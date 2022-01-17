如果別人介紹給你的「投資」包含這些元素，有很大的機會就是詐騙

文：邱茂恒（理財規劃顧問）

詐騙很好識破？被騙是因為不夠聰明？怎麼保護好自己？如何鞏固自己的財務呢？留意以下五種型態、八種本能、八種不合理，來為自己的財產穿上防彈衣。

常見的財務騙局

詐騙型態層出不窮，主要以下五種格外常見：

1. 假冒權威角色

詐騙方運用身分地位，如檢察官、法官、警官看似有權威的角色設定，讓你感受到威脅而害怕，而在急迫下做了決定。

2. 龐式吸金

金字塔結構式的詐騙，這種模式不是真的產生獲利給投資者，所以需要有資金來源來供前期投資者解套，因此會有不同階層的人向下發展新的階層，直到資金枯竭為止。

3. 假車禍案

碰瓷：詐騙方明明沒有撞到，卻製造看起來被你撞倒的情況；或是假車禍保險詐騙：車主製造假車禍，以希望向保險公司請求保險。

4. 假商品銷售

詐騙方在網路或者Facebook設置一頁式網站或銷售頁，並主張貨到付款感覺讓你安心，但實際可能沒有公司設置，或者賣方地點多顯示在偏鄉。等你收到貨時才發現，沒有網頁說明的功能，或根本是假的商品。等想要退貨時，物流公司主張他們只是運貨，而賣方往往最終消失不見，求償無門。

5. 個資外洩詐騙

詐騙方會先以電話通知，並且看似協助你處理一件小事，如說明你有購物，但他們懷疑是詐騙；又如詢問你在外地是否有電話或銀行帳戶開設，有出現問題來跟你確認。

通常剛開始問題都不大，會利用之前取得個資建立信任，開始鋪設一層一層的事件，聯繫你的人的層級也越來越高，並且告知你如果不處理的嚴重性。最終可能誘騙你轉帳，或者是交付錢給車手。（筆者：千萬不要覺得很荒謬，當身在局中，這些流程都是設計出來誘發你的心理反應。）

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

被騙真的是因為不聰明嗎？

其實人會被騙，都是本能的心理狀態被利用，而比較常受到利用的本能反應主要有以下八種：

1. 過度自信

人本能其實不容易帶入別人經歷的情境，會直覺自己不會受騙，反而在做決定時難以多面向的思考。

2. 選擇支持偏誤

當我們跟詐騙者產生連結，如果有掉入剛開始認同他的陷阱，會對後面的事情有認同感連結，所以詐騙設計都是由小事開始建立信任跟降低防衛。

3. 從眾效應

如果在詐騙的過程中，還在建立信任的過程，詐騙方有明示或暗示其他人也會怎麼做，這會影響到我們不想跟別人不一樣。

4. 權威理論

詐騙方運用身分地位，如檢察官、法官、警官看似有權威的角色設定，讓你感受到威脅而害怕，而影響了我們判斷，會害怕萬一對方是真的怎麼辦。

5. 錨定效應

詐騙一開始有明示暗示的金額，或最開始的原因事件，我們會拿來作為後續比較衡量的標準。

6. 厭惡後悔

如果我們一開始有認同對方或對方的行為，會不想否定自己剛說出口或之前認同的話，也進而被誘導做後續的行為。

7. 問題掉包

親友的推薦，或者親友自己有執行的行為，會讓我們連結到這件事情可以嘗試，因為覺得感覺比較踏實，可是實際上我們還是沒有自己判斷詐騙的本質。

8. 隧道效應

如果當我們被詐騙時，會發現每一個決定都被迫做得很急，如下一通電話很快再打來，不讓你有機會跟別人聯繫，事情營造得很緊張，甚至催促你下決定。當我們在急迫狀況，需要快速下決定時，其實很難思考其他面向的事情，做完決定後回顧才覺得自己很愚蠢。

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什麼樣的投資內容是不合理的？

以下八大樣態，如果符合項目越多，越可能是詐騙：

強調報酬率極高，遠高於投資本質長期每年5-10%的區間。 強調風險極低甚至沒有風險。 強調穩定獲利甚至固定配息。 不在意經營或者是獲利模式。 感覺活動都很氣派。 加入的人大多數是想要翻身的人。 只要找人加入就會拿到收益。 跟你說需要快點加入，不然就沒有名額或來不及了。

如何避免陷入財務詐騙

首先，先了解常見的詐騙類型，當遇到時我們會響起警鐘。

仔細覺察到自己是不是被利用本能心理，如果難以覺察，先緩緩不要急著下決定，趕緊報警、找你的財務顧問、問親友，畢竟我們往往當局者迷。如果是投資詐騙的話，先檢驗前面的8大樣態有沒有符合。

最重要的是，事前做好財務規劃，知道自己每一個決定與自身財務跟未來目標的影響，在做決定時比較不會受到本能貪婪跟恐懼影響。

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航