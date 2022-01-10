誰摀住了彭帥的嘴：數位女性主義被噤聲，中國#metoo運動的式微？

文：楊鈞傑

去（2021）年11月，網壇好手彭帥於微博發文，指控中共高官張高麗曾經對她脅迫發生性關係。隨後，彭帥在微博上的帳號不但被強迫關帳，本人也因此「被消失」，從此音訊全無。網路也開始發起「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）的運動，引起世界各媒體的關注。

然而，在事件延燒後，Twitter上卻出現了彭帥現身餐敘的照片和影片，但影片中彭帥並未說話，影片日期也產生疑雲，讓外界質疑影片的真實性，況且，彭帥本人的微博帳戶依舊「查無此人」，根本無法證實這些是彭帥自己出來面對鏡頭的聲明。然而，彭帥的「被消失」，難道是中國metoo運動裡首次的案例嗎？

從metoo到我也是：metoo運動在中國

早在metoo運動之前，中國的女權運動就已經在草根與網路媒體上發酵。

最典型的例子就屬2015年的「女權五姐妹」事件：王曼、韋婷婷、鄭楚然、李婷婷（李麥子）、武嶸嶸等人，預計在婦女節號召在公車上反性騷擾的抗議活動，然而，她們卻在三八婦女節前夕遭當地警方以「尋釁滋事」逮捕，遭刑事拘留37天，過程中不斷受到非法審訊與虐待，包括長時間不允許睡覺、強光照射眼睛等。

這件事不但在國內引起網友在網路與線下串連，更引發國際關注，包括來自美國、英國、歐盟、印度等政府與NGO的聲援，譴責北京政府的大追捕作為。直到4月13日，警方才正式釋放女權五姊妹。[1]

「女權五姐妹」事件延續了女性主義在中國的動能，帶給公民社會的一個強心針，也滋養了日後的metoo運動。

2017年10月，美國因好萊塢哈維・韋恩斯坦的性騷擾事件，使百萬人在Twitter上發起metoo的標籤運動，讓更多女性受害者的經驗被大眾聽見。

而metoo運動一直到2018年年初才延燒到中國，一名過去為北京航大的博士生羅茜茜，在微博上發表〈我要實名舉報北航教授、長江學者陳小武性騷擾女學生〉，引發網友熱搜，一天即達到300萬點擊率。此性騷案件雖然已過法律追訴期，卻也引起社會對於校園性騷擾案件的重視，更讓metoo運動以「我也是」、「米兔」脈絡化於中國。[2]

封鎖、禁言與網軍攻擊：數位女性主義漸漸難以中國插旗

「羅茜茜事件」雖然為中國的metoo運動開創了第一片疆土，卻也讓中國政府對於網路上的女性主義運動更加警醒，在政府控制科技、網路與社群媒體等metoo運動的重要工具後，反而導致爾後的女性主義運動受制於中國政府的審查。

最知名的案例之一即為「周曉璇訴朱軍性騷擾」一案。網名「弦子」的周曉璇，在2018年7月透過微博帳號 @弦子與她的朋友們，控訴當時2014年在中央電視台實習時，受到主持人朱軍的性騷擾。此案件一直纏訟到今年的9月14日，北京海淀人民法院以「證據不足」為由，宣判朱軍無罪，向中國的metoo扣下第一次板機。[3]

更挫敗的是，在三年的訴訟期間，網路上包括新浪微博與微信公眾號不停出現聲援弦子的貼文與帳號，都被官方給封鎖、禁言甚至封帳，和近期彭帥的案件不謀而合。

更具規模的案件就屬「肖美麗微博炸號事件」。2021年3月31日，女性主義者肖美麗在微博上發布一段影片，自述自己在火鍋店制止鄰桌吸菸，卻受到一名男子潑不明液體，引發網友關注。然而，肖美麗的帳號卻引來大量的攻擊與騷擾，讓她不得不關閉留言與私訊功能。她的帳號更在事後「被消失」，引發女性主義者的關注。

包括鄭楚然帳號@datudatu、成都女權帳號「CatchUp性別平等姐妹」、作家侯虹斌的帳戶、女權人士「王樂平Robbin」、「梁小門」、「呂頻」、「王樂平Robbin」皆被註銷，其他如「午後的水妖」、「陳折折」、「我是落生」等帳皆被禁言。

更可怕的不僅是官方的審查機制，事件後還引發反女性主義者網民的「公民審查」，只要一被發現有女性主義者的運動痕跡，就會被立刻舉報，限制在網路上的言論自由。[4]

metoo的危機：當遇上政府、財團與父權共謀的網路社會

數位女性主義（digital feminism）的另一個危機在於：網路開啟了女性主義聲援的力量，卻也同等開啟了反動勢力的崛起與攻擊，尤其這些保守勢力的聲音受官方默許甚至背書，使女性主義在中國的發展更加危殆。

2018年美國明尼蘇達大學學生劉靜堯，遭到赴美進修博士管理課程的京東集團董事長劉強東「權勢性侵」。劉與朋友向當地警方報警後，劉強生立即遭警方逮捕，卻以「證據不足」為由於24小時內釋放，甚至爾後檢方也因此不起訴。

由於此案牽涉中國企業高層，相關訊息不斷在網路上瘋傳。然而，「劉強東案件」所引發的網路效應卻碰上了中共打壓metoo的高峰，所有聲援劉生的「Metoo」、「我也是」的微博與微信帳號皆遭刪除。且微信為騰訊所有，騰訊則是京東集團最大的股東，財團對此事的影響力不言而喻。

劉靜堯往後不斷在網路平台「被消音」，甚至還被網友公開性羞辱：「這女的賤」、「女的顯得好噁心」、「價格沒談好而已」、「一切都是女的設計好的吧。」、「看那女人的塊頭，我絕對相信劉強東被強姦了」。這些譴責受害者的聲音，不但沒被官方禁言，甚至還透過刪除所有聲援者的聲音，變相為這些性羞辱言論背書。 [5]

而彭帥這次引發的社會關注，正在於她挑動了中共高層的神經，升溫了metoo運動到反抗政府的層次。彭帥引來的不只是愛國分子對她「辱華」的譴責，官方更因此加強了網路審查機制，與助長了性羞辱言論的成長，「色誘高官，攀附權貴，爭風吃醋」等言論不絕於網路。