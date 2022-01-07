海運塞港問題延燒：麥當勞薯餅再次暫停銷售、摩斯停售5薯條組合商品

由於疫情等因素影響，海運塞港，全球航運供貨不穩，物流大亂，更波及台灣速食業。

摩斯漢堡在2021年12月公告，因為海運塞港，貨運進口船期延後，5個薯條組合商品停售。麥當勞則在2021年8月暫停銷售薯餅一陣子後，不到半年，又在今（7）日發布公告，指出因為航運供貨不穩，將陸續暫停銷售薯餅，預計1月下旬才會恢復正常供貨。

麥當勞：供貨不穩，再度暫停銷售薯餅

（中央社）台灣麥當勞部分門市7日貼出暫停供應薯餅公告。台灣麥當勞表示，因全球供貨不穩，各門市將陸續暫停銷售薯餅，預計1月下旬才會恢復正常，但目前薯條仍正常供應。

台灣麥當勞發出聲明，「因近期全球航運供貨不穩，麥當勞餐廳的薯餅陸續短缺，並將於售罄後暫時停止銷售，目前正積極調度中，預計1月下旬完成補貨，即可恢復正常供應；感謝消費者的支持，造成不便，敬請見諒。」

台灣麥當勞說，各門市暫停銷售薯餅的時間不一，只要賣完後就會貼出公告；不過，薯條目前仍正常供應。

摩斯漢堡：12月宣布停售部分薯條組合商品

值得注意的是，摩斯漢堡早在2021年12月28日便率先宣布停售部分薯條商品。

摩斯漢堡在2021年12月28日宣布，因為國際海運壅塞、貨運進口船期延後，部分薯條商品組合，包含雞塊薯條組、腿塊薯條組、薯條加購優惠、S套餐辣味雙拼雞塊套餐、D套餐薯條加蒟蒻將暫停販售，不過單點薯條不受影響。

日本：2021年底停賣大薯中薯

事實上，因為海運塞港而受到波及的不只是台灣的速食店。2021年12月24日，日本麥當勞便因為溫哥華港口近郊的水災、與海運塞港問題，宣布停售大薯與中薯。

後來更仰賴美國物流公司，出動3架波音747運送馬鈴薯。

（中央社）日本麥當勞因從北美進口原料日程延遲，24日到30日暫時停售大薯與中薯；30日日本麥當勞宣布，透過空運等運送原料的目標達成，31日上午準時恢復開賣大薯與中薯。

日本麥當勞因為加拿大溫哥華港口近郊發生大規模水災，以及COVID-19疫情影響物流等，導致薯條原料延遲到貨，全國約2900間分店暫時只賣小薯。

《日本放送協會》（NHK）報導，日本麥當勞30日宣布，透過空運等運送原料的目標達成，31日上午10時30分準時恢復販售大薯與中薯。

《共同社》報導，美國物流公司飛捷博（Flexport）執行長皮特森（Ryan Petersen）12月28日在推特發文表示，已和日本簽約，使用3架波音747運送馬鈴薯。

雖然皮特森並未明言空運馬鈴薯合約是否為日本麥當勞運送原料，推特上仍有許多日本網友留言表示感謝。不過，皮特森這篇發文目前已經刪除。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範