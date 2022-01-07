125年前他讓美國大法官說出「我們的《憲法》是色盲」，路易斯安那州長舉行赦免儀式承認錯誤

＊首圖左為普萊西親戚的後代Keith Plessy，圖右為弗格森玄孫女菲比（Phoebe Ferguson）。

1892年，一名混血的鞋匠普萊西（Homer Plessy），因為登上白人專用的火車車廂而被捕。他的舉動起初是為了抗議種族隔離制度，法院卻認定種族隔離的法案合憲，最終反而確立了長達1世紀的「分離但平等」措施。

如今，路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）在普萊西1892年被捕的地點，舉行赦免儀式，當時執法的法官玄孫女也現身，承認當年所犯下的錯誤。

「白到能上火車、黑到被逮補」，普萊西最終被罰25美元

當時，紐奧良的民權組織Comite’des Citoyens策劃了這場行動，之所以選定普萊西，是因為白人和黑人混血的身份，讓他可以「被當作」白人。《NBC》的報導指出，一份法庭文件顯示，他其實是7/8的白人，報導引述作家梅德利（Keith Weldon Medley）在《我們作為自由的人：普萊西與弗格森案》一書中所寫：「他白到足以上火車、又黑到被逮補。」

根據《紐約時報》的報導，1892年6月7日，普萊西從紐奧良搭上前往東路易斯安那州的火車，在125年前那個炎熱的下午，他手持車票走入白人專用的車廂。一名售票員攔住他，問他是不是「有色人種」，在普萊西承認後，售票員隨即命令他：「那你就得去有色車廂。」

普萊西拒絕了售票員，結果一名私家偵探在他沒來得及反應之時，便與幾名乘客一起把他拖下火車，並指控他違反1890年路易斯安納州的《汽車隔離法案》（Separate Car Act）。

4個月後，普萊西的案件在刑事法庭受審時，法官弗格森（John Howard Ferguson）選擇不進行審判，而是堅持《汽車隔離法案》的合憲性。案件上到最高法院時，普萊西的律師主張該法違反美國《憲法》保障公民權和平等的14條修正案，批評其唯一的作用是讓種族的污名持續存在。

1896年，8名白人法官以7比1的票數維持原判決，唯一的反對意見來自一名從內戰退伍的軍人大法官哈蘭（John Marshall Harlan），他當時留下了一句名言：「我們的《憲法》是色盲的。」

《NBC》的報導指出，在案件作出裁決的8個月後，普萊西認罪、並被罰款25美元。在那個年代，光是25美分就可以購買1磅（約453.6公克）的牛排和10磅（約4.54公斤）馬鈴薯。

「隔離但平等」在50年後被打破，普萊西、弗格森後代成朋友

《紐約時報》的報導指出，此案被視為美國最高法院歷史上最可恥的裁決之一。在這之後的58年裡，有色人種不只在火車上被和白人隔開來，連在學校、劇院、公共場所、住宿和許多地方都受到同樣的待遇，直到最高法院在1954年裁定公立學校的種族隔離違憲，才打破「隔離但平等」的原則。但那時普萊西早已離開人世。

2022年的1月5日，州長愛德華茲在普萊西被捕的地點附近舉行赦免儀式。法官弗格森的玄孫女菲比（Phoebe Ferguson）表示，「這麼做並不是要抹去125年前發生的事情，而是承認當時所犯下的錯誤。」

根據《NBC》的報導，普萊西和弗格森的親戚數十年後成為朋友，並成立了一個倡導民權的非營利組織。2018年，紐奧良市議會還投票，要將部分街道以普萊西命名。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範