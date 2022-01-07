桃機群聚案再增4例確診者、3例屬於突破性感染，鄭文燦：這場仗才剛開始

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）桃園機場群聚案昨（6）日深夜新增4例確診，累計案例已達12例。新增的4例確診，其中1例為桃機保全人員，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，另1例為同住家人。桃園市長鄭文燦今（7）早表示4人當中有3人屬於突破性感染，目前情況很嚴峻。

衛生局漏夜擴大匡列，保全公司員工全體PCR檢驗

桃園市衛生局昨日深夜發布新聞稿，宣布桃機群聚再新增4例本土個案。

桃園市衛生局初步調查1例為27歲女性，為機場保全負責二航廈保全工作，1月4日有喉嚨痛症狀，1月5日晚間至醫院就醫採檢，昨日PCR陽性確診 ，Ct值28.1。

另外3例為昨日衛生局安排社區採檢站檢出3例陽性個案，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，分別為1例58歲男性，為計程車司機，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單；一例為59歲女性，1月3日出現流鼻水症狀，採檢Ct值18.6，另一例為同住家人58歲女性，Ct值38.1。衛生局漏夜進行調查並展開擴大匡列相關接觸者進行隔離採檢作業。

衛福部醫福會執行長王必勝昨日深夜表示，確診的桃機保全過去一週除了1月2日沒有上班之外，到昨天為止都有來桃機上班。確診保全的工作地點分別是機場一樓的入境大廳，以及三樓出境大廳的外圍。

王必勝表示，保全人員上、下班沒有交通車。該保全公司在桃機的服務人數總計有391人，先前已有67人快篩，結果皆為陰性。王必勝表示，後續將會對該保全公司員工進行PCR檢驗，以利釐清感染狀況。

桃園市衛生局長王文彥昨晚表示，與歌友會相關的3位確診者目前已住院。由於歌友會其中一位確診者有小孩，小孩已接受採檢，也要求小孩就讀的小學預防性停課一天。

王文彥表示，歌友會今天還有100多位要採檢，歌友會附近的民眾如果有經過，也呼籲出來採檢。

鄭文燦：這場仗才剛開始，桃機將擴大篩檢

桃園市長鄭文燦昨晚表示，Omicron病毒入境是非常嚴峻的考驗，入境病例每天都在增加，因此機場風險大幅提高。鄭文燦表示，現在除了疫調匡列，找出傳播鏈以外，多層次擴大採檢仍有必要，包括機場工作人員和保全人員。

鄭文燦表示，桃機工作人員大部分是住在桃園，當然也有住在雙北或新竹，機場確診事件也會影響到社區，因此中央和地方要通力合作，將每個確診者足跡匡列好。

《中央社》報導，桃園市長鄭文燦今早主持市府防疫會議時表示，桃園機場將擴大篩檢，包括防疫計程車司機3天採檢1次，清潔人員是天天採檢，其餘部分會從原7天再行縮短。

鄭文燦指出，從現在起至15日是入境高峰，每一天都是壓力測試，不可鬆懈，目前入境案例不斷增加，這場仗才剛開始，國人要返鄉過年，卻碰上國外Omicron變種病毒肆虐，此次確診案例幾乎是突破性感染，打完2劑疫苗，也都有要求檢具登機前2天核酸檢測陰性證明，因此情況很嚴峻。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範