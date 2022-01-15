【小說】《穿雲少女》推薦序：沒有快樂結局的反童話，穿過輻射雲的倖存少女冒險逃命之旅

文：鄭芳雄（德國慕尼黑大學德語文學博士，台大外文系退休教授）

【推薦序】穿雲冒險記——倖存少女的警示

「穿雲少女」聽來輕飄浪漫，其實小說內容描述西德格拉芬萊茵費爾德（Grafenrheinfeld）核電廠反應爐爆炸的超級大災難（Super-GAU），及其對人類生命摧毀，造成社會經濟崩盤、生態環境、土壤、生物的全面滅絕（Ökozid）。原書名「雲」指的是沾滿輻射塵的原子雲。為了閃躲它，向來以守秩序、重紀律聞名的德國民眾倉皇逃命，亂成一團，甚至彼此踐踏、相互射殺。

這朵雲奪走18000條人命，也讓帶著弟弟騎腳踏車長途奔波逃命的十五歲少女，不僅成為枯瘦光頭的倖存者，同時失去雙親和全家，弟弟被車輾死，屍體棄置荒郊，沒人收屍。這些怵目驚心的細節場景，讀來難免令人質疑：這一切可能發生在講究人性尊嚴的德國社會嗎？

所幸，書中這場核災全是虛構的。作者杜撰「雲」的故事不過是個寓言，目的無非要警告國人核電廠可能造成極大災禍。國人或以為，德國電廠代表德意志的自信，固若金湯。然而童年遭受納粹的大騙局，作者對於國家機制、made in Germany的理想品質，幻想早已破滅。哪怕因誇大扭曲德國形象而激怒了不少建制派讀者，她也要克盡作家批評社會的職責。

1986年女作家包瑟望（Gudrun Pausewang,1928-2020）深感車諾比核災的震撼，及其在德國和全歐所造成的恐慌下筆，然而更讓她震驚惶恐的是國人面對核爆案的無感，以及對於國內核能發電廠所表現出的一副麻木冷漠、事不關己的態度。這態度讓她聯想到二戰前德國小市民不負責、姑息養奸的心態，縱容納粹壯大，坐視其為非作歹，終至釀成戰後廢墟的悲慘歷史。

因此，她迫不及待要把反核思想建構成文學書寫的理念，不到一年而成書。書中尤其批評德國政客只顧黨派利益和片面的國家經濟，掩蓋核災事實，隱瞞發電廠排放的輻射劑量對生命所造成的危害。這些批評都反映在七位作家所刊登的指控，作者把這些指控詩文分別列於書中前言，作為醒目的楔子。

青少年小說《穿雲少女》（Die Wolke，直譯為《雲》）發表於車諾比核災後的次年（1987年）。從主題看，顯然屬於反核導向的「傾向文學」（Tendenzliteratur，有明確的政治傾向或意識型態的文學），具強烈的社會政治批評意味，但其形式內容卻不失文學價值，及其作為青少年文學所應具有的教育意涵，它涵蓋知性與感性兩個面向：就知性的反核議題，作者提供相當豐富的專業的核輻射資訊，而又能夠將此資訊題材具體化，融入感性的曲折生動的故事架構——少女冒險逃命之旅。

前者主要根據七十年代《醫生反對原爆死亡》（Ärzte gegen Atomtod，為全球6500個醫生IPPNW的聯合聲明，呼籲取締核能、核武追求一個健康、和平、有尊嚴的生命與世界。於1985年獲諾貝爾獎和平獎）所發表的資訊，以及有關核災的研究報導。而後者屬於個人文學創作，故事的鋪陳部分基於作者本人的生平故事，和一輩子做為中、小學教師的親身經驗。

杜撰的敘述情節和場景，實際上牽涉到作者童年、二戰結束前後境遇和身為難民的生涯：出身於捷克的少數德語民族（蘇台德德國人，蘇台德地區只存在於1938年至1945年期間），十到十七歲被編入納粹少女團，十五歲時父親戰亡，戰後才隨家人從西利西亞逃到西德的威斯巴登（Wiesbaden），並在當地讀書、念大學、擔任小學教師。之後移居中南美數國，曾在哥倫比亞德語學校教書，直到1972年才回西德敘立茲（Schlitz）定居並在中學教書。

而這兩個作者所熟悉的城市就成為她敘述小說《穿雲少女》的背景：後者是主角的家鄉、少女流浪故事的起點和終點；前者（Wiesbaden）則是作者作為戰爭難民奔往西德的頭站，也是小說裡因核災失去雙親、成為無家可歸的主角星夜投奔的避難所。那裡住著她心愛的溫柔熱心的小阿姨阿慕特，這位中學教師同是原爆受害者，但仍不顧自己身心創痛，奮力投入核災救濟工作。她是作者所刻意塑造的反核精神偶像，小說主角受到她的影響，才有勇氣對不負責的官員嗆聲，有勇氣不戴假髮，光頭現身，提醒國人面對核災的教訓。

造成成千上萬人死亡的核災，堪比一場殘酷的戰亂。作者從身為軍國主義的受害者的角度來觀察，都可歸罪於缺乏反省能力的德國人。在罪惡感和羞恥心的驅使下，小說家葛拉斯（Günter Grass）撰寫一系列戰後文學，揭露德國歷史的黑暗面，而小他一歲的包瑟望也透過她的小說人物，宣洩她對國人的批評：

「比如那些戰爭過後逃回家鄉的人，他們身上沒有輻射，但人們同樣不喜歡看到這些戰爭難民。我的祖母出身中歐西利西亞，她就經常跟我提過這種心態，因為僥倖活下來的人不想要隨時被人提醒其他人並沒有那麼幸運，也不想記起他們需要幫助而且有接受幫助的權利」。這個「祖母」和主角揚娜貝塔的「外婆」，從第八章的敘述來看，顯然涉及作者本人，主角成了她的外孫女。

童話書寫乃出於浪漫主義的歷史悲情，藉由唯心主義的透視，宗教的救贖，化腐朽為神奇，故事再怎麼悲慘恐怖，都有個快樂的結局，用以喚醒民族的希望與信心。這就是《格林童話》（1812年）和民歌集《少年魔號》（Des Knaben Wunderhorn，直譯：男童的神奇號角，1808年）的產生背景。德國人喜歡敘述童話的宿命，早在一世紀羅馬史學家Tacitus在其《日耳曼》（Germania）一書裡就已看穿：當南國人喜歡生活在露天廣場時，德國人卻避開戶外惡劣的天氣和沼澤，喜歡躲在家裏爐火旁敘述童話，夢想著天堂。