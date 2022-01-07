羅興亞難民孩童拍打車窗乞討引民眾恐慌，難民收容問題再引馬國民眾不滿

繁忙的馬來西亞首都吉隆坡街頭上，蕉賴區（Cheras）馬路上如常塞車，突然路邊走來一名瘦小的羅興亞小孩，他一手拿著鈔票，一手敲打著正在等紅綠燈車輛的車窗，乞討態度兇惡。這是在馬來西亞社群媒體上瘋傳的一支影片，引起不少網民熱議，也呼籲警方對他們採取行動。

📍Cheras.



Anyone boleh SAH-kan budak2 Rohingya memang berkeliaran kat atas jalan ke? Hentak / ketuk kereta cmtu? pic.twitter.com/TyVcFi2zHC — Jabatan Netizen Malaysia (@jnmalaysia) January 2, 2022

影片中，小孩猛烈地拍打車窗，更對不願給錢的車主比不雅手勢。事後，也有網民拍到孩童在路邊開心地數鈔票與玩鬧。一些網民留言表示這非首次發生，為他們貼上「威脅國家安全」標籤，也譴責政府收留他們，也有一些網民對行乞的孩童產生憐憫，認為罪魁禍首是背後主導的大人。

馬來西亞警方6日在新聞發佈會上表示，他們將從多方角度進行調查，兒童行乞是否背後有組織支持。警察副總監侯賽因（Husain）也說明：「這些活動在巴生谷及森美蘭等主要城市的紅綠燈處很常見，通常涉及兒童，有時甚至有成年人。」

侯賽因提醒，外國人留在馬來西亞就必須遵守馬來西亞的法規，否則他們會根據《 1987 年陸路交通法令》或輕微罪行法令對阻礙交通的人採取行動。他也命令所有地區的警察加強對羅興亞孩童在路上乞討的監視。

另一方面，國會議員阿莎麗娜（Azalina）持不同意見，他在推特上發文：「那些孩童不應該被怪罪，是我們沒有保護好他們。」他更質問「兒童保護協調理事會」此刻為何不站出來解決問題，並附上《2001年兒童法令》及理事會成立理念。法令規定，兒童乞討或利用兒童從事非法活動，及放任並沒有合理監督孩童，最高刑罰馬幣5000元，監禁最高2年，或兩者兼施。

#Rohingya Children shouldn't be blamed when they end up on the streets. We hv failed to provide them with adequate protection when they become beggars at the bidding of adults! Where’s the Coordinating Council for the Protection of Children? Ref: s32 & s33 of the Child Act 2001. pic.twitter.com/gjaBR2IjrM — Azalina Othman Said (@AzalinaOthmanS) January 5, 2022

馬來西亞人對羅興亞人的潛在歧視

《太陽報》報導寫道，當地媒體將乞討的羅興亞孩童冠以「小長虎」之名，這是參考剛被逮捕的羅興亞族、綽號「長虎」的罪犯。「長虎」犯下刑事恐嚇、非法拘留一名工人及強姦等罪名，曾從扣留所後門逃走，但最終在去年12月28日成功被捕。文中提出質疑，儘管這些孩童可能對社會治安造成威脅，但民眾在沒有經過確認就認定他們就是羅興亞族群，揭露了民眾排外的態度。

一篇《天主教亞洲新聞》報導，羅興亞難民在馬來西亞遭受嚴重歧視，甚至讓他們因害怕遭受暴力行為而不願外出購買日常用品或謀生。馬來西亞難民署（UNHCR）發文告聲稱，羅興亞人民在馬來西亞非正規公司找工作通常都會遭到雇主剝削，包括非常低的工資，甚至不給薪水。他們也表示，讓孩子出去乞討是一個家庭絕望的表現。

馬來西亞國際戰略研究學院（ISIS）分析民眾排外的心理因素，作者認為政府沒有積極打壓宣揚有關羅興亞難民的假消息，導致在各個社交媒體上對他們的仇恨言論大量被散播，以至於他們遭受言語上，甚至肢體上的暴力侵害。青年組織馬大新青年（UMANY）也曾在臉書上發文，呼籲馬來西亞民眾換位思考，尊重羅興亞人，並停止對他們的歧視才是真正根除難民事件的方式。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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