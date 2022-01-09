日澳簽署歷史性《相互准入協定》提高威懾力，顯示對中國軍事擴張的擔憂

文：德國之聲中文網（路透社等）

本週四（1月6日），澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）和日本首相岸田文雄舉行線上峰會，並簽署《相互准入協定》 ，以加強雙方防務關係。這是日本與美國以外的國家簽署的第一個此類協議。

該協議簽署前，日本和澳大利亞之間進行了一年多的會談。協議目的是打破法律障礙，允許協議雙方的軍隊為訓練及其他目的而進入對方國家。莫里森表示， 「日本是我們在亞洲最親密的夥伴，這一點從我們的特殊戰略夥伴關係就可以看出。」他說，這是一個平等的夥伴關係，基於兩個致力於法治、人權、自由貿易和自由開放的印太的偉大的民主國家之間的共同信任。

岸田文雄稱讚該協議是「一份具有里程碑意義的文書，將把兩國的安全合作提升到新的高度。」

儘管雙方都未直接提及中國，但該協議仍被視為出於對「中國軍事擴張」的擔憂而採取的又一措施。1月5日，中國外交部發言人汪文斌在記者會上被問到，澳大利亞和日本計劃6日簽署進一步加強防務和安全合作的協議時表示，國與國之間開展交流合作，應當有助於增進地區國家間的相互理解與信任，有助於維護地區的和平穩定，而不應針對第三方或損害第三方利益。他說，「我們希望太平洋成為太平之地，而不是人為興風作浪之洋。」

據中國官媒央視報導，日澳兩國領導人除了簽署協定提升防務合作之外，也在影片會晤中就涉疆、涉港、東海、南海等問題表達關切。中國駐日本使館發言人1月6日指出，日澳領導人會晤和聯合聲明「對中方進行無端指責，老調重彈，粗暴干涉中國內政，挑動地區國家矛盾，嚴重違背國際法和國際關係基本准則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

擔心中國，提高威懾力

日本駐澳大利亞大使山上信吾（Shingo Yamagami）說：「鑑於安全環境的惡化，日本和澳大利亞可以一起做的首先是提高威懾力。」

莫里森說，該協議將成為澳大利亞和日本應對不確定性的一個重要組成部分，將支持澳大利亞國防軍和日本自衛隊之間展開更多復雜的合作，「對澳大利亞和日本以及兩國及人民的安全是一個關鍵時刻。」

澳大利亞戰略政策研究所的高級分析員馬爾科姆・戴維斯（Malcolm Davis）說，該協議承認了建立牢固的防務夥伴關係，以威懾咄咄逼人的中國的重要性。他對天空新聞表示，「日本正在擺脫戰後憲法對使用軍事力量的限制，因為東京認識到它所面臨的來自中國的挑戰。」他還指出，「中日之間存在著領土爭端……更重要的是，人們越來越擔心中國會在今後幾年裡對台灣採取行動。」

日澳剛剛簽署的協議建立在四方安全對話機制（Quad）的基礎上。這四個國家包括日本、澳大利亞、美國和印度。去（2021）年，澳大利亞還和美英兩國簽署了AUKUS協議，其中明確規定英美將幫助澳大利亞獲得核動力潛艇。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航