐瑲醫師分析，散瞳劑又可分為長效型與短效型、低濃度與高濃度，傳統上使用高濃度長效型散瞳劑可以維持較長時間的效果，但容易畏光，環境光比較強就會瞇瞇眼，看近物時也較模糊，且散瞳藥水必須長期使用才有持續控制近視的效果。

「高濃度散瞳藥水會大幅阻斷看近的調節力，調節力變弱之後就對不到焦像類似老花眼，小朋友無法靠太近看東西，有助延緩近視進展，」陳祐瑲醫師說，「拉高散瞳藥水確實可增加療效，卻也可能影響閱讀、寫字等生活功能。」近期的主流趨勢則改以低濃度長效散瞳劑搭配足度全時光學矯正複方治療，可大幅減少畏光模糊等副作用。

myopia-control_(3)
Photo Credit: 照護線上

光學治療包括「近視控制專用日拋隱形眼鏡」及「角膜塑型片」。

一般近視時配戴的矯正眼鏡能讓中央影像清楚聚焦於視網膜上，可以矯正視力但通常無法有效抑制近視成長。

「近視控制專用日拋隱形眼鏡」與「角膜塑型片」皆為利用光學原理產生週邊離焦的效果，可幫助控制近視不易加深。

myopia-control_(4)
Photo Credit: 照護線上
  • 近視控制專用日拋隱形眼鏡

「近視控制專用日拋隱形眼鏡」的特殊鏡片分為矯正區與控制區，光線透過矯正區將中央影像聚焦於視網膜上，讓配戴者看得清楚，而控制區會讓周邊影像聚焦於視網膜前，有助抑制眼軸變長、控制近視，同時達到看得清楚且可以控制近視繼續加深。

「近視控制專用日拋」是軟式隱形眼鏡，異物感較低，可於白天配戴約10個小時左右，取下後即可丟棄，不需每天保養、清潔。相較於角膜塑型片，近視控制專用日拋的調整靈活性較高，若配戴過程中，度數有增加或減少，皆可適時調整。

  • 角膜塑型片

「角膜塑型片」類似硬式隱形眼鏡，可於夜間睡眠時配戴約8小時，早上起床後取下，陳祐瑲醫師解釋，角膜塑型片能夠改變角膜的弧度，產生壓平的效果，進而改變角膜屈光度，將影像投影在視網膜上，也就是讓配戴者看得清楚，同時形成周邊離焦的效果，延緩眼軸增長速率而可控制近視繼續加深。

近視兒童在取下角膜塑型片後，即可恢復清晰視力，所以白天可以不戴眼鏡，但某些反應不佳的患者身上可能出現較明顯的角膜弧度反彈現象，亦即經過幾個小時後，角膜逐漸恢復原狀而漸漸看不清楚，視力較不穩定。陳祐瑲醫師分析，角膜塑型片可以控制孩童近視度數，但初期配戴可能會比較困難，且配戴時眼睛異物感需要一些時間適應。配戴角膜塑型片後需要有充足睡眠，較能發揮理想效果，不適合經常熬夜或短眠的患者。

陳祐瑲醫師提醒，為了確保角膜塑型片的使用安全，家長應每天協助幼童配戴、取下、並徹底清潔，以避免角膜受傷、感染等問題。

陳祐瑲醫師分析，夜間配戴「角膜塑型片」可能會因為睡眠時間、睡姿而影響隔日視力的清晰度；而「近視控制專用日拋」隱形眼鏡於白天配戴，能提供近視兒童清晰、穩定的視力。

「曾經有位使用角膜塑型片的患者，經常出現角膜破皮，而感到相當困擾。」陳祐瑲醫師分享，「經過討論之後，決定改用近視控制專用型日拋隱形眼鏡。因為停戴角膜塑型片後，近視會慢慢回復原來的度數，所以我們就從度數較輕的日拋型隱形眼鏡開始配戴，然後逐步往上調，順利解決了他的問題。」

由於近視控制專用型日拋隱形眼鏡的操作門檻較低，將複雜的影響因素單純化，有助近視兒童長期使用，提升控制近視的成功率。陳祐瑲醫師說，日拋型隱形眼鏡較不適合經常游泳、眼睛嚴重過敏的近視兒童，因為常揉眼睛可能導致隱形眼鏡掉落。


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。