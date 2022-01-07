2022/01/07,
政治

國軍官兵BMI超標，國防部指將持續進行減重門診，立委：只汰除官兵、加強操練不能解決問題

國軍官兵BMI超標，國防部指將持續進行減重門診，立委：只汰除官兵、加強操練不能解決問題
國軍｜Photo Credit: 中央社

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國防部軍醫局的最新統計，國軍全軍目前BMI值（身體質量指數）超標，屬「中度肥胖」的官兵，總數高達萬餘人。對此國民黨籍外交及國防委員會召委陳以信，指出汰除BMI超標官兵的作法沒辦法達到讓部隊精壯、強化戰力的目的。民進黨籍外交及國防委員會立委林淑芬則表示，國軍官兵的肥胖成因恐怕不是單一面向，睡眠不足也可能是元兇之一。

立法院司法法制、外交國防委員會今（7）日排審《陸海空軍刑法第54條及第76條條文修正草案》，國防部副部長王信龍在會前接受訪問，針對國軍官兵BMI超標的議題時表示「都有在掌握」，也有輔導體型過胖的官兵做減重門診。

根據國防部軍醫局的最新統計，國軍全軍目前BMI值（身體質量指數）超標，屬「中度肥胖」的官兵，總數高達萬餘人。不過對於國防部的應對方式，朝野立委均有不同看法。

國軍官兵BMI超標，國防部：有持續進行減重門診

（中央社）國軍官兵BMI超標問題引起關注，國防部副部長王信龍今天在立法院受訪表示，「官兵的健康是我們的責任」，對於有關可能體型過胖者會輔導做減重門診，這部分都持續在做。

媒體報導，國防部軍醫局最新統計，國軍全軍目前BMI值（身體質量指數）超過30屬「中度肥胖」的官兵，總數高達萬餘人。

立法院司法及法制委員會今天併案審查《陸海空軍刑法第54條條文修正草案》，王信龍在會前回應媒體詢問國軍官兵BMI超標的問題時說，「我們都有在掌握。」

王信龍表示，「官兵的健康是我們的責任」，對於有關可能體型過胖的人，會輔導做減重門診，這部分都持續在做。

關於媒體問及外傳國軍BMI超標問題，引發參謀總長陳寶餘關切甚至震怒，一度主張研擬將BMI超過30者列入汰除對象，王信龍回應，「這個應該是媒體自己臆測。」

王信龍指出，要特別說明，每個人體質不一樣，不代表身體就有問題。

《公視》報導，王信龍強調，國軍有的人體型強壯，但BMI值高，不代表有問題。除此之外，陸軍司令部也有一套「運動科學課程」，是將美軍的「體適能」改良設計，會在確認官兵的身體狀況與BMI後，進行一連串核心訓練。

立委：只汰除、增加操練不能解決問題

不過對於國軍BMI超標的問題，朝野立委均認為，只有汰除BMI超標的官兵、或是只一味增加操練，不能完全解決問題。

《聯合報》報導，國民黨籍外交及國防委員會召委陳以信，反對陳寶餘研擬將BMI超標者列入汰除對象的主張。他還建議，陳寶餘過去有良好的運動習慣，如果由高階將領親自帶領示範，規劃提供部隊適當的運動時間以及方式，同時透過獎勵方式鼓勵官兵運動與減肥，會更有效果。

民進黨籍外交及國防委員會立委林淑芬則表示，國軍官兵的肥胖成因恐怕不是單一面向，「不是操練兇一點就能解決問題」，睡眠不足也可能是元兇之一。林淑芬表示，她曾經提案要求國防部改善國軍因為「警衛勤務」而睡眠不足的問題。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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