2021年極端氣候災損逾1700億美元，國際糧價創10年新高、亞太飢餓人口增加1.5億人

極端氣候日益頻繁，2021全球災損超過1700億美元（新台幣47兆元），再加上疫情影響，導致國際糧食價格攀上10年新高。聯合國糧食及農業組織（FAO）指出，亞太飢餓人口相較2020年，增加1.5億人，5歲以下兒童發育遲緩比例已經過高。

2021年極端氣候災損，達1700億美元

極端氣候已是人類不可忽視的問題，英國慈善團體基督教援助協會（Christian Aid）於12月27日發布報告統計，去（2021）年全球最具破壞力的十大氣候災害，造成1700億美元的經濟損失。

報告中指出，災損最嚴重的是2021年8至9月的美國艾達颶風，達到650億美元；再來是7月歐洲洪災，為430億美元；接著為2月美國德州暴風雪，230億美元，然後是中國河南洪災，176億美元。

圖為艾達颶風造成的紐澤西水災淹蓋了一座墓園裡面的墓碑｜Photo Credit：AP / 達志影像

後面依序為：加拿大卑詩省洪災，75億美元；法國寒流56億美元；印度雅思熱帶氣旋，30億美元；澳洲洪災，21億美元、菲律賓煙花颱風，20億美元以及印度陶特熱帶氣旋，15億美元。

基督教援助協會強調，2021年的災損比2020年多出了200億美元，增幅達到13%，這上升趨勢，反映出氣候變遷日益嚴峻。而十大災難中，造成至少1075人喪生、130萬人流離失所。

Photo Credit: 中央社 中國河南省鄭州市20日曾經一小時降下201.9毫米雨量 ，打破中國大陸紀錄，且仍持續降雨。圖為鄭州市區21 日仍陷入一片汪洋。 （中新社提供） 中央社 110年7月21日

保險公司Aon資料更顯示，2021年是歷史上第6次天然災損超過1000億美元，更值得注意的是這6次均發生在2011年之後，意味著，2016年後天災有更密集頻繁的態勢。

在惡劣氣候的基礎上，伴隨著物流運輸和地緣政治的影響下，農糧價格攀升到多年的新高水準。根據芝加哥期貨交易所（Chicago Board of Trade）數據顯示，玉米、小麥以及大豆分別飆漲了2成以上。

全球糧價攀十年新高、亞太飢餓人口增加1.5億人

Teucrium Trading LLC的資深投資組合策略師Jake Hanley告訴《華爾街日報》，俄羅斯是全球最大小麥出口國之一，隨著俄羅斯和烏克蘭衝突升溫，連帶影響小麥價格上漲，造成供給市場很大壓力。FAO發布報告顯示，由於疫情侵擾和糧食價格飆漲，阿拉伯地區相較於2020年飢餓人口增加了1000多萬人。

糧農組織助理總幹事阿卜杜哈基姆·阿爾瓦伊爾（Elwaer）強調，複合性因素加劇了飢餓問題，包含：衝突、貧困、不平等、氣候變化、自然資源稀缺及近期新冠疫情造成的經濟衰退。FAO指出，糧價指數2021年全年均值達125.7點，較2020年飆漲28.1％，改寫2011年以來新高，該年糧價指數均值為131.9點，創下10年新高。

FAO強調，亞太地區也面臨嚴重的糧食危機，2020年該區域有達10億多人無法獲取充足食物，在短短一年內竟然新增了1.5億人。聯合國兒童基金會（UNICEF）更指出，因為封城糧食供給中斷，5歲以下兒童發育遲緩比例已經過高。

面對全球日益嚴峻的糧食危機，《關鍵評論網》詢問行政院農委會表示，台灣並無嚴峻的糧食問題，但是受到國際局勢影響，各類穀物期貨價格高漲且運費成本增加，已經啟動多項措施因應，例如協調臺糖等業者，分批釋出其庫存玉米。

農委會也呼籲，在飼料方面，農民多自行配製，多參與共同採購，攤平各項成本，為減少農民受到物料波動影響，將會提供符合資格的農民免息融資等相關措施。農委會重申，農曆春節需求將會增加，籲請有需求的農民，善加利用各項資源。

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核稿編輯：翁世航