離政變僅咫尺之遙、民主黨迷失於內鬥，美國民主支柱搖搖欲墜

文：Ines Pohl（德國之聲駐華盛頓記者）

這本可預料：一年前的1月6日，美國首都華盛頓國會大廈陷入一場暴力漩渦。

因為，早在大選投票站開門前，競選連任的川普（Donald Trump）便已宣佈，若他失去白宮，只會出於一個原因：計票結果造假。據此，他以及他的數百萬追隨者將不會承認敗選。

離實際政變僅咫尺之遙

他敗選了。於是，他的激進支持者衝入國會大廈，此時，國會正要正式確認拜登（Joe Biden）的勝選。相關畫面震驚了世界。然而，直到數周前我們方知，那天，美國距離真正的政變僅隔咫尺之遙。

幸虧數名警官作出正確反應，國會大廈內才未血流成河，副總統才未因謹遵民主遊戲規則、拒絕聽命於總統而被殺害。當時的情況可謂千鈞一髮。

此一事件本應喚醒所有黨派的民主力量，但事實上卻成了美國破壞性政治舞台上的又一個皮球。直至今天，共和黨人仍在試圖阻止澄清當時的真相。不是反思，像以前那樣，拿出基於事實、對另一種觀點持尊重態度的更有說服力的論據，從而進行政治競爭，而是加深相互之間的對立。

民主黨迷失於內鬥

自拜登上台的那天開始，共和黨人便在為下一次總統選戰做準備。就在執政的民主黨人迷失於內鬥之時，即使是能致人於死地的新冠危機也被用作了政治武器。共和黨人竭力阻撓通過重要的國家財政援助法案，以使拜登行政當局無法為即將到來的選戰得分。

然而，最危險的是選區發生的變動，由於這些變化，黑人和其他少數族群的基本民主權利受到限制。除此之外，還有本質上均出於同一目的的各種要求：防止潛在的民主黨選民投票。

支柱搖搖欲墜

美國曾經有足夠的理由為民權運動的成就而自豪，儘管這個國家依舊不完美，但保障所有公民擁有投票權的民主支柱似乎堅不可摧。

然而，現在已不再如此。在社交網路的規則驅使下，美國的種族主義的陰謀論者比總統更得心應手地主導政治氣候，因此，人們不能不擔心會發生最糟情況。至少就目前而言，似乎無人知道，怎樣對付準備推翻現有制度、永久確保權力的民粹主義者。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航