2022/01/07,
健康

桃機群聚案再增4例確診者、3例屬於突破性感染，鄭文燦：這場仗才剛開始

桃機群聚案再增4例確診者、3例屬於突破性感染，鄭文燦：這場仗才剛開始
圖為陳時中協同醫療應變組王必勝副組長等人至桃園機場實地進行入境旅客動線勘查，並即刻成立前進指揮所，統籌指揮相關防疫工作。｜Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心提供

我們想讓你知道的是

王必勝表示，保全人員上、下班沒有交通車。該保全公司在桃機的服務人數總計有391人，先前已有67人快篩，結果皆為陰性。王必勝表示，後續將會對該保全公司員工進行PCR檢驗，以利釐清感染狀況。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）桃園機場群聚案昨（6）日深夜新增4例確診，累計案例已達12例。新增的4例確診，其中1例為桃機保全人員，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，另1例為同住家人。桃園市長鄭文燦今（7）早表示4人當中有3人屬於突破性感染，目前情況很嚴峻。

衛生局漏夜擴大匡列，保全公司員工全體PCR檢驗

桃園市衛生局昨日深夜發布新聞稿，宣布桃機群聚再新增4例本土個案。

桃園市衛生局初步調查1例為27歲女性，為機場保全負責二航廈保全工作，1月4日有喉嚨痛症狀，1月5日晚間至醫院就醫採檢，昨日PCR陽性確診 ，Ct值28.1。

另外3例為昨日衛生局安排社區採檢站檢出3例陽性個案，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，分別為1例58歲男性，為計程車司機，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單；一例為59歲女性，1月3日出現流鼻水症狀，採檢Ct值18.6，另一例為同住家人58歲女性，Ct值38.1。衛生局漏夜進行調查並展開擴大匡列相關接觸者進行隔離採檢作業。

衛福部醫福會執行長王必勝昨日深夜表示，確診的桃機保全過去一週除了1月2日沒有上班之外，到昨天為止都有來桃機上班。確診保全的工作地點分別是機場一樓的入境大廳，以及三樓出境大廳的外圍。

王必勝表示，保全人員上、下班沒有交通車。該保全公司在桃機的服務人數總計有391人，先前已有67人快篩，結果皆為陰性。王必勝表示，後續將會對該保全公司員工進行PCR檢驗，以利釐清感染狀況。

桃園市衛生局長王文彥昨晚表示，與歌友會相關的3位確診者目前已住院。由於歌友會其中一位確診者有小孩，小孩已接受採檢，也要求小孩就讀的小學預防性停課一天。

王文彥表示，歌友會今天還有100多位要採檢，歌友會附近的民眾如果有經過，也呼籲出來採檢。

鄭文燦：這場仗才剛開始，桃機將擴大篩檢

桃園市長鄭文燦昨晚表示，Omicron病毒入境是非常嚴峻的考驗，入境病例每天都在增加，因此機場風險大幅提高。鄭文燦表示，現在除了疫調匡列，找出傳播鏈以外，多層次擴大採檢仍有必要，包括機場工作人員和保全人員。

鄭文燦表示，桃機工作人員大部分是住在桃園，當然也有住在雙北或新竹，機場確診事件也會影響到社區，因此中央和地方要通力合作，將每個確診者足跡匡列好。

《中央社》報導，桃園市長鄭文燦今早主持市府防疫會議時表示，桃園機場將擴大篩檢，包括防疫計程車司機3天採檢1次，清潔人員是天天採檢，其餘部分會從原7天再行縮短。

鄭文燦指出，從現在起至15日是入境高峰，每一天都是壓力測試，不可鬆懈，目前入境案例不斷增加，這場仗才剛開始，國人要返鄉過年，卻碰上國外Omicron變種病毒肆虐，此次確診案例幾乎是突破性感染，打完2劑疫苗，也都有要求檢具登機前2天核酸檢測陰性證明，因此情況很嚴峻。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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