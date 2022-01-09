罷免案未達門檻，林昶佐：守住中正萬華區，2022台灣一定充滿更多正能量

台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案今（9）日舉行投票，雖然同意票一路領先不同意票，不過截至下午5點，不同意票4萬3340票、同意票5萬4813票，同意票未通過罷免案通過門檻（5萬8756票），罷免案未通過。

林昶佐於晚間5點半來到現場，先用台語感謝在場的民眾，說大家都很辛苦，這些年，有公投、還有罷免，面對一關又一關，但是我們公投守住了，大家也看到台中補選案也守住，中正萬華區也守住了，感謝大家。

林昶佐說：「今天是星期日，明天各位就要回覆到崗位，希望大家好好上班，好好把自己分內工作完成。林昶佐說，接下來就要過年了，一關一關的難關過，2022台灣一定充滿更多正能量，更平安、更美好。」

林昶佐表示：「政治計算應該先放到一邊，下禮拜修憲委員會，是這屆裡面很重要的事情，我也是修憲委員會的委員之一，過去一個禮拜疲於奔命，希望接下能趕快回去開會。」

至於同日舉行的台中第2選區補選，由民進黨籍的林靜儀勝出，林昶佐表示，台中也是守住了，雖然一度陳柏惟被拉下來，過去一年台灣人民真的很累，但能一關一關的都能守住。

另一方面，也是罷昶發起人之一的國民黨台北市議員鍾小平也坦承罷昶失敗，受訪時表示：「僅差2％，我們盡力了！」鍾小平說，林昶佐罷免這次同意票其實大於不同意票，他只是僥倖過關，府院黨這樣動員，他們力量薄弱，輸了一點點，大家2年後再見，我們監督他。

依《公職人員選舉罷免法》第90條規定，罷免案通過門檻為：有效同意票須「大於」不同意票數，且同意票數須超過該選舉區選舉人總數4分之1才算通過；若不同意票比同意票多，或是同意票未達該選舉區選舉人總數4分之1以上者即為不通過。依台北市選舉委員會公告，林昶佐罷免案、中正萬華區的投票人數為23萬5024人，罷免門檻為5萬8756票，且同意票需大於不同意票才算通過。

依《選罷法》規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。依規定自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票；罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

近期3場民意代表罷免案，自去年1月桃園市議員王浩宇、2月高雄市議員黃捷、10月台中市立委陳柏惟，其中只有黃捷的罷免案沒有通過（不同意票比同意票高），由於罷免通過的比例高，也被認為此制度成為政黨互相攻擊的工具。

回顧2020年第10屆立法委員選舉，當時台北市第5選區投票率為75.64％，林昶佐總得票數為8萬1853票，國民黨候選人林郁方得票數為7萬6437票，最終林昶佐以44.91％得票率、5416票的差距勝出。

罷免案不通過，林昶佐繼續留在立法院

林昶佐今年45歲，原為重金屬搖滾樂團「閃靈樂團」的主唱，在2015年與林峯正等人宣布成立時代力量，並在2016年代表時代力量參選萬華中正區的立法委員，順利當選。不過2019年，林昶佐宣佈退出時代力量，表明因為在支持總統蔡英文以及本土陣營整合對抗國民黨的策略，無法接受黨中央遲未決定的態度，決定離開他一手參與創立的時代力量，並以無黨籍身分在台北市中正萬華選區競選連任，聲明基於國家利益支持蔡英文參選總統。

宣布退出時代力量。2020年第十屆立法委員選舉，林昶佐成功連任。

Photo Credit: 中央社

林昶佐關注人權議題，目前為立法院「台灣國會香港友好連線」、「台灣國會西藏連線」會長。

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2021年7月2日，台北市環南批發市場有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲及立法委員林昶佐等，前往市場召開了臨時記者會。林昶佐現場表示柯文哲的對外說明很多都是防疫常識，甚至是廢話，林昶佐發言後立刻被環南市場自治會會長林勝東當場怒罵：「你有來環南市場關心過嗎？虧我這麼挺你，騙肖」，記者會後許多攤商也憤怒表示，「不要演戲，要演回去電視台演，滾！」這被認為是林昶佐被罷免的催化劑。

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不過罷昶案進入倒數階段，民進黨上至蔡英文總統、賴清德副總統、各派系立法委員、市議員團結全力相挺，無黨籍北市議員「呱吉」邱威傑、林亮君、林穎孟、社會民主黨北市議員苗博雅，皆多次表態支持林昶佐。反觀罷昶方，發動罷免立委林昶佐的台北市議員鍾小平，被質疑與「清林散昶」2派人馬連署罷免「鬧雙胞」，而鍾小平將罷昶案當作回歸國民黨的「伴手禮」，也引發國民黨內諸多不滿。

Photo Credit: 中央社 民進黨立法院黨團總召柯建銘（前右3）、幹事長劉世芳（前右2）、副幹事長黃世杰（前左2）、副書記長洪申翰（前左1）及立委許智傑（前右1）、吳思瑤 （前左3）等人3日陪同無黨籍立委林昶佐（中）1月3日到路口宣傳反辦免，呼籲選民9日投下不同意罷免票。

罷免案領銜人鄭大平提出罷免林昶佐理由共5點，包括「林昶佐在立法院投票反對公開《3+11會議記錄》」、「林昶佐反對修正《學校衛生法》，讓瘦肉精進入校園」、「林昶佐擔任二二八基金會董事時，僅出席一次，讓受害者家屬蒙羞」、「身為立委卻討好執政黨」、「公開高喊台獨，無視國家主權及憲法」。

不過這場罷免案主力推動的，其實是前國民黨市議員鍾小平。在罷免團體11月補送第二階段連署書時，鍾小平曾不諱言表示，罷免林昶佐是「帶功勞回來」，也讓此罷免案蒙上一層政黨對決色彩。

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核稿編輯：羅元祺