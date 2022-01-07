2022/01/07,
國際

歐盟航空規定惹爭議：漢莎航空冬季有18000次飛行根本不必要、只為確保部分航班

歐盟航空規定惹爭議：漢莎航空冬季有18000次飛行根本不必要、只為確保部分航班
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

在現行規定下，航空公司為避免航班未執行，擁有的航班時刻可能需讓給不同的航空公司，因此不計商業成本為飛而飛。

在COVID-19大流行時期，許多空無一人的飛機在歐洲上空飛行，並帶來污染。這些航班的存在，除了能確保航空公司取得重要機場和時段的航班外，幾乎沒有其他用途。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）比利時布魯塞爾航空今天表示，COVID-19疫情大流行2年仍未結束，呼籲歐洲聯盟修改規則，調降航班管理規則標準，否則航空公司為保留航班時刻，將被迫進行無意義的空機飛行。

根據比利時公營荷語廣播機構法蘭德斯廣播電視台（VRT）今天報導，歐盟（EU）規則要求航空公司營運一定數量的航班才能保留在歐洲機場的航班時刻，但自2年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行迄今仍未結束，許多航空公司希望能減少航班。

在疫情之前，歐盟規定航空公司有義務執行8成的定期航班，才得以保留航班時刻，雖然疫情大流行之後標準降至5成，但航空界認為標準依然過高。

《CBS》的報導指出，歐盟是在上個月把標準降至50％，但已經表示會在3月底提高到64％。

報導指出，在現行規定下，航空公司為避免航班未執行，擁有的航班時刻可能需讓給不同的航空公司，因此不計商業成本為飛而飛，比利時的旗艦航空公司布魯塞爾航空公司表示，正因為不能冒著失去航班的風險，必須進行3000次的空機飛行。

布魯塞爾航空表示將與比利時政府一起要求歐盟改變或採取更靈活的規則，否則在接下來的幾個月裡，僅因需遵守規則仍需進行毫無意義的空機飛行。

對此，社會運動人士Greta Thunberg在推特上諷刺地寫道：「歐盟肯定處於氣候的緊急狀態之中。」

根據《CBS》的報導，雖然歐盟的航班規定存在環境污染問題，但為了保留在歐洲機場的航班，進行幾乎沒載人的飛行作業，是一種行業間公認的做法。

不過，美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）以COVID-19大流行為由，暫停類似的最低航班限制到3月26日，只有少數美國機場還維持規定，包含紐約的甘迺迪機場。

漢莎航空（Lufthansa）、荷蘭皇家航空（KLM）和法國航空（Air France）都已經表態，希望獲得更大的航班靈活性，包含降低定期航空的執行標準。漢莎航空指出，整個冬天，公司不得不進行1萬8000次「不必要」的航班。「如果沒有這種危機時的靈活性，航空公司會被迫進行幾乎空無一人的飛行，以確保他們（在歐洲機場）的航班時刻。」

荷蘭皇家航空也坦言，航空公司不是要因為取消航班、而失去歐洲機場的航班時刻，就是要起飛只坐了一半人數的飛機，而這兩種情況都很不好。

《CBS》指出，這讓歐盟陷入困境，一方面要確保機場的航班時刻公平競爭，另一方面也要盡可能避免污染。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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