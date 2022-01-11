余杰《墜入深淵的中國》自序：中共、中國、中國文化和中國人，環環相扣的四重批判

歷史學家余英時說得好：「你要有人文修養，你才能抵抗共產黨。」與統治中國的共產黨的鬥爭，是一場思想之戰、精神之戰、屬靈之戰。中共不僅是一個擁有八千萬黨員、數百萬軍警憲特鎮壓力量的匪幫，更是一個擁有一整套意識形態、觀念秩序的世界上最大的邪教組織。打敗中共，需要迎接一場觀念對觀念、思想對思想的硬仗。

二零一二年，我如同出埃及般逃離如動物農莊般野蠻殘暴的中國，此後十年間，我在美國自由亞洲電台開闢「禁書解讀」專欄，希望通過網路和電波向讀者介紹那些讓中國害怕的書。這些文章先後編輯成《流亡者的書架》、《刀尖上的中國》、《納粹中國》、《惡托邦祭：獨裁是一種病》等書出版，《墜入深淵的中國》是其中最新的一本。

當香港從東方之珠淪為警察之城，毫不讓我意外的事情發生了：香港公共圖書館以「違反國安法」為名，將《納粹中國》等書籍清查下架。此舉證明我的書名所提出的指控「納粹中國」是名副其實的。

納粹的統治建立在禁書和焚書的基礎之上。一九三三年五月十日，納粹唆使學生們展開了第一場焚書活動。黑名單上的書籍以運堆肥的牛車運送到現場——感覺就像是送進刑場，這是對「反動書籍」的刻意侮辱。有些地方還將書釘在枷上示眾。學生們穿著正式系服，佩戴學生會徽章，神情激動而莊嚴。他們一面按照儀式將書籍丟入火堆，一面念誦實現準備好的九句「火咒」，咒文裡還會提到被譴責的作家的名字，並詳列其所犯之罪。

這些書暫時消失了，這些作家或被關進集中營、或逃離第三帝國。瑞典作家安德斯・李戴爾（Anders Rydell）在《偷書賊》一書中評論說：「焚書的顯著力道與其透過媒體產生的滲透力，在當時已是勢不可擋。書籍遭焚雖非空前也非絕後，但是德國的焚書事件最終卻變成歷來審查制度與壓迫最引人注目的代表。……焚書事件使納粹政權被冠上『文化蠻族』的臭名。

焚書成了蔓延於一九三零至一九四零年代毀滅知識的象徵，那段期間內，納粹主義掌控了整個民族語言、文化與創造力方面的抒發管道。不止如此，它們還顯示了納粹對敵人的種族屠殺，除了有形物質，還包括文化。」但是，大部分書籍的生命都比第三帝國長，第三帝國灰飛煙滅，偉大的書則浴火重生。

中共的統治也是以書為敵。中共海關對旅行者從海外帶入的書籍嚴密檢查甚至超過毒品，中共網路警察連在網上販賣合法出版的舊書的律師也要抓捕，書籍被習近平這個假博士、半文盲視為頭號大敵。在某種程度上說，我與中共的戰爭是用書籍作為武器來展開的，除了我自己寫的書，還包括我用書評介紹和傳播的更多的書，每一本書都像投槍和匕首，刺向中共的心臟。

中共建黨百年，統治中國七十餘年，殺人如麻，天怒人怨。不僅在華文世界，而且在全球範圍內，反共已成為一種常識、一種共識、一種不言自明的真理、一種同仇敵愾的觀念，甚至可以說：不反共，還算是人嗎？

然而，偏偏有不少台灣過氣政客主動向中共送上跪舔，連中國官方都戲稱國民黨是「乞丐黨」。國民黨在過去數十年來多次與中共交手，屢戰屢敗。失敗並不可怕，可怕的是脊梁被打斷。

國民黨名譽主席連戰給共產黨發去的賀詞是：「中國共產黨創建百年，主導神州大陸建設七十二年，中華民族復興進程已達五千年歷史新高峰！」國民黨前主席洪秀柱盼兩岸「促進融合，心靈契合，竭盡心力共同完成國家統一大業，共築國家富強、民族復興、人民幸福的中國夢」。親民黨主席宋楚瑜在賀電中指出：「中國共產黨艱苦卓絕，奮鬥不懈，重振華夏，以人民福祉為先，人類命運共同體為念，深令世人刮目相看。」若是兩蔣看到其黨內後進如此奴顏媚骨，還不大筆一揮：「匪諜，槍殺可也！」

在本書中，我介紹了譚松的《血紅的土地：中共土改採訪錄》、楊顯惠的《定西孤兒院》、汪春劼的《文革風暴中的九位大學校長》和馮克的《文化大革命》等著作，這些著作揭示了毛時代的中國，幾乎每個階層和族群都成為中共暴政的受害者：地主死於土改，農民死於大饑荒，知識分子死於反右和文革，與國民黨只要沾一點邊的民眾統統成為歷次政治運動的犧牲品、成為生不如死的賤民。

連戰、洪秀柱、宋楚瑜，以及柯文哲、韓國瑜、陳文茜、趙少康、朱雲漢、黃安、歐陽娜娜等各界名流，看不到前車之鑒，自願為奴，以為中共兵臨城下時會對他們網開一面。不讀書才會心存僥倖，我推薦他們好好讀一讀這些書，他們就會明白，無論如何三呼萬歲，到時候照樣難逃中共之清算。

在中國，文革並未成為被封塵的歷史，薄熙來在重慶的唱紅打黑剛剛夭折，習式文革又在全國範圍內敲鑼打鼓地登場。本書還介紹了蘇曉康的《鬼推磨》、宮崎正弘的《新冠後，中國與世界的最終戰爭》和詹姆斯・格里菲斯（James Griffiths）的《牆國誌》等討論當下中國正在發生的一切的著作，這些著作指出，中共百年，從來都是鬼推磨、鬼打牆，有限的經濟和社會改革，並不能掩飾中共其政治上一以貫之的獨裁專制的本質。

如今，因為中共惡貫滿盈，反共者已成為世界的多數，這是「失道寡助」的道理——習近平因此被稱為中共走向窮途末路的「總加速師」。但是，在反共者當中，又有多數是「反共不反中」者。這個群體認為，共產黨跟中國可以區分開來——共產黨是壞的，但中國是好的，中國是被中共綁架的無辜者。若是能順利地將中共這個「負資產」從中國身上剝離出去，中國立即就能成為點亮世界的「正能量」。若用某些海外華人群體的話來說，就是「驅除黃俄，恢復中華」，那麼，一旦共產黨垮臺，中國自然而然地就實現民主化了。