戰鬥藍要戰鬥到底！趙少康全力支持罷免林昶佐：蔡英文等三巨頭取消站台，我就不出來

台北市第五選區立委林昶佐罷免案後天就要投票，在民進黨全力動員下，雖國民黨定調避開政黨對決，呼籲選舉應該回歸地方的聲音，不過今（7）日「戰鬥藍」的領袖中廣董事長趙少康，和罷免發起人台北市議員鍾小平共同召開記者會，表示全力支持罷免投票，明天也將分別參與民團與國民黨台北市黨部舉辦的「散昶」活動，「戰鬥藍遇到這種事總是要戰鬥到底。」

雖然國民黨朱立倫這幾天數次表示這場罷免要回歸地方，也沒有打算出席造勢活動，不過國民黨中央黨部在今天透過臉書列舉林昶佐七大失職罪狀，稱國民黨會與在地民意及青年團體站在一起，聲援罷免不適任的立委。

趙少康：蔡英文不顧疫情，出席挺昶活動

國民黨戰鬥藍領袖、中廣董事長趙少康今天上午宣布，全力支持罷免投票，明天也將分別參與民團與國民黨台北市黨部舉辦的「散昶」活動，戰鬥藍遇到這種事總是要戰鬥到底。

趙少康也批評，在疫情這麼嚴重的時刻，變種病毒Omicron的傳染力這麼強已經衝破國門，蔡英文總統不全力守住疫情，三番兩次跑到萬華一次次陪林封街拜廟，輕重緩急搞不清楚，林昶佐選區沒有太大危急，對於罷免林昶佐原本沒介入，國民黨中央也是就想說讓民間團體去做，但看到現在民進黨這樣，「這是官逼民反」他才決定出來。

趙少康表示，對於「清林散昶」團體都這麼努力，國民黨台北市黨部也動了，他決定自己就出一點力，戰鬥藍遇到這種事總是要戰鬥到底；至於國民黨中央怎麼考慮是黨中央的事情，他沒有問過，黨中央也沒有跟他聯絡。

趙少康也強調，民進黨在立法院60幾席立委輕易輾壓國民黨，多一席少一席根本不會怎樣，更何況台灣基進前立委陳柏惟跟林昶佐都非民進黨籍，不解蔡英文幹嘛用力到這地步，「一個總統需要這樣嗎？」他更說，如果蔡英文把明晚的晚會取消、三巨頭取消幫林昶佐站台，好好防疫，「那我也不站台，我們是被動的」。

罷免林昶佐發起人之一的台北市議員鍾小平也說，林昶佐媽媽在中國大陸賺鈔票，林卻在選區不服務騙選票，在地方不服務，對萬華的路也不熟；當萬華疫情大爆發，衛福部長陳時中視察環南市場時，林還幫陳開車門，是蔡政治哈巴狗，陳打手。鍾小平也質疑，萬華新冠肺炎疫情嚴重時，蔡英文總統都沒來，結果現在為幫林昶佐造勢才來。

國民黨列七大失職：連住在中正萬華都不肯

國民黨今天也臉書上指控，林昶佐挾著網路高聲量、靠著形象包裝當選連任立委，選舉時積極拜票勤跑，但是選上之後人就消失，毫不關心選區基層民瘼。地方多有抱怨，林昶佐於選舉期間四處跑攤，頻頻給予選民承諾，但最後卻沒有兌現。

國民黨也批評，林昶佐及其配偶的房產幾乎都在大安、文山區，顯然他們的日常生活根本就不在中正萬華，當中正萬華選民給予林昶佐了兩次在地服務的機會，但他連搬來中正萬華居住都不肯，顯然根本不願意了解地方事務、融入在地生活，僅把立法委員一職作為遂行個人政治企圖、推動意識型態的工具。

這樣的立委，已經不足以再代表在地民意，他們會力挺中正萬華的選民大家一起站出來，1月9日送林昶佐回到民間發展，讓更好的專業人才有機會為中正萬華服務。

國民黨副發言人楊植斗則表示，「罷昶不是政黨對決」，是在地對於不適任立委的檢驗，林昶佐為人民託付而擔任民意代表，然而在他立委任內一方面多次在網路上攻擊在野黨，另一方面則支持萊豬進口校園、反對公開3+11會議紀錄等，一味護航政府錯誤政策，更藉記者會作秀、打擊政敵，自甘墮落淪為民進黨的附庸。

罷昶青年團體「清林散昶」發言人高毓安則表示，整場罷免最初就是由在地青年團體一步一腳印發起，原本是希望維持公民運動的色彩，但現在不會去計較那麼多，「與各界都有密切聯繫」，不分黨派與顏色罷免掉不適任立委，才是地方民眾最深切的期待，青年團體會努力到最後一刻。

民進黨最近全黨動員力挺林昶佐，每天輪流陪林昶佐掃街站路口拜票，在林昶佐罷免投票的「選前之夜」，更預計由蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌親自站台力挺。國民黨主席朱立倫澤缺席罷昶團體的選前之夜，國民黨中央自始至終都不介入。但據了解，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹將會率領在地國民黨籍市議員到場支持。

地方人士分析，雖然民進黨全力催不同意票，但這場罷免不會太熱，許多地方民眾不打算去投票；國民黨並沒有動起來，主要還是以鍾小平結合在地的深藍勢力為主，但鍾小平在地方上的影響力並不大。不過《聯合報》報導，台北市黨部人士表示，「沒有檯面政黨對決、不代表沒有動員！」黨中央從頭到尾都與青年團體及市黨部、在地市議員保持聯繫、提供協助。

台北市選舉委員會日前公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，罷免門檻為5萬8756票。

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核稿編輯：翁世航