哈薩克燃氣調漲引爆反政府示威，國際鈾價大漲近8%，「斷網」導致全球15%比特幣礦工被迫下線

燃氣調漲問題，成為衝突導火線，哈薩克（Kazakhstan）發生大規模流血事件，至少18名執法人員喪命，主要出口品鈾礦受打擊，哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）為遏止事態擴大下令「斷網」，導致全球有15%的比特幣礦工被迫下線。

哈薩克示威衝突，至少18名執法人員喪生

哈薩克於1月7日凌晨發生抗議示威活動，在哈薩克軍隊和抗議民眾的衝突中，有數十人喪命，其中包含18名執法人員。這場悲劇是因為「燃料價格」大幅上調引發，後來演變為當地民眾對威權政府的不滿。

抗議群眾指責，政府領導肆意揮霍財富，包含國家鈾礦儲備。哈薩克斯坦總統托卡耶夫已經在最大城市阿拉木圖（Almaty）逮補近2000多人，試圖重新掌控局面，並以鎮壓恐怖主義為名，呼籲莫斯科對此協助。

由莫斯科帶領的集體安全條約組織（CSTO）表示，俄羅斯總統普亭（Putin）6日已在哈薩克周圍部署傘兵，等待後續指示。

Photo Credit: AP / 達志影像 俄羅斯維安軍隊於2022年1月6日在哈薩克斯坦機場，離開俄羅斯軍用飛機的畫面。

美國國務院一位發言人告訴《華爾街日報》，國務卿布林肯（Antony Blinken）昨日與哈薩克外交部長洽談後重申：「美國全力支持哈薩克斯坦的憲法制度和媒體自由，並主張以和平、尊重權利的方式解決這場危機」。

受到示威活動波及，國際鈾價當日大漲近8%

美國石油巨頭雪佛龍公司（Chevron）在哈薩克的田吉茲油田的合資企業中持股近50%，他們強調，抗議導致公司物流出現問題，目前已經削減了產量。而哈薩克的鈾產量也受到打擊。

哈薩克的鈾礦產量佔全球總量40%，出口至中國、美國以及其他歐美國家。其中一種稱為U3O8的輕度加工鈾已從年初的42美元，漲價至每磅45.25美元以上，幅度高達8%。

當地貿易商和採礦公司向《華爾街日報》表示，這場動亂若不儘速解決，將會影響到鈾價交付。根據UxC LLC的數據，目前鈾價格比去年同期高出了50%以上，這是自2011年日本核災後的新高紀錄。

知情人士向《華爾街日報》透露，持續擴大的示威，造成物流運送變得艱難，將導致鈾礦產量下降。不過，全球最大鈾礦生產商哈薩克國營能源公司（Kazatomprom）卻對外強調，動亂尚未造成衝擊，開採作業順利進行，沒有停工，公司正履行各出口合約。

世界第2大比特幣採礦中心受到打擊

不到一年前，中國驅逐了所有加密貨幣礦工，其中許多人選擇在鄰國哈薩克落腳，在短短的時間內，具有豐富能源資源的哈薩克，就成為了全球第2大的比特幣採礦中心。而托卡耶夫為了防止國內示威抗議情勢惡化，下令關閉了網路服務。

《關鍵評論網》訪談金融資訊公司期天資訊的負責人吳偉仁表示，要參與加密貨幣挖礦有眾多成本，首先要購入礦機，包含：顯示卡、特定應用積體電路（ASIC）等，還要再加上場地以及「高額電費」。他說：「多年前，組過大概100萬的礦機挖礦一段時間，第一個月挖的時候，電費高達5至6萬」。

這意味著，電力能源穩定成為礦工重要考量。吳偉仁談道，因為礦機耗電驚人，還曾經有警察找上門，以為是「種大麻」，在許多隱形成本限制下，其實不如外界想得這麼好賺。同為期天資訊的Cory對此補充，隱含成本還包含，幣值隨時崩盤 ，交易所或是自己錢包被駭，以及幣種可能存在的漏洞等風險。

另外，根據數位貨幣公司Foundry的Kevin Zhang稱，這次哈薩克風波，當局關閉網路，導致全球有15%的比特幣礦工下線。哈薩克礦工Didar Bekbau向《CNBC》直言「沒有網路，就沒有礦工」。

《關鍵評論網》詢問若如哈薩克挖礦時，遭到斷網會虧損嚴重嗎？Cory則回應，若只有瞬間斷幾秒沒關係，但持續性斷網一定會損失，因為區塊練要一直保持連網，競爭搶挖出礦，若斷網等於是完全不能做驗證，對礦工而言「閒置」就是浪費。

無論如何哈薩克動盪，已經嚴重打擊加密產業發展。《CNBC》分析，為了避免加密貨幣產業中斷，很快就會有新的礦工在美國出現，不過，自從美國超越中國成為最大挖礦國後，是否還有空間接納更多礦工，成為未來加密產業的重要觀察指標。

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核稿編輯：翁世航