綠色和平報告：2030年海平面上升衝擊台北市43萬人口、300億美元GDP，萬華首當其衝

環境資訊中心記者 孫文臨報導

乾旱才正要結束，各地就發生淹水事件，氣候變遷使旱澇交替更為極端。綠色和平東亞分部今（24日）發布最新報告指出，若全球碳排未減少，推估2030年極端海平面上升與風暴潮，可能衝擊台北市高達43萬人口、有300億美元的GDP將受到影響，當中又以松山區、萬華區、大同區等地受影響人口最多。

綠色和平專案主任張皪心呼籲，台北市需採取更積極的氣候治理，盡速通過《宜居永續城市自治條例》，並更新災防預警系統，保護市民生命財產的安全。

綠色和平分析亞洲七座沿海城市：1500萬人受影響，曼谷風險最高

氣候變遷已影響我們的生活，央行17日明確指出，今年的百年旱象與高溫炎熱，導致缺水及供電吃緊，顯示氣候變遷加劇恐影響正常經濟活動，有破壞金融前景的風險。

綠色和平東亞分部的《2030年極端海平面上升對七座亞洲城市之預期經濟影響》報告，挑選曼谷、香港、東京、雅加達、首爾、台北和馬尼拉等七座鄰近沿海地區的亞洲重要大城，分析在全球碳排未減少的情境下，推估2030年極端海平面上升，再加上中度洪災風暴潮，對七座城市人口與GDP的影響。

報告指出，目前大氣的二氧化碳濃度持續上升，海平面上升的速度也愈來愈快。估計全球有6億人將受到影響，且多數為居住在低窪沿海地區的亞洲居民，極端海平面上升會讓許多沿海、河口城市更容易遭受淹水，危及民眾生命也衝擊經濟活動。

報告分析，到2030年受極端海平面上升，及沿海洪災的影響，上述七座亞洲城市合計受影響的GDP高達7240億美元，並有超過1500萬人面臨淹水風險。其中又以曼谷最為嚴重，受衝擊的人口高達1000萬人，約96%的GDP會受到影響。

Photo Credit: 綠色和平 綠色和平推估分析，2030年極端海平面上升，對亞洲七座城市人口與GDP的影響

不過，該報告表示，有些城市如雅加達及東京的部分地區，已建設防洪堤及海堤，用以保護居住於低窪地區的民眾，但由於缺乏相關資料，未包含在本次分析當中。

台北市43萬人受衝擊，影響GDP達300億美金，萬華最脆弱

台北市位於盆地，西側有淡水河，在熱帶氣旋侵襲的期間，經常出現風暴潮與短暫的海平面上升。 颱風會造成沿海地區嚴重的淹水，例如2001年納莉颱風帶來強降雨，適逢風暴潮與滿潮，為台北帶來嚴重的淹水災情，使得捷運系統遭到淹沒。

Photo Credit: 綠色和平 報告提到，2030年極端海平面上升將危及民眾生命，也衝擊經濟活動

到2030年海平面上升後，再遇上十年一遇的中度洪水，預計台北市17%面積將受到淹水威脅，特別在尤其淡水河沿岸地區，受影響面積較大；估計有43萬人受影響，約台北市總人口的16%；可能衝擊近300億美元的GDP，約台北市整體GDP的24%。

研究預估，2030年受海平面上升和風暴潮影響人口最多的地區為松山區、萬華區、大同區。「災害的調適能力有區域差別，脆弱度較高的萬華需要特別關注。」張皪心指出，中低收入者、身心障礙者、獨居老人等社會脆弱度指標，萬華地區脆弱度最高，氣候衝擊發生時，缺乏衛生保健、建築修復、通訊、水和食物等資源，可能導致弱勢族群的生計更加艱辛。

Photo Credit: 綠色和平

Photo Credit: 綠色和平 台北市各行政區社會脆弱度指標族群人數

「跟疫情一樣，地方政府是應對氣候變遷的最前線。」張皪心呼籲，台北市政府在疫情穩定後，應盡快修訂《台北市宜居永續城市自治條例》，並將2050淨零碳排目標列入，規劃城市中長期減碳路徑；揭露城市氣候風險，因應氣候衝擊；強化社區為基礎的防災減災策略；更新基礎設施、建立預警系統，才能減緩市民的生命財產暴露於風險中。

綠色和平強調，當前所有氣候行動，都不足以避免嚴重沿海洪災的風險，呼籲政府與企業，應盡快汰除化石燃料與，並立即停止對化石燃料的所有投資及森林砍伐與泥炭地轉作。若執政者不正視氣候危機，公民生計與整體社會經濟，會越來越容易受到海平面上升、熱帶氣旋與風暴潮的影響。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航