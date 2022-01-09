王力宏、羅志祥、吳亦凡等人原本就是如此嗎？我更相信影響人的是圈子裡的「風氣」

近期王力宏發布離婚消息的事件，引起台灣社會一陣訝異，網路討論度也熱門，平時夫妻關係經營看似正向的他，竟然也會有難以想像的婚姻難關。然而最令人感到不可思議的，竟是王力宏雖然未在此事細節多做琢磨，但前妻李靚蕾卻在不久後說出兩人會走向離婚的原因，以及王力宏歷來在情感作為上令人詬病之處，甚至提及他在婚後仍有與他人的不正常情感關係。

對比先前被爆料的羅志祥、吳亦凡等藝人，以及其他被影射可能有類似桃色事件的男明星，都讓人不解為何演藝圈會如此？想像許多人會說演藝圈「很複雜」，似乎是有跡可循的。看到王力宏及眾多男藝人們歷來爆出的桃色事件，很難相信他們一開始就是如此的人格特質，因為我更相信影響人的是圈子裡的「風氣」。

是的，「風氣」會影響人，不只演藝圈，不論任何年紀、圈子、團體、領域，有人的地方就有江湖，有群體的地方就會有他們的潛規則。所以當這個圈子有人開始這麼做時，一個人變十個人，十個人變多數人，而其他人卻也都默視或反抗無效時，漸漸就會成為這個圈子裡「看似可以做」的事。

以這幾位男明星為例，他們難道不曉得這些事情不被社會大眾認同嗎？我相信他們知道，我更相信他們在一剛開始也曾經猶豫糾結過，但當他們看到這圈子其他人也如此作為，卻也好像可以平淡無事時，於是就會想要試試看，甚至嘗試頻率及次數愈常，這圈子跟進的人也變多了，這就是「風氣」形成的開始。

如同筆者前面所述，風氣的影響不分年紀、職業、團體，以筆者從事的教育工作而言即是如此，每間學校、每個班級、每團群體也都存在著不同的風氣。然而風氣的負面與正面都會有，只是從人性的角度而言，似乎負面風氣對人的影響會快過於正面，就好像語言學習永遠是髒話最快上手，做壞事遠比做好事還容易被人注意，這道理是一樣的。

以校園最常見的霸凌事件為例，霸凌就算沒有肢體上的碰觸與傷害，但是彼此存在關係上的競爭與合作，也一定是建立在多數人對單一個體，或者說是強勢者對弱勢者。原本的一對一關係，因為強勢者主導而變成三對一，甚至是多對一關係，有些旁觀者為了保障自己在群體的存在空間，也可能在非自願下而加入霸凌者的一方，於是助長了負面力量在群體的強大，也同時為這個群體挹注更厚實的隔離圈，那就是群體外人難以介入的「風氣」。

就像近幾年的電影《無聲》與《熔爐》劇情敘述那般，這些性霸凌和虐待事件不論經過多久，卻都始終存在於這群喑啞學生的圈子裡，即便外界有時候想介入，但因為旁人和他們不同的生理條件和限制，旁人也不見得能有好的著力點切入。於是在我們看不到的地方，始終有著他們的潛規則在運作著，即便當下看似撥亂反正，但不久後便又可能死灰復燃。

難道他們都不曉得自己做的事不被認可嗎？就像本文一開始提到的「王力宏們」，難道他們對於自己的為所欲為都全然無感嗎？他們其實都明白底限在哪，只是圈子裡看到其他人都這麼做，所以認為自己應該也沒關係；看到圈子裡面很像沒有人被糾舉過，所以自己也應該不會被爆料。而當圈子的風氣愈盛行時，當事人當然也更會陷入其中，愈不覺得那會有問題，在圈子裡更不覺得會被糾舉，甚至會合理化自己的言行。

以相同模式來看待社會上不同群體，隨便舉例來說：可能職場老鳥在欺壓菜鳥時，他們也明白這就是在「拗人」，但因為老鳥也是這樣經歷過來的，群體風氣也默許這般「磨練風氣」，所以他們總有合理化的藉口，認為這是給菜鳥學習的機會。政治人物都明白買票是違法行為，但看到其他候選人在買票而沒被發現時，於是有些候選人也會想要買票，被檢舉時更會想出合理化藉口來躲避責任，甚至將責任推卸給別人。

學生們也知道上課不應該睡覺，但是當他看到別人上課睡覺而沒事，自己也會開始跟著睡，接著愈來愈多人都在上課睡覺，殊不知當有老師出聲說不能如此時，學生可能為了合理化其行為，直說別的老師都會默許上課睡覺，於是提出糾舉的老師卻反而被質疑了。

這就是正常的人性，不論任何群體或年齡層，一旦風氣形成了，大家便會照著群體可以被默許的條件來做事，有時我們會被當事人似是而非的見解給搞糊塗，有時明明是他們出現爭議，為何最後卻搞得我們好像在刁難對方？其實把問題釐清好，請對方嘗試抽離當下去反思，答案其實就出來了。舉例來說，曾經有學生因為長久養成抽菸的習慣，在苦勸學生戒菸未成，我反問他一個問題說：

「如果你現在當了爸爸，你的小孩在你相同的年紀抽菸，你看到會接受嗎？」

學生當下聽到這問題思考了一會，便說：「應該不行吧。」由此可證，學生其實都明白什麼事情適合做，什麼事情不適合做，但偏偏他們還是會跟著身邊朋友們做這些事，這便是「風氣」的影響，要和他們做一樣的事情才有共鳴；我也曾經對一位目標不夠明確的學生說：「你覺得我完全不要管你，完全不要對你囉唆，你覺得好不好？」學生想了一下便說：「還是可以稍微管一下。」不論學生或任何人，他們其實都明白事情的底限在哪，只是他們當下所處的環境很難完全按照規矩來，所以很多時候也需要有人提醒或拉拔他們。

對於意志還不夠堅定的人，一旦習慣養成之後，要他們面對誘惑卻不被影響，確實也是一件難事，不論任何年紀、職業、團體，誘惑始終圍繞在我們身旁。小至校園班級，大至演藝圈或社會現實，人們無時無刻都在面對誘惑，我想只要群體裡那默許的風氣泡泡未被戳破之前，要面對誘惑而能堅定自守都無疑是人性的考驗，學生們是如此，王力宏們亦是如此。

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