從公關角度看《千萬別抬頭》：李奧納多、珍妮佛勞倫斯的訪談暴走，究竟是怎麼回事？

文：PReview TW

近期，Netflix的《千萬別抬頭》在台灣引起許多廣泛討論，但多數都是影視與政治層面的內容。然而，從公關視角來看這部電影，情節中有許多可以仔細品味的公關專業技巧的詮釋與呈現，雖然有些情境過於誇示，但還是頗有意思，非常推薦公關從業人員或對於公關專業有興趣的朋友觀賞。

PReview從電影情節中，發現公關技巧面的看點，以及議題戰略省思還真不少，例如：「常被小看的新聞語言」、「引爆bigger issue虹吸大眾注意力」、「正式發言場景的符碼設計」、「想個好標題＋順便作首歌」、「眾口鑠金O2O發威」、「厲害到讓人想哭的議題戰略」等等。

但是，受限於篇幅，本文想先從片中兩位科學家上節目受訪的關鍵轉折點，聊聊「常被小看的新聞語言」以及Media Training（媒體發言培訓）的重要性。其他主題後續有機會再與各位深入分享，各位朋友也可以留言分享你的觀察，或是上述比較想看哪個主題，我們可安排時間優先撰文解析。

Media Training的重要性

電影情節中，兩位發現彗星的科學家接受晨間節目主持人的訪問，希望藉由高人氣的節目，喚起社會大眾對即將到來大禍的關注與重視，訪談前後，台詞都出現了Media Training這個詞彙，還蠻讓人印象深刻。

Make sure this one gets media training before he hits the shows.

She probably needs some media training.

劇情中兩位主持人在訪談時不斷用嘲諷、詼諧的風格進行，似乎對全世界即將毀滅的後果一點也不關心。因此，兩位科學家先後在節目中暴怒，大聲斥責，疾呼為什麼媒體、世人都不重視即將大禍臨頭的事實。

從電影觀眾角度來說，這段情節凸顯了媒體節目與主持人的荒謬，但從實務角度來說，真正荒謬的，其實是這兩位科學家。究竟為什麼要選擇在八卦娛樂節目中，告訴大眾世界末日要來了呢？

當然，我們理解這應是導演刻意誇示的情節設定，想藉此嘲諷媒體只追求收視率的亂象，但其實這段情節，從公關實務視角，我們認為反而凸顯出另一個更有趣的反面題目：

許多人想使用新聞媒體影響力，卻不願意尊重新聞語言專業。

我們常常可以聽到許多企業或個人抱怨：「為什麼新聞媒體對我想說的重要事情，一點都不關注同時缺乏報導？」

《千萬別抬頭》在Netflix播映後，雖然影評評價兩極，但卻廣受科學家推崇，紛紛表示劇情真實地反映了他們過去幾年努力想要宣揚的科學事實，但卻不受主流媒體青睞的現實狀況。

這些抱怨聽起來，似乎完全把問題歸因在新聞媒體身上。不過，若你真實見過許多的專家或發言人，他們實際在面對新聞媒體的心態後，你就會發現幾個奇妙的現實：

人家是饒舌比賽舞台，你硬要自以為有格調的唱歌劇是哪招？

只有30秒，你還硬從700萬年前的人類起源背景解釋起，甚麼時候才要講重點？

許多專家無法迅速講重點，出現不尊重新聞語言與觀眾，進而逼人轉台的行為，想當然，之後被媒體新聞產製流程敬而遠之，或是被媒體記者自己找爆點，也不是那麼奇怪的事情。

數字、經驗產生的新聞語言

新聞媒體的社會影響力，是來自觀眾的收視數字與點閱數字，這很現實，也一定程度的真實反映了讀者的內容偏好與信任度（儘管許多調查顯示，多數觀眾表示期待看到更多國際新聞、深度專題報導，但往往嘴上說想要，身體卻很誠實地準時追蹤王力宏）。

雖然，媒體類型也分很多種，除了綜合型媒體之外，還有只鎖定利基族群觀眾的媒體，例如財經、八卦、體育、時尚、科學、政治等等，這些媒體都對應了不同偏好的觀眾。

不過，無論哪種新聞媒體，都會因應觀眾收視數字解讀讀者偏好，藉此沉澱、製作出相應的「新聞格式」內容，持續提升收視與點閱數字，進而擴大營收與社會影響力。

所以，這些因應讀者偏好所產生的新聞格式，譬如新聞標題應該設定多少字？電視新聞中的訪談畫面最多可剪幾秒？新聞照片和影片怎麼篩選、版面怎麼編輯等等，都是歷經許多新聞產製專業，與讀者收視砍饋經驗所淬鍊出來的「新聞語言」。

換言之，依循這個模式，也成為了觀眾接受度最高、最熟悉、也最能理解的內容接收格式。而且不同類型的媒體或版面，也會有非常不同的新聞語言。舉個簡單例子，同樣是說話，當你看電視主播說話，和聽廣播主播說話，其實在腔調和節奏上就會有很明顯的不同。

許多人在接受訪問前，往往不太重視預先學習「新聞語言」，在沒有準備的情況下，只用自己習以為常的說話方式對應新聞訪談，這個狀況在老闆或高社經地位成功人士身上特別明顯，他們常常會有「不過就是訪談，我在專攻的領域中這麼成功，怎麼可能應付不來小小訪問？」的心態。但是，帶著過於輕忽與不尊重新聞吸引讀者眼球專業的態度，自然難以有效借用新聞媒體的影響力。

Photo Credit: Netflix

小結

在公關專業領域中，媒體發言訓練（Media Training）是一門非常重要的服務項目與專業，培訓內容會告訴有機會接受媒體訪談的發言人，例如各種新聞媒體的新聞語言格式、不同類型媒體的編採流程、記者日常作息與報導素材偏好，讓受訪者可以知己知彼。

此外，也會進一步透過實際演練，讓即將接受媒體採訪的學員，提前親身感受新聞訪談當下的實際情境，反覆操練各種受訪技巧，降低在實際訪問中失控出包的機率，藉此協助受訪者做好心態的轉換與調適，讓受訪過程是在「準備好」的狀態下進行，以達到設定的傳播目標。

雖然，許多媒體記者朋友在根本的心態上，也常常小看公關人員、不尊重公關人員專業，不過他們應該是真的忽略了——其實公關專業人員是最尊重新聞語言的一群人；同時也是最努力讓更多企業組織，建立尊重不同媒體新聞語言觀念的一群人。