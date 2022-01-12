【散文】蔣勳《歲月，莫不靜好》：有一天島嶼遺忘了七等生也沒有關係，他並沒有想要被記得

文：蔣勳

七等生

二○二○年十月二十七日

海河交界的風景是多變的，因為潮汐來去都很洶湧，漲潮時像萬馬奔騰，盈耳都是轟轟的澎湃，驚天動地。

退潮的時候卻異常安靜，水波悄悄在河灘泥濘細沙間溜走，無聲無息，像自己身上的歲月。

海河交界，可以動，也可以靜，可以咆哮憤怒，卻也低迴溫柔，無緣無故就惋嘆纏綿起來。

海河交界，色彩也很多變，漲潮的時候，蔚藍的海水一綹一綹湧進來，濁黃的河水就一波一波退到岸邊。濁黃的河水多帶著上游山裡的泥沙，和澄淨藍色的海水每一日都用潮汐對話。

我曾經擔心過海河交界的兩岸過度開發，許多雜亂的建築不斷無節制增長，像都市的惡性腫瘤，破壞了海河的寬闊美麗。但是，還好，秋日大潮洶湧，又覺得人如何自大，還是渺滄海一粟。遠觀的時候，就發現真正的風景依然大氣磅礡，有一天反撲，小小的人的雜亂也還是會被收納進自然的秩序中去吧。

霜降後一日，七等生走了。他曾經是我迷戀過的作家。大學時讀《我愛黑眼珠》，震驚於七等生筆下的台北可以一夕間洪水暴漲，淹沒著繁華城市，書中的男子倉皇和城市居民一起避難，爬上高樓屋頂，看著不幸者墜落洪流，瞬息惡浪捲走。

七等生總是寫災難裡人擁抱著的身體，很像伊岡・席勒（Egon Schiele）的廢墟上的人體。那是上個世紀六○年代的島嶼城市，繁華裡交錯著毀滅，七等生、陳映真，都書寫了那個時代莫名的落寞感傷。

我曾經請七等生到我的大學演講，努力宣傳，來了不少學生，滿滿一堂，然後像耶穌一樣的七等生坐著，一語不發，很久很久，他微弱地說：「今天不想講話……」

校園裡很久傳揚著這故事，當笑話談，或憤憤然以為神經病。

不知道為什麼忽然想念起七等生，想念起那個時代，可以這麼決絕說：「今天不想講話。」

有一天島嶼遺忘了七等生也沒有關係，他並沒有想要被記得。他說，我是無政府主義者（anarchism）。陳映真最早的小說《我的弟弟康雄》也在日記裡說：「安那其。」

離「安那其」很遠了，名字希望被記住，希望刻在石頭上，都離「安那其」很遠了，所以七等生走了。

聽說他遺囑海葬，所以會有時隨潮汐回來嗎？

相思

二○二○年十月二十九日

秋天山上的相思樹，枝幹如夢般悠悠長長伸展，葉片重重疊疊，光影迷離錯落，在風中微微搖曳晃動，好像自己跟自己說著午後說不完的話。

疫病沒有停止，在所有驕矜、自大、幸災樂禍的喧鬧狂妄城市裡繼續蔓延。病毒彷彿安靜隱忍在最看不到的角落，不知道他何時來，何時去，人類對他一無所知，大眾繼續隨政客口沫橫飛信口聒噪，病毒便彷彿藉著那肆無忌憚狂妄飛揚的口沫快速蔓延擴散。

口罩或許要永遠戴著了，也好，為了防止病毒擴散，也為了世界可以更安靜一點嗎？

竟然聽得到秋日午後山上相思樹葉葉片在風中窸窸窣窣的對話了。

印記

二○二○年十月三十日

在朋友家看他的收藏，看到一方熟悉的印記，忽然緬想起那個時代。

東方的書畫裡有閱讀不同時代印記的快樂，因為一方印，歷史可以回溯，帝王的富貴，宮庭的華麗，畫苑的人才濟濟，富足安定的繁華，昇平而優雅的時代，看著那飛舞的雙龍，張牙舞爪卻不粗暴，彷彿圖案設計，卻又變化多端，線條的韻律活潑生動。

看了很久，那硃紅的雙龍，像娓娓訴說著遙遠的一千年前故事，一夕間的國破家亡，繁華如夢，不知道皇室上百人被俘虜去北地的時候，蹉跎於流亡途中，帝王的身上是否還攜帶著這方印章？

許多雅緻的書畫上有這方印，是研究者考證真偽的依據。如果不是為了考據，那硃紅的印其實很像身上的胎記，像前世痛過後仍然不平復的一抹血痕；在肉身走後，猶留在書畫上，停留在不肯輕易漫漶毀壞的紙絹上，如此頑強，對抗著時間，在時間裡成為久久無法逝去的魂魄。

我們也都有自己的一方印，忽然想起所有逝者的印，是否也都隨肉身灰飛煙滅了。

秋浦

二○二○年十一月一日

貪看白鷺橫秋浦，

不覺青林沒晚潮。

這是蘇東坡晚年在海南島寫的詩句。

剛好是秋天，走到河邊，也遇到大潮，潮水一波一波，淹沒了青翠的紅樹林。

不知道為什麼秋水如此蕩漾，我也停步，貪看白鷺覓食。

因為兩句詩，時間彷彿重來，那個貪看白鷺的流放者，不知不覺，潮水像自己身上的時光，瞬間淹沒了青春。

詩句並不遙遠，詩句常常就在身邊，就在眼前。

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書籍介紹

本文摘錄自《歲月，莫不靜好》，時報文化出版

作者：蔣勳

【作者介紹】

蔣勳，福建長樂人，一九四七年生於西安，成長於台灣。中國文化大學史學系、藝術研究所畢業，一九七二年負笈法國巴黎大學藝術研究所。曾任《雄獅》美術月刊主編、東海大學美術系主任、《聯合文學》社長。

多年來以文、以畫闡釋生活之美與生命之好。寫作小說、散文、詩、藝術史，以及美學論述作品等，深入淺出引領人們進入美的殿堂，並多次舉辦畫展，深獲各界好評。

著有散文《歲月，莫不靜好》、《歲月無驚》、《歲月靜好：蔣勳 日常功課》、《萬寂殘紅一笑中：臺靜農與他的時代》、《雲淡風輕：談東方美學》、《說文學之美：品味唐詩》、《說文學之美：感覺宋詞》、《池上日記》、《捨得，捨不得：帶著金剛經旅行》、《肉身供養》、《微塵眾》、《少年台灣》等；藝術論述《漢字書法之美》、《新編美的曙光》、《美的沉思》、《天地有大美》、《黃公望富春山居圖卷》等；詩作《少年中國》、《母親》、《多情應笑我》、《祝福》、《眼前即是如畫的江山》等；小說《傳說》、《情不自禁》、《欲愛書》、《因為孤獨的緣故》、《祕密假期》；隨筆思想類《島嶼獨白》、《孤獨六講》、《生活十講》等。