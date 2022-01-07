南韓總統候選人提「掉髮治療納健保」，支持者大讚、反對者批民粹

南韓總統大選即將在3月9日登場。原先大選的焦點包含北韓核武、對美國的外交關係等議題，不過1月5日，南韓執政黨「共同民主黨」的候選人李在明提出政見，指出將把掉髮治療納入健保給付，「掉髮治療納健保」就成了熱門話題。許多苦於禿頭問題的選民，紛紛表示支持李在明。

然而對於「掉髮治療納健保」，亦有反對聲浪。政治人物與媒體社論均抨擊，認為李在明的政見不只是民粹，還可能拖垮南韓的健保制度。

總統候選人李在明提掉髮治療納健保，引發支持聲浪

代表南韓執政黨「共同民主黨」出戰總統大選的候選人李在明，目前在南韓的民調領先，反超在野黨「國民力量黨」的候選人尹錫悅。而在5日提出「掉髮治療納健保」的政見後，又增加了苦於禿頭問題的支持者。

儘管李在明並沒有相關困擾，不過1月5日，他告訴記者，應該要將生髮療程納入國家健保給付。他指出，南韓大約有1000萬人面臨掉髮的問題，然而因為治療禿頭的價格昂貴，只能轉而購買海外藥品、或者使用攝護腺藥物來代替。

李在明也在臉書發布貼文，表示自己注意到民眾治療掉髮的不便，將會把民眾的困擾反映在政見上，並且會針對掉髮治療制訂完善的政策。

先前南韓總統大選的焦點議題，包含北韓核武、南韓美國的外交關係、醜聞與經濟問題。不過自從李在明提出了掉髮納健保的政見後，「掉髮」便一躍而上成為南韓大選熱門話題。他的政見，不但引發大量選民支持，在有禿髮困擾的網路社群中，更湧入讚揚的聲浪，比如：「在民哥，我愛您，我要把您植入青瓦台」、以及「總統閣下，您首度在韓國帶給禿頭人民新希望」。

掉髮納健保，是福音還是民粹？

目前年齡與遺傳造成的掉髮問題，並不包含在南韓政府健保給付的範圍內，因此對於有掉髮困擾的選民來說，掉髮治療納健保的政見無疑是一大福音。不過對於李在明提出的政見，也出現反對聲浪，認為他的政見只是民粹，而且可能為南韓帶來沉重的經濟負擔。

《衛報》報導，韓國國民之黨的總統候選人安哲秀，表示李在明的主張「不負責任」。南韓《文化日報》的社論也抨擊：「李在明提出的政見，對有掉髮問題的人來說也許很有吸引力，但是其實是很嚴重的民粹主義，因為這個政見會導致國家健保的財政穩定度惡化。」

另外濟州大學醫學院教授Lee Sang-ee則指出，之所以設計出南韓健保制度，是為了幫助患有嚴重疾病的人。如果再花費上千億韓元來治療掉髮問題，將會導致健保制度的功能衰退。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範