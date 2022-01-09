「辛苦了，各位愛台灣的年輕人」：中二立委補選，林靜儀贏7840票、5區全勝顏寬恒

基進黨立委陳柏惟遭罷免後，台中市第二選區今（9）日舉辦立委補選，晚間6點確定由民進黨籍的林靜儀勝出。根據台中市選舉委員會開票，林靜儀8萬8752票、顏寬恒8萬0912票，林靜儀贏了顏寬恒7840票，稍早宣布勝選。

林靜儀晚間來到現場，林靜儀說，她感謝所有的人，特別感謝基進黨的夥伴，這些人有些是在地孩子，有的是和陳柏惟一起來中二選區打拼的，2年不到就遇到罷免，罷免一結束，他們又陪她一起投身補選，林靜儀說，「他們沒有一刻有閒，辛苦了，各位愛台灣的年輕人。」

林靜儀說，這是她第一次參選，時間這麼短，這個選區又很難選，這些時間很多首長、議員，包括正副總統和蘇貞昌院長，都陪我掃街，站街頭，林靜儀感謝大家的團結和打拼。感謝數不盡的志工，守護當地的民主，和好不容易才有機會的開了一個芽，希望能開成一朵花，持續成長。

林靜儀說，這次選舉，有感受大家都出來，我們感受到全台灣和中二選區都站在一起，非常感謝。感謝中二選區的朋友，相信我是未來能和大家一起打拼的人，相信我是全心全意為台灣付出的人，是我沒私心專心想為公共事務服務的人，相信民進黨和基進黨是能交付任務的人，感謝不管有選我或沒有選我的人，都謝謝你們。

我也和對手說，你是很強的對手，地方服務跟扎根都很扎實，這兩次選舉，不是大家說要裂解哪個勢力，是希望我的對手家族，過去的政治勢力，慢慢轉到對人民更謙卑，對人民聲音更認真聽，當你手上有權力時，記得權力是人民的，希望我的對手知道民主轉型的重要。

林靜儀說從今天起，我要跟大家說，我是林靜儀，我是台中第二選區的立法委員，我會跟大家一起努力、一起努力，一起努力。

林靜儀後接受媒體聯訪時表示，致勝關鍵是陳柏惟罷免後，很多鄉親不捨，國民黨操控的罷免理由不合理，地方的鄉親朋友選擇相信他們一次，再支持希望能改革的力量。

台中立委這次一共有5人登記，除了民進黨與基進黨整合推出前立委林靜儀、國民黨推派的顏寬恆、黎明幼兒園園長林金連、還有無黨籍李昇翰與台灣股票黨張烱春。

「不支持我的人，你們可能不瞭解我」顏寬恒發表敗選感言

顏寬恒稍早現身於會場，表示「感謝陪我走到最後一哩路的人，也要感謝不支持我的人，你們可能不了解我，也可能是我服務沒有做周到，所以沒有把票投給我。」顏寬恒說，未來他一定會更加認真、打拼。

顏寬恒也說，蔡英文總統既然打贏這次選舉，對這區的選民要更加疼惜，對於鄉親的需求要投入更多關心和愛護，拜託總統關心我們台中的好朋友。他也要祝福當選人，也是對手林靜儀醫師，恭喜林當選中二選區的立委，希望她能好好疼惜這個選區，一定要為了這個選區奔波打拼，服務鄉親，讓這個選區變成健康快樂的地方。

顏寬恒也對選民喊話，要他們眼淚擦一擦，「明天我們還是要上班上課，日子還是要過，日後有需要我的地方，一通電話打給我，我會出現在你身邊。因為我是在地的孩子。」

接續陳柏惟，林靜儀再終結顏家勢力

台中二選區共5個行政區（烏日、霧峰、龍井、大肚、沙鹿），其中沙鹿、龍井、大肚向來是藍營優勢選區，烏日和霧峰則傳統上比較綠營的區域。烏日這幾年因為高鐵有很多新人口移入，比較不受到傳統勢力的影響。不過本次補選，林靜儀5區都拿下。

林靜儀 顏寬恒 總計 88752 80912 沙鹿區 22025 21194 龍井區 18041 17417 大肚區 13618 13136 烏日區 19078 15133 霧峰區 15990 14032

台中第二選區為顏氏家族政治範圍，顏清標、顏寬恒父子在這裡擔任民意代表時間超過25年，顏清標從里長、台中縣議員、省議員一路當上台中縣議長、立委，屢戰屢勝，直到2012年，顏清標因涉貪污案喪失立委資格，交棒顏寬恒參與補選，顏寬恒在2013年擊敗民進黨的陳世凱，2016年立委選舉再連任成功。

不過2020年選舉，基進黨的陳柏惟以11萬2839票（得票率51.1%），領先5073票之差距擊敗國民黨尋求連任的顏寬恒的10萬7766票（得票率48.9%），終結顏家超過25年來參選民代的不敗紀錄，當時這場選舉被稱為「奇蹟」。

不過在2021年2月，龍井區居民楊文元以陳柏惟無心監督民意所託；背離選區民意（贊成進口美國豬肉、對大麻與社會議題態度）；發言荒腔走板；失格、失言新聞頻傳；面對反對聲音經常使用暴力及恐嚇言論等理由，宣布成立「刪Q總部」。

2021年10月23日，陳柏惟罷免案以同意票7萬7899票、不同意票7萬3433票通過，陳柏惟於10月28日被正式解職，成為中華民國首位被罷免之立法委員，台灣基進也因而在立法院中失去其首個席次。

台中第二選區依法在3個月內進行立委缺額補選。林靜儀來自南投，原為婦產科醫生，曾在2016年蔡英文首次執政時，為全國不分區立委的醫療專業代表，並曾擔任民主進步黨婦女部及國際事務部主任。

2020年蔡英文參選連任時，林靜儀曾擔任競選總部發言人，但當時接受《德國之聲》採訪，表示「主張與對岸的中國大陸統一」可能涉及「叛國」引發爭議，辭去發言人一職。

林靜儀在立委卸任後回到醫院，現為中山醫學大學附設醫院婦產部醫師，但仍時常在臉書上發表看法，特別是疫情期間、疫苗供貨不及時，替指揮中心的政策措施說明解釋、反擊藍營各種攻擊。

林靜儀在去年11月被民進黨徵召投入中二選區的補選，以「溫柔堅定新中二」為競選口號，盼能再次終結顏家勢力。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（前左3）8日晚間南下台中，出席民進黨台中市第2選區立委補選候選人林靜儀（前左2）選前之夜活動，與林靜儀、競總主委林佳龍（前左）、前台灣基進立委陳柏惟（前右2）、立法院副院長蔡其昌（前右）攜手，籲請選民全力支持。

顏寬恒在補選期間爭議事件不少，包括顏寬恒家族的「817招待所」遭爆料侵佔國有地是違建，為此顏寬恆去年12月還親自操作怪手拆除招待所。另外台中市捷運藍線變更設計，也遭質疑距離顏寬恒的住家近、是要服務顏家利益。

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