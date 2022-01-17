台灣史上最大詐騙集團「鴻源機構」（上）： 80年代以每月「四分利」，吸金新台幣近1000億

文：吳子葡萄

1980年代，台灣經濟起飛，以錢滾錢才是致富之道。1981年，鴻源投資機構以每月「四分利」（4%利息）的高利率吸引民眾投資，在成立八年內，聚集投資人超過16萬人，吸金民間游資近新台幣1000億元，海外分公司開枝散葉，並跨足股市，在股票市場上呼風喚雨。

負責人沈長聲被投資人視為神明，他不但擅長經營之道，更篤信密宗、支持八九民運，以慈悲、虔誠的形象深獲投資人的信賴。許多人雙手將金錢奉上，跟隨沈長聲，期待鴻源機構能成為帶領大家脫貧致富的救世主。

投資鴻源1股15萬元，每月配息四分，等於每月可以領到6千元紅利。會員只要投資超過6股90萬元，便可成為「專員」。 專員可領底薪8千元，加上每月紅利3萬6千元。專員每月應招募6股，可另外再領介紹費6千元。總計每月可領5萬元。更好的是，介紹費是每月可領，只要每月完成6股的業績，薪資就是每月成長6千元。

許多人為了成為專員，一開始便拉著親朋好友集資90萬，之後也用盡人脈，每月6股、6股的拉人入會。投資地下公司，在80年代末期頓時成為全民運動。

1990年，鴻源投資機構突然倒閉，留下新台幣940餘億元的負債，造成台灣金融體系動盪不安。16萬債權人裡有許多人借款投資，或是把下半輩子的養老金、退休金，全壓在鴻源上，一時之間，他們血本無歸、求償無門，生活陷入困境，有人家破人亡，有人乾脆自殺一了百了。

我是鴻源人

在鴻源投資機構宣布倒閉的一年前，根本沒辦法想像一年後竟是如此的光景。 1989年9月30日，近8千人湧入彰化縣立體育館的「鴻源人團結大會」，會場掛滿了鴻源各個分公司的布條，到處可見「火浴鳳凰、百煉成鋼」的鴻源標語。人人手上拿著一隻小旗子，在一聲又一聲的「沈董好」的歡呼聲中，沈長聲從凱迪拉克走下，步上主席台。

沈長聲的身影被投在大大的電視牆上，鴻源機構的員工列隊進場，由鴻源籃球隊不同國籍的球員掌旗，各個部門、分公司的代表依序經過沈長聲的面前。漫長的校閱過程結束，沈長聲開口說了幾句話，台下便響起如雷的掌聲。

司儀以哽咽的語調朗讀了一位投資人寫給沈長聲的信，感謝鴻源，他才能脫離貧困，擁抱現在衣食無缺的美好生活。這封信無不說進了許多投資人的心坎裡，他們百分之百相信，投資鴻源、投資沈董，鴻源將會為他們帶來更多的財富。

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資本主義底下的反叛者

「如果既得利益者不讓我們富有，那麼我們就自己創造財富。」 在台灣泡沫經濟高峰的末期，地下投資公司如雨後春筍般興起。許多地下投資公司的老闆都抱持著類似的看法，挑戰傳統財團和金融體制。

不少原本與台灣社會格格不入的退休外省籍軍公教人員，似乎也在鴻源找到了歸屬。不但靠著鴻源維持退休後的收入，更成為專員，開啟事業第二春，藉此重新建立起人際關係網絡。鴻源的辦公室頓時成了另類的同鄉會，一個他們能夠話當年、聊家常的集散地。

鴻源藉著投資人集資來進行國內投資、置產、設置關係企業，慢慢擴張自己的版圖，以吸引更多的游資。「小心駛得萬年船」是沈長聲常掛在嘴邊的一句話，主張鴻源會穩健、謹慎地使用每一分的資金，他更將自己的經營理念收錄在《鴻源手冊》中，發行給所有的投資人。

沈長聲也說過：「別人的錢比自己的錢更要命」，他認為運用大眾資金，除了背負法律、道德、和社會責任外，更要承受過人的精神負擔，受人信賴與期望是一個沈重的包袱。所以鴻源小心翼翼，發錢的時候，是一籃、一籃的現金搬到現場，每月按時發放四分利。

就連一開始對於鴻源的營運和獲利抱持著懷疑態度的人，也不能質疑眼前的現實。沈長聲的確兌現了他的諾言，穩健的發放獲利。鴻源的營運和獲利狀況到底如何呢？投資人也搞不清楚，只知道分公司一間一間的開，投資人越來越多，每月依然準時發放獲利，鴻源機構確確實實地在成長，並且創造奇蹟。

蘋果西打、林投姐、火燒體育館

精神領袖沈長聲攜手總裁於勇明、副總裁劉鐵球，一起打下了整個鴻源王國。 於勇明精通外匯、期貨、股票等金融商品炒作，被稱作「活財神」，是鴻源機構拿來宣傳的招牌之一；劉鐵球出身黑幫，行事果斷、深諳人心並擅長遊說，在劉鐵球舉辦一次次說明會後，才開始有投資人放心把錢交給鴻源，此後資金也跟著不斷湧進，是鴻源最強的吸金高手。

在這三人的聯手下，鴻源不斷擴張，事業的觸角也越來越廣，包含：百貨、房地產、電影、旅行社、建設集團、飯店、餐廳、廣告公司、保全、電腦、製造業等，甚至成立了社福基金會和男子籃球隊、女子壘球隊等。

鴻源更成立了一支社會公益交通服務單位「鴻安保全交通服務隊」，支援台北市警局松北分局調度，協助疏導北市交通。美其名服務社會，但更重要的功能是疏導鴻源百貨前的交通，和支援鴻源人舉辦的各個大型集會。

海外分公司一間一間的開，跨足香港、印尼、新加坡、汶萊、泰國、馬來西亞、沙烏地阿拉伯等地。此外，也介入股市，盛傳當年三商銀的股價曾在鴻源的介入下，一度攀升千元。鴻源機構在香港收購大西洋集團的最大股東，在1989年取得大西洋集團的控制權，該集團最知名的產品就是台灣人熟悉的蘋果西打。

當年在股市更有傳言：「哪支股票在上漲而找不到主力是誰的話，說是鴻源在幕後操盤總沒錯。」鴻源被公認是足以影響股市的隱形黑手。鴻源案的三位主角和信仰三位主角的人，集體準備迎接一個更好的時代。