菲律賓宣布禁止童婚，兒童及女性權益倡議者一大勝利

1月6日，菲律賓總統杜特蒂簽下《共和國法案第 11596 號》，童婚在菲律賓正式被列為非法行為。新法律規定，任何與18歲以下未成年兒童結婚或同居，最高可罰12年監禁。

在倡議者與立法者的長期奮鬥下，菲律賓終於禁止童婚。菲律賓官方在6日向媒體公開一則杜特蒂在去年12月10日簽下的新法案，內容寫道：「為推行此政策，國家將廢除所有歧視、虐待、剝削兒童的傳統習俗與文化，例如童婚。」

禁童婚法規定，結婚者必須在有能力，且雙方都完全同意的情況下才算法律上承認的婚姻。法案透過禁止童婚以及未婚同居，保護未滿18歲的兒童、18歲以上但沒有自我保護免受虐待、暴力與剝削的人。

根據新法，任何協助促成或安排童婚者，若被發現將罰款披索40000元（約台幣21500元）及監禁最高8年又一天。若促成童婚者為孩童長輩、父母、監護人或養父母，則會遭到更嚴厲懲罰，即罰款披索50000元（約台幣27000元）、監禁最高12年及永久失去孩子監護權。

菲律賓媒體《Rappler》作者、女性主義倡議者馬拉（Mara Cepeda）推特發言恭賀，「童婚剝奪許多男女兒童的夢想，今天童婚在菲律賓被列為不合法，是一個天大的好消息。」菲律賓眾議院副院長兼女性及兒童權益倡議者伯纳黛特·埃雷拉迪（Bernadette Herrera-Dy）也在臉書表示，「孩童不該被強迫與任何人結婚，我們應該有選擇婚姻的自由。」

Child marriage is now a CRIME in the Philippines. Anyone facilitating or solemnizing child marriages could end up in jail.



Great news. Regardless of culture and tradition, child marriages rob young girls and boys of their dreams. It's about time this is criminalized in the PH. — Mara Cepeda (@maracepeda) January 6, 2022

菲律賓媒體《詢問者》也報導，法案有一年的過渡期，一部分懲罰將不會立刻執行，讓穆斯林族群與原住民有適應及緩衝時間。另一名倡議者阿琳·布羅薩斯（Arlene Brosas）也表示，「這是菲律賓歷史性的一刻，法規避免菲律賓女孩陷入早育、承擔扶養責任及遭受虐待的惡性循環。」

聯合國兒童基金會2019年數據也顯示，全球有21%的年輕女性，約6.5億人在18歲以前結婚，每年約1200萬名女性，以撒哈拉以南非洲地區最為嚴重。雖然基金會也表示童婚人數自2009年前的25%有逐漸下滑至2019年的21%，但此習俗仍然相當普遍，因此希望可以在2030年消除侵犯人權的童婚行為。

根據《四方報》2021年報導，在疫情的衝擊下，菲律賓10至14歲懷孕的兒童人數不斷上升。菲律賓大學人口研究所指出，疫情封城情況下，未成年媽媽人數預計成長21.04%。至於全世界，疫情下則有8500萬兒童因隔離，處於心理、生理甚至性暴力的威脅狀況。童婚導致的早孕，除了剝奪孩童求學的機會，他們長大後在求職方面也將遭到困難。

「女孩不是新娘（Girls Not Bride）」的2020年數據則顯示，菲律賓有17%未滿18歲、2%未滿15歲的少女結婚，而未滿18歲結婚的男孩有3%，是全世界未滿18歲少年結婚率排名前10。另外在《透視大馬》報導，東協國家如柬埔寨、寮國、緬甸和新加坡都將結婚年齡設為18歲；馬來西亞依然保持在16歲；越南則女性18歲、男性20歲；印尼19歲；泰國20歲。而如今菲律賓實施禁婚條例，是在國家性別議題上一大里程碑。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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