從公關角度看《千萬別抬頭》：李奧納多、珍妮佛勞倫斯的訪談暴走，究竟是怎麼回事？

文:PReview TW

近期,Netflix的《千萬別抬頭》在台灣引起許多廣泛討論,但多數都是影視與政治層面的內容。然而,從公關視角來看這部電影,情節中有許多可以仔細品味的公關專業技巧的詮釋與呈現,雖然有些情境過於誇示,但還是頗有意思,非常推薦公關從業人員或對於公關專業有興趣的朋友觀賞。

PReview從電影情節中,發現公關技巧面的看點,以及議題戰略省思還真不少,例如:「常被小看的新聞語言」、「引爆bigger issue虹吸大眾注意力」、「正式發言場景的符碼設計」、「想個好標題+順便作首歌」、「眾口鑠金O2O發威」、「厲害到讓人想哭的議題戰略」等等。

但是,受限於篇幅,本文想先從片中兩位科學家上節目受訪的關鍵轉折點,聊聊「常被小看的新聞語言」以及Media Training(媒體發言培訓)的重要性。其他主題後續有機會再與各位深入分享,各位朋友也可以留言分享你的觀察,或是上述比較想看哪個主題,我們可安排時間優先撰文解析。

電影情節中,兩位發現彗星的科學家接受晨間節目主持人的訪問,希望藉由高人氣的節目,喚起社會大眾對即將到來大禍的關注與重視,訪談前後,台詞都出現了Media Training這個詞彙,還蠻讓人印象深刻。

Make sure this one gets media training before he hits the shows.

She probably needs some media training.