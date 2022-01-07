2022/01/07,
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菲律賓宣布禁止童婚，兒童及女性權益倡議者一大勝利

菲律賓宣布禁止童婚，兒童及女性權益倡議者一大勝利
菲律賓通過禁止童婚法案，違規者最高罰12年監禁（示意圖）。Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

菲律賓曾經是全世界未成年結婚率排名前十的國家，如今菲國全面禁止童婚，是兒童及女性主義倡議者的一大勝利，也是國家性別意識的大邁進。

1月6日，菲律賓總統杜特蒂簽下《共和國法案第 11596 號》，童婚在菲律賓正式被列為非法行為。新法律規定，任何與18歲以下未成年兒童結婚或同居，最高可罰12年監禁。

在倡議者與立法者的長期奮鬥下，菲律賓終於禁止童婚。菲律賓官方在6日向媒體公開一則杜特蒂在去年12月10日簽下的新法案，內容寫道：「為推行此政策，國家將廢除所有歧視、虐待、剝削兒童的傳統習俗與文化，例如童婚。」

禁童婚法規定，結婚者必須在有能力，且雙方都完全同意的情況下才算法律上承認的婚姻。法案透過禁止童婚以及未婚同居，保護未滿18歲的兒童、18歲以上但沒有自我保護免受虐待、暴力與剝削的人。

根據新法，任何協助促成或安排童婚者，若被發現將罰款披索40000元（約台幣21500元）及監禁最高8年又一天。若促成童婚者為孩童長輩、父母、監護人或養父母，則會遭到更嚴厲懲罰，即罰款披索50000元（約台幣27000元）、監禁最高12年及永久失去孩子監護權。

菲律賓媒體《Rappler》作者、女性主義倡議者馬拉（Mara Cepeda）推特發言恭賀，「童婚剝奪許多男女兒童的夢想，今天童婚在菲律賓被列為不合法，是一個天大的好消息。」菲律賓眾議院副院長兼女性及兒童權益倡議者伯纳黛特·埃雷拉迪（Bernadette Herrera-Dy）也在臉書表示，「孩童不該被強迫與任何人結婚，我們應該有選擇婚姻的自由。」

菲律賓媒體《詢問者》也報導，法案有一年的過渡期，一部分懲罰將不會立刻執行，讓穆斯林族群與原住民有適應及緩衝時間。另一名倡議者阿琳·布羅薩斯（Arlene Brosas）也表示，「這是菲律賓歷史性的一刻，法規避免菲律賓女孩陷入早育、承擔扶養責任及遭受虐待的惡性循環。」

聯合國兒童基金會2019年數據也顯示，全球有21%的年輕女性，約6.5億人在18歲以前結婚，每年約1200萬名女性，以撒哈拉以南非洲地區最為嚴重。雖然基金會也表示童婚人數自2009年前的25%有逐漸下滑至2019年的21%，但此習俗仍然相當普遍，因此希望可以在2030年消除侵犯人權的童婚行為。

根據《四方報》2021年報導，在疫情的衝擊下，菲律賓10至14歲懷孕的兒童人數不斷上升。菲律賓大學人口研究所指出，疫情封城情況下，未成年媽媽人數預計成長21.04%。至於全世界，疫情下則有8500萬兒童因隔離，處於心理、生理甚至性暴力的威脅狀況。童婚導致的早孕，除了剝奪孩童求學的機會，他們長大後在求職方面也將遭到困難。

「女孩不是新娘（Girls Not Bride）」的2020年數據則顯示，菲律賓有17%未滿18歲、2%未滿15歲的少女結婚，而未滿18歲結婚的男孩有3%，是全世界未滿18歲少年結婚率排名前10。另外在《透視大馬》報導，東協國家如柬埔寨、寮國、緬甸和新加坡都將結婚年齡設為18歲；馬來西亞依然保持在16歲；越南則女性18歲、男性20歲；印尼19歲；泰國20歲。而如今菲律賓實施禁婚條例，是在國家性別議題上一大里程碑。

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒

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