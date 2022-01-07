新增4例本土、58例境外移入，第三劑間隔縮短為12週、清潔人員群聚案達11名確診

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增62例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案（案17368-17371）及58例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，本土個案（案17368-17371）分別為本國籍1例男性、3例女性，年齡介於20至50多歲，均為桃園機場感染事件相關個案。

指揮中心表示，今日新增58例境外移入個案，為29例男性、29例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國（35例）、法國（4例）、英國（3例）、瑞士、越南及印度（各2例）、奧地利、智利、德國、加拿大、愛爾蘭、孟加拉、奈及利亞、墨西哥、西班牙及哥斯大黎加（各1例）入境，入境日介於去（2021）年12月22日至今（2022）年1月6日。

追加劑間隔縮短為12週，基礎劑打AZ者、不建議第三劑也打AZ

指揮官陳時中指出，昨日專家會議達成共識，1月7日起追加劑的間隔縮短為最少12週。即日起滿18歲的民眾在完整接種基礎劑後，建議應接種追加劑，原本打莫德納、BNT、高端疫苗者，建議追加劑為莫德納（半劑量）、高端、BNT和AZ；若基礎劑為AZ疫苗，追加劑建議接種的廠牌為莫德納、高端、BNT，不建議再打AZ。

有記者問到陳時中本人是否已經施打追加劑，他回應道：「我本來要打AZ，專家又不准，我可能考慮打高端吧。」

Photo Credit:指揮中心

清潔人員群聚案達11名確診，案17307推測為源頭

針對機場清潔人員案衍生的群聚感染，陳時中指出，從歌友會延伸出來的個案源頭看來是案17239。至於今日新增的確診機場保全案17371，在1月5日出現症狀，由主管陪同到醫院採檢，昨日正式確診。該保全的工作場域與入境的旅客有所重疊，有時會幫忙疏導、有時會幫忙搬行李，也許有和旅客接觸到，目前懷疑他有其他接觸者，因此保全全部都要做採檢。

陳時中指出，列在機場清潔人員群聚內的是11例，機場保全不算。另外，日前公布的確診的防疫計程車司機基因定序不一樣，也不算在群聚內。其中，清潔人員案17307的N抗體是陽性，其他都是陰性，所以目前無論從發病日、症狀、N抗體、高CT值來看，推測他是最早的個案、傳染是以他為中心。

陳時中表示，相關的疫調和採檢都持續進行中，清潔人員跟防疫計程車這幾名確診的家庭接觸者，現在檢驗都是陰性。除了這次的檢驗以外，還會循環做PCR和快篩，確保沒有隱藏的確診者。

Photo Credit:指揮中心

累計境外移入Omicron達138例，只有7名未完整接種

本日也公布最新確診者的基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞指出，這週驗出了79例Omicron變異株，另外有5例是Delta變異株，累計目前境外移入Omicron有138例，另外7例為本土病例。現在有24個國家或地區輸入Omicron病例，這些國家分布在歐洲、亞洲、美洲，年齡別有80名是20-39歲，男性74名、女性64名。

境外移入的Omicron病例中，只有7位不是突破性感染、131位都有完整接種。從入境後發現、確診的時間來講，有92位在入境當天就檢驗陽性確診，7天以內發現的有134位，只有4位是入境7天才發現，但都不是返家後才被驗到， 而是在檢疫期滿前採檢發現。

羅一鈞表示，其中無症狀者有62例、輕症76例，沒有重症病例。大部分境外移入都有完整接種，這意味著疫苗對重症的保護效果還是有維持。

桃機啟動新措施，目前不會升高防疫等級

針對近日的機場群聚案，有些民眾擔心匡列不足、檢驗不足，陳時中表示，今日中午前完成會完成保全公司全員PCR，並擴大匡列隔離對象，還會啟動防疫車隊每3天PCR檢驗，以及機場和高風險人員週期性快篩，未來接駁交通車也均採梅花座。除此之外，前進指揮所指揮官王必勝有到歌友會看防疫情況，其成員全部都要篩檢完畢。

Photo Credit:指揮中心

陳時中表示，除了計程車司機是獨立的事件外，這12個案子多多少少都有目標傳播鏈。至於是否取消春節入境7+7+7，陳時中認為潛伏期沒有增長的情形，適當的居隔時間、安全的防疫旅社是努力目標，一味把檢疫時間加長而不注意可能的問題，不見得是好方法。陳時中提醒，居檢者回家後，家裡的人要堅守加強版的自主管理，居檢的人一定要足不出室或足不出戶。

陳時中認為，目前的本土個案都還有可以追縱得到的傳播線路，因此不會升高防疫等級，呼籲大家要多注意，人多的地方盡量不要去，落實戴口罩、防疫距離、勤洗手，也希望大家還是趕快打疫苗。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範