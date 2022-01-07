國家影視聽中心正式開幕，蔡英文：「人們對電影的需求不會變，盼台灣文化產業注入更多活力」

「國家電影及視聽文化中心」（下簡稱國家影視聽中心）今（7）日正式開幕啟用，參加開幕儀式的政治人物包含總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、新北市長侯友宜，而國家影視聽中心的啟用，也象徵台灣電影的影視聽資源跨入另一階段。

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 左起：文化部長李永得、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文、新北市長侯友宜、國家影視聽中心董事長藍祖蔚共同進行啟動典禮。

國家影視聽中心耗時多年才於今（2022）年正式舉辦開幕儀式，選址在新北市新莊區文藝路2號，儀式以建築物本體方塊為主，象徵中心的主要任務「保存、修復、研究、推廣」。至於國家影視聽中心場館設置有兩間影廳，分成201席以及52席，主要作為國內外影展放映、電影首映、電影推廣、及專業試片等功能使用。

新影廳也在畫面、聲音等硬體設備下了功夫，使用寬13.25公尺高7.17公尺的4K高規對比雷射光源放映系統，聲音系統則採用杜比全景聲系統（Dolby Atmos®），同時傳送128個聲道的聲音資訊。

蔡英文致詞時就說：「國家影視聽中心，以及電影界的許多先進，這幾年跟上國際推動數位修復的潮流，將台灣重要的電影有系統的典藏、修復和推廣。讓台灣電影的根基，可以扎得越來越深。新場館開館後，國家影視聽中心從硬體設計、場館的使用及規劃展出，都有大幅度的升級。不論是在疫情之下，還是疫情過後，人們對電影的需求是不會改變的。」

蔡英文進一步表示：「期許國家影視聽中心，在升級為行政法人、啟用新場館後，更要大步向前邁進，從電影擴展到電視、廣播等領域，一起為台灣的文化產業，注入更多的活力。」

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 蔡英文

國家影視聽中心二樓將常態性展出電影、電視、廣播的文化歷史與館藏文物，也特別規劃膠卷修復與保存修復專區，帶領民眾認識保存與修復工程的繁複工序，進而理解修復工程的必要性。

三樓則是擁有影視聽專業設備的圖書館，館藏圖書約3萬3000餘冊，提供中心會員圖書、期刊閱覽與視聽服務使用。「藏品檢索系統」也以全新的查詢檢索介面也正式啟用上線，該系統透過資訊組織技術，已校對整理完成之目錄資訊約一萬筆，整合歷年數位化及數位修復成果，資料包含膠片、電影海報、數位修復片、電影器材及新聞片等珍貴資料，供大眾查詢探索台灣影視聽文化。

蘇貞昌致詞時表示：「國家影視聽中心二期計畫『中央一定全力支持』，相信完整的國家影視聽中心不只會在台灣被看見，甚至讓全世界看見國家影視聽中心實際成就多少人、多少的心願，讓影視聽的人員終於有自己的家，國寶文物終於可以妥善保存，終於可以發揚光大，繼續傳承眾人的記憶及希望。」

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 蘇貞昌

新北市市長侯友宜表示：「希望國家影視聽中心，在經歷過這麼多年的建設以及規劃下，能夠與國際接軌，在未來將建設的二期博物館及典藏，能給過去及未來的電影人更美的家。」

Photo Credit: 國家影視聽中心提供 侯友宜

最後，國家影視聽中心的現任董事長藍祖蔚表示：「原本寄人籬下的國家影視聽中心，被蘇院長看見了我們的艱困，在侯友宜市長的支持、李永得部長的規劃中，終於到現在真正的有了自己的家。希望未來能讓更多人了解，有典藏文物才有歷史，有記憶才有故事，保存台灣人的記憶是我們的責任，希望讓台灣人知道台灣人的故事，讓世界更了解並看見台灣。」

目前國家影視聽中心正如火如荼地舉辦首檔影展《致憤青・文協百年紀念影展》，由策展人楊元鈴主持，選片初衷為「透過電影，與百年前的文協對話」；而今年一月底也將立刻接著推出《島嶼江湖：武俠在台灣》影展，精選1950年代至21世紀後，橫跨超過一甲子台灣電影史的代表作品，從大家耳熟能詳的台灣武俠經典，到近年鮮少在台灣大銀幕映演的傳說作品。

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核稿編輯：楊士範