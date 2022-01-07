羅興亞難民孩童拍打車窗乞討引民眾恐慌，難民收容問題再引馬國民眾不滿
我們想讓你知道的是
馬來西亞政府收留羅興亞難民一直都是人民非常關心的課題，由於近年馬來西亞發生有關涉及羅興亞人的治安事件，也引起了當地民眾的排外情緒。
繁忙的馬來西亞首都吉隆坡街頭上，蕉賴區（Cheras）馬路上如常塞車，突然路邊走來一名瘦小的羅興亞小孩，他一手拿著鈔票，一手敲打著正在等紅綠燈車輛的車窗，乞討態度兇惡。這是在馬來西亞社群媒體上瘋傳的一支影片，引起不少網民熱議，也呼籲警方對他們採取行動。
影片中，小孩猛烈地拍打車窗，更對不願給錢的車主比不雅手勢。事後，也有網民拍到孩童在路邊開心地數鈔票與玩鬧。一些網民留言表示這非首次發生，為他們貼上「威脅國家安全」標籤，也譴責政府收留他們，也有一些網民對行乞的孩童產生憐憫，認為罪魁禍首是背後主導的大人。
馬來西亞警方6日在新聞發佈會上表示，他們將從多方角度進行調查，兒童行乞是否背後有組織支持。警察副總監侯賽因（Husain）也說明：「這些活動在巴生谷及森美蘭等主要城市的紅綠燈處很常見，通常涉及兒童，有時甚至有成年人。」
侯賽因提醒，外國人留在馬來西亞就必須遵守馬來西亞的法規，否則他們會根據《 1987 年陸路交通法令》或輕微罪行法令對阻礙交通的人採取行動。他也命令所有地區的警察加強對羅興亞孩童在路上乞討的監視。
另一方面，國會議員阿莎麗娜（Azalina）持不同意見，他在推特上發文：「那些孩童不應該被怪罪，是我們沒有保護好他們。」他更質問「兒童保護協調理事會」此刻為何不站出來解決問題，並附上《2001年兒童法令》及理事會成立理念。法令規定，兒童乞討或利用兒童從事非法活動，及放任並沒有合理監督孩童，最高刑罰馬幣5000元，監禁最高2年，或兩者兼施。
馬來西亞人對羅興亞人的潛在歧視
《太陽報》報導寫道，當地媒體將乞討的羅興亞孩童冠以「小長虎」之名，這是參考剛被逮捕的羅興亞族、綽號「長虎」的罪犯。「長虎」犯下刑事恐嚇、非法拘留一名工人及強姦等罪名，曾從扣留所後門逃走，但最終在去年12月28日成功被捕。文中提出質疑，儘管這些孩童可能對社會治安造成威脅，但民眾在沒有經過確認就認定他們就是羅興亞族群，揭露了民眾排外的態度。
一篇《天主教亞洲新聞》報導，羅興亞難民在馬來西亞遭受嚴重歧視，甚至讓他們因害怕遭受暴力行為而不願外出購買日常用品或謀生。馬來西亞難民署（UNHCR）發文告聲稱，羅興亞人民在馬來西亞非正規公司找工作通常都會遭到雇主剝削，包括非常低的工資，甚至不給薪水。他們也表示，讓孩子出去乞討是一個家庭絕望的表現。
馬來西亞國際戰略研究學院（ISIS）分析民眾排外的心理因素，作者認為政府沒有積極打壓宣揚有關羅興亞難民的假消息，導致在各個社交媒體上對他們的仇恨言論大量被散播，以至於他們遭受言語上，甚至肢體上的暴力侵害。青年組織馬大新青年（UMANY）也曾在臉書上發文，呼籲馬來西亞民眾換位思考，尊重羅興亞人，並停止對他們的歧視才是真正根除難民事件的方式。
新聞來源：
- Rohingya child beggars: Authorities investigating possibility of syndicate involvement（新海峽日報）
- Children incur the anger of xenophobic netizens（太陽報）
- UNHCR responds to child begging cases allegedly involving refugee children（UNHCR）
- Rohingya face discrimination and hostility in Malaysia（UCA新聞）
延伸閱讀：
- 羅興亞溫和派領袖在孟加拉難民營遭暗殺，那在大馬的羅興亞難民處境為何？
- 同意收留120名受困海上羅興亞難民，聯合國難民署：印尼是其他國家效仿對象
- 《羅興亞人》：緬人對「民族、語言、宗教」的追求，激化了「誰不屬於這裡」的恐懼
責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！