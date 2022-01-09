沈溺於「謎片」無法自拔？新創公司REMOJO號稱90天內幫助你脫離「慾海」

新創公司REMOJO的創辦人以前喜歡看謎片，看到自己都覺得很後悔，想要重新振作起來。但這個問題不像想戒菸或戒酒，可以大方侃侃而談，於是他上社交網站Reddit討拍尋求慰藉。這才發覺和他同樣想法的人真不少，一下子發現了商機，潛在客戶高達130萬人。正所謂「謎海無涯，回頭是岸」，沒想到一上岸就讓他挖到了「金礦」。

創新點：用AI阻斷來源，用「問責夥伴」相互打氣，90天內徹底改掉「壞習慣」

現有想戒斷「手機成癮」的APP都有一個問題，那就是都只是「阻止」我們去接觸網路

在這網路發達的時代，人們上網的時間愈來愈多，加上iPhone等智慧型手機的普遍，讓我們隨時隨地都可以上網瀏覽網頁，或透過社交媒體與朋友交談。平均而言，我們每10分鐘看一次手機，一天查看手機96次，每天消耗在手機上面的時間超過13個小時。但你是否想過，如果能減少上網及看手機的時間，把時間花在其他用途，你的人生會有什麼改變？

現在已經有許多APP可以協助人們控制上網的時間，做好時間管理。例如一款名為「專注森林」（Forest）的APP，藉由對種樹的成就感及責任感，鼓勵人們短暫離開手機誘惑。使用時先將臉書、Reddit等會讓你分心的網站列為「黑名單」，然後打開「專注森林」種下一顆樹苗，接著關閉手機開始做事，30分鐘後樹苗就會長成大樹。但如果你在30分鐘內因受不了而進入黑名單上的網站，則這棵樹就會枯萎而無法長大。

還有一款名為「Flat Tomato」的APP也有很多人用，它本質上是一個「番茄鐘」，規則很簡單：每工作25分鐘得到一個番茄，之後休息5分鐘；每得到4個番茄，便休息15分鐘。這款APP在行政院政務委員唐鳳接受媒體訪問，提到自己採用「番茄鐘」的方式來工作後，更是聲名大噪。

但這些APP都有一個問題，那就是都只是「阻止」我們去接觸網路，沒有問我們為什麼會「手機成癮」，沉迷在網路上面，以及沉迷在哪些網站上？所以當31歲的英國人Jack Jenkins想要戒除網路成癮時，他沒有選擇戒除網路，反而先上Reddit的主題討論區（Subreddit），和網友們討論他的問題。

結果發現和他有同樣困擾的人還真不少，在Subreddit上有130萬人。他們都渴望與Jenkins交談，並分享人物故事和訊息，以及他們多麼渴望找到解決的方法－戒掉色情片。

Reddit基本上是一個電子佈告欄系統（類似我們的PTT），論壇上面的鄉民在2021年因為不滿放空機構嗆聲說「買GameStop股票是輸家」，於是號召散戶投資者團結起來軋空投資大戶，造成放空機構損失慘重，史稱「遊戲驛站軋空事件」，被視為是一場「史詩級」的軋空。

Jenkins在Reddit上也同樣感受到鄉民強大的支持力量，讓他驚覺到問題的嚴重性和潛在的商業機會。於是在發現有這麼多潛在客戶後，他開始研究這個問題，並且在2019年成立了解決問題的平台——REMOJO。

Photo Credit: REMOJO REMOJO創辦人Jack Jenkins

擺脫色情網站的方法，要從「阻隔」與「扶持」雙管齊下

瀏覽色情網站，看色情片，現在是一件輕而易舉的事情。很多公司怕員工上班「分心」，都設有過濾軟體，避免浪費公司資源；2017年英國廣播公司（BBC）也發生過現場直播新聞時，卻意外拍到員工正在看色情片的糗事，足見這個現象的普遍性。

Jenkins說，瀏覽色情網站基本上是所有35歲以下男性的「壞習慣」，雖然不至於上癮或毀了生活，但多少會影響到學習成長。有些人可能有嚴重的成癮性，以至於可能每天看 3-7 個小時的色情片，而這就會嚴重影響到生活。

REMOJO協助人們擺脫色情網站的方法是從「阻隔」與「扶持」雙管齊下，這個方法來自於Paula Hall博士，她是研究色情和性成癮方面的先驅之一。Paula Hall認為克服這個問題的關鍵是信心、決心及毅力，因此不能只靠阻隔來源，還要在治療的過程中，透過互相關心，相互幫忙，一起渡過難關，協助人們建立自信心。她用這些原則建立了她的治療模型，REMOJO也依這些原則設計了他們的APP。

（Paula Hall博士在TEDx的演說）

REMOJO讓用戶可以在他們的智慧手機上，自己設定要阻隔的色情内容。這些內容不限來自於色情網站，還可以包括社交媒體，或是來自於其他媒體上的色情內容。當定義好什麼是色情內容之後，REMOJO便透過人工智慧識別色情內容，執行過濾及阻隔的作業。這個軟體未來還會加入視覺和音頻的檢測，以便用戶如果想要觀看色情內容時，能即時進行干預與攔截。

除了斷絕色情來源之外，最重要的，是要改變用戶的思維及行為模式，讓他們從心裡，徹底的戒掉想要看色情影片的企圖。這就牽涉到行為改變的課程，例如舉辦「認知行為療法」課程（Cognitive Behavioral Therapy Courses），簡稱CBT課程。還有，建立廣泛的相互扶持的社群關係。

REMOJO的APP提供一系列的課程及學習途徑，包括播客採訪、引導式冥想，以及匿名造訪線上社群。用戶還能透過APP建立自己的「問責夥伴」（Accountability Partners），這個「問責夥伴」是指在用戶決定要進行改變時，幫助他，並且指導他的人。

「問責夥伴」制度最初在1960年代是與減肥計劃結合使用，到了1990年代受到宗教人士的廣泛使用，透過這個方法，幫助夥伴遵守道德承諾，例如避免造訪色情網站。在這種夥伴關係中，每個人都同意每天或每週，透過回饋會議進行交流，互相指導，一起分享當前的挑戰及勝利的經驗。