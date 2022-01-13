眼科醫師圖文解析：兒童近視如何積極控制？專用日拋、角膜塑型片、散瞳藥水比一比

「把電視關掉，看電視會近視！」

大家都可能聽過父母這樣說，或者也曾經這樣告誡子女，但是看電視究竟會不會導致近視呢？

「多數人都會認為孩童的近視與長時間觀看電視有關，」麗明眼科診所院長陳祐瑲醫師說，「事實上，相較於閱讀、寫字、繪圖、或使用手機這些近距離用眼活動，看電視通常會距離1至2公尺以上，屬於中距離用眼，反而較不容易造成近視。要求兒童不看電視、只能看書反而容易增加近視的機率。」

「也常有人認為，戴眼鏡會使近視加深，所以故意不戴眼鏡。」陳祐瑲醫師舉例，「其實答案正好相反。故意不戴眼鏡、越看不清楚、越拿越近，近視就會越嚴重。」過去有許多關於近視的說法不一定正確，必須用醫學實證來破解錯誤的迷思。

陳祐瑲醫師說，近視的成因主要是看太近、看太久、休息不足。年齡愈小罹患近視，未來越可能出現高度近視，同時增加眼球病變的風險。

積極控制近視，預防眼球病變

正常光線經過水晶體的折射後，會聚焦在視網膜上，呈現清楚的影像，陳祐瑲醫師指出，兒童近視的主要原因來自眼軸異常長，使得光線聚焦在視網膜之前，造成視力越來越模糊。

Photo Credit: 照護線上

近視是一種疾病，絕非單純的「戴眼鏡就好」，陳祐瑲醫師強調，近視會導致眼球病變而增加青光眼、白內障、黃斑部病變、視網膜剝離的風險，嚴重可能失明，而戴眼鏡或接受近視雷射手術只能矯正視力，無法治療眼球的病變，若能將控制住近視不繼續加深成為高度近視，即能降低眼球病變風險。

台灣兒童的近視盛行率高、高度近視的比例也高，是不容輕忽的健康議題。兒童近視控制可採用藥物治療、光學矯正、用眼控管等三個手段積極進行。

兒童近視控制方式比一比

目前常見的近視控制方式有藥物治療與光學矯正。藥物治療通常就是指散瞳劑：點長效散瞳藥水能夠放鬆眼睛的睫狀肌，有效控制近視度數。陳祐瑲醫師分析，散瞳劑又可分為長效型與短效型、低濃度與高濃度，傳統上使用高濃度長效型散瞳劑可以維持較長時間的效果，但容易畏光，環境光比較強就會瞇瞇眼，看近物時也較模糊，且散瞳藥水必須長期使用才有持續控制近視的效果。

「高濃度散瞳藥水會大幅阻斷看近的調節力，調節力變弱之後就對不到焦像類似老花眼，小朋友無法靠太近看東西，有助延緩近視進展，」陳祐瑲醫師說，「拉高散瞳藥水確實可增加療效，卻也可能影響閱讀、寫字等生活功能。」近期的主流趨勢則改以低濃度長效散瞳劑搭配足度全時光學矯正複方治療，可大幅減少畏光模糊等副作用。

Photo Credit: 照護線上

光學治療包括「近視控制專用日拋隱形眼鏡」及「角膜塑型片」。

一般近視時配戴的矯正眼鏡能讓中央影像清楚聚焦於視網膜上，可以矯正視力但通常無法有效抑制近視成長。

「近視控制專用日拋隱形眼鏡」與「角膜塑型片」皆為利用光學原理產生週邊離焦的效果，可幫助控制近視不易加深。

Photo Credit: 照護線上

近視控制專用日拋隱形眼鏡

「近視控制專用日拋隱形眼鏡」的特殊鏡片分為矯正區與控制區，光線透過矯正區將中央影像聚焦於視網膜上，讓配戴者看得清楚，而控制區會讓周邊影像聚焦於視網膜前，有助抑制眼軸變長、控制近視，同時達到看得清楚且可以控制近視繼續加深。

「近視控制專用日拋」是軟式隱形眼鏡，異物感較低，可於白天配戴約10個小時左右，取下後即可丟棄，不需每天保養、清潔。相較於角膜塑型片，近視控制專用日拋的調整靈活性較高，若配戴過程中，度數有增加或減少，皆可適時調整。

角膜塑型片

「角膜塑型片」類似硬式隱形眼鏡，可於夜間睡眠時配戴約8小時，早上起床後取下，陳祐瑲醫師解釋，角膜塑型片能夠改變角膜的弧度，產生壓平的效果，進而改變角膜屈光度，將影像投影在視網膜上，也就是讓配戴者看得清楚，同時形成周邊離焦的效果，延緩眼軸增長速率而可控制近視繼續加深。

近視兒童在取下角膜塑型片後，即可恢復清晰視力，所以白天可以不戴眼鏡，但某些反應不佳的患者身上可能出現較明顯的角膜弧度反彈現象，亦即經過幾個小時後，角膜逐漸恢復原狀而漸漸看不清楚，視力較不穩定。陳祐瑲醫師分析，角膜塑型片可以控制孩童近視度數，但初期配戴可能會比較困難，且配戴時眼睛異物感需要一些時間適應。配戴角膜塑型片後需要有充足睡眠，較能發揮理想效果，不適合經常熬夜或短眠的患者。

陳祐瑲醫師提醒，為了確保角膜塑型片的使用安全，家長應每天協助幼童配戴、取下、並徹底清潔，以避免角膜受傷、感染等問題。

陳祐瑲醫師分析，夜間配戴「角膜塑型片」可能會因為睡眠時間、睡姿而影響隔日視力的清晰度；而「近視控制專用日拋」隱形眼鏡於白天配戴，能提供近視兒童清晰、穩定的視力。

「曾經有位使用角膜塑型片的患者，經常出現角膜破皮，而感到相當困擾。」陳祐瑲醫師分享，「經過討論之後，決定改用近視控制專用型日拋隱形眼鏡。因為停戴角膜塑型片後，近視會慢慢回復原來的度數，所以我們就從度數較輕的日拋型隱形眼鏡開始配戴，然後逐步往上調，順利解決了他的問題。」

由於近視控制專用型日拋隱形眼鏡的操作門檻較低，將複雜的影響因素單純化，有助近視兒童長期使用，提升控制近視的成功率。陳祐瑲醫師說，日拋型隱形眼鏡較不適合經常游泳、眼睛嚴重過敏的近視兒童，因為常揉眼睛可能導致隱形眼鏡掉落。