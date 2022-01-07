2022/01/07,
健康

第三劑接種相關QA一次看：誰可以打？要怎麼預約？可選擇的疫苗廠牌有哪些？

第三劑接種相關QA一次看：誰可以打？要怎麼預約？可選擇的疫苗廠牌有哪些？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

指揮中心表示，符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。台北市副市長蔡炳坤今日下午也宣布，明（8）天將重新開放北市疫苗預約系統，從明早9點到5點，凡是資格符合者都可上網預約。

因應Omicron變異株在國際的疫情，台灣也陸續出現本土案例，中央流行疫情指揮中心於今（7）日下午宣布追加劑間隔縮短為至少12週（即3個月）。哪些人可以接種追加劑？如何預約？以及追加劑疫苗廠牌如何選擇？《關鍵評論網》彙整如下：

  • Q：追加劑的接種資格為何？

A：18歲以上且完整接種COVID-19疫苗，間隔滿至少12週的民眾皆可。

  • Q：什麼時間開始可以接種？

A：1月7日起。

  • Q：接種追加劑可選擇的廠牌有哪些？

A：完整接種2劑AZ疫苗者，追加劑可選擇接種莫德納、高端與輝瑞BNT。

完整接種2劑莫德納、高端、輝瑞BNT疫苗者，追加劑可選擇接種莫德納、高端、輝瑞BNT和AZ。

※選擇接種高端疫苗需滿20歲以上。

  • Q：需要預約嗎？要去哪裡施打？

A：指揮中心表示，符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。

台北市副市長蔡炳坤今日下午也宣布，明（8）天將重新開放北市疫苗預約系統，從明早9點到5點，凡是資格符合者都可上網預約。

  • Q：追加劑對Omicron有保護力嗎？

A：《中央社》報導，國際研究發現，無論接種2劑莫德納或BNT疫苗，中和抗體都會隨時間消退，但只要追加第3劑，就能有效中和Omicron變異株。

英國衛生安全局分析，接種2劑AZ者第3劑追加輝瑞BNT疫苗，對防止Omicron感染後出現症狀的防護力約可回到70%；原本接種2劑輝瑞BNT者第3劑再追加相同疫苗，防護力則約75%。

莫德納公司聲稱，完整接種2劑默德納疫苗後，對Omicron變異株能產生低量中和抗體，但再接種一劑50微克追加劑，中和抗體濃度將達37倍。若把追加劑的劑量加大至100微克，中和抗體濃度則會更高，甚至可達到施打追加劑前的80多倍。

莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）受訪時表示，他認為默德納追加劑足以承受Omicron變異株的最大壓力。

《路透社》報導，AZ藥廠在去（2021）年12月時表示，接種AZ疫苗追加劑產生的中和抗體對抗Omicron變異株，與完整接種2劑後對抗Delta變異株是相似的。

高端表示，經由與武漢原型株偽病毒中和數據相比，具備多項變異點的Omicron中和抗體下降幅度約為6.4-8.7倍（與Delta變異株下降幅度相近），惟下降後大部分受試者之血清仍具相當中和能力，顯示高端疫苗2+1劑之施打可克服Omicron之免疫脫逃現象，對Omicron提供相當程度的保護力。

  • Q：我曾在國外接種疫苗，該如何接種追加劑？

A：指揮中心表示，曾於國外接種世界衛生組織緊急使用清單（WHO EUL）之COVID-19疫苗的民眾，返國後請先至就近衛生所或健康服務中心補登國外疫苗接種紀錄，並妥善保存國外接種紀錄。

符合追加劑接種資格者，可攜國外接種紀錄、健保卡或相關身分證明文件，至鄰近COVID-19疫苗合約院所掛號接種。如接種非WHO EUL COVID-19疫苗，則視同無效劑次，可於與最後一劑COVID-19疫苗間隔28天後，於國內先完成COVID-19疫苗基礎劑接種，再依規定接種追加劑。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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