泰國變種病毒Omicron確診人數激增，官方維持入境隔離計畫

（中央社）泰國疫情指揮中心今天（1月7日）宣布將繼續暫停執行旅客入境免隔離計畫，未來再視情況調整，而在去年12月22日之前申請到入境許可的旅客，仍可以繼續入境。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron侵襲泰國，新年假期後確診人數激增，泰國今天宣布新增7526個新增案例和19人死亡，確診數相較新年假期前每天平均約3000到4000例增加不少。

泰國去年11月啟動Test and go計畫，來自63個國家和地區且完整接種疫苗滿14天的旅客可以入境免隔離；而不在63國名單中，但也完整接種疫苗的旅客則可以透過沙盒計畫進入泰國，旅客在泰國政府公告的沙盒地區待滿7天後可以到其他地區。

不過受到Omicron變種病毒快速擴散的影響，泰國政府決定從去年12月22日開始暫停旅客申請入境免隔離和多數的沙盒計畫。旅客入境泰國依照疫苗接種的狀況必須隔離7到14天不等，或者可以透過普吉島沙盒計畫入境，但必須要在普吉島上待滿7天後才能前往泰國其他地區。

外交部發言人納塔帕努（Natapanu Nopakun）今天在泰國疫情指揮中心會後記者會指出，指揮中心決定繼續暫停入境免隔離計畫和多數的沙盒計畫，未來再視情況調整，而去年12月22日之前在免隔離計畫下已經取得入境許可的人，仍可以繼續入境。

外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）稍晚向媒體補充解釋，12月22日前在免隔離計畫下申請到入境許可的旅客，直到1月15日前都還可以入境，但1月15日並非最後截止期限，泰國政府會在未來幾天視情況持續調整。

去年12月22日開始多數的沙盒計畫暫停，目前只有普吉沙盒計畫持續進行，納塔帕努指出，從1月11日開始攀牙（Phang-gna）、喀比（Krabi）、蘇美島（Koh Samui）、龜島（Koh Tao）以及帕岸島（Koh Pha-ngan）都回到沙盒計畫內。

而從1月9日開始，全泰國只有8個被列為旅遊區的府包括曼谷、春武里（Chonburi）、北碧（Kanchanaburi）、喀比（Krabi）、暖武里（ Nonthaburi）巴吞他尼府（Pathum Thani）、攀牙（ Phangnga）以及普吉（Phuket）的餐廳可以販賣酒精飲品到晚間9時，其餘69個府餐廳全面禁酒。

DAILY SNAPSHOT: Total Cases crossed the 15.05 million at 7:00 pm with over 46,000 New Cases reported across Southeast Asia since our last update. #COVID19 #Pandemic #Omicron #ASEAN pic.twitter.com/E2Xu63CvKY — The ASEAN Post (@theaseanpost) January 6, 2022

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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