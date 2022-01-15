【專訪】《致命登入》作者吳曉樂：「細思極恐」的當代演化，積極競爭、追求進步好嗎？

文：愛麗絲

「大學搬完宿舍第一天，我去景美夜市吃晚餐，吃第一口炒麵就覺得：『好鹹』。」吳曉樂的味覺由台中養成，從小習慣「東泉辣椒醬」的鹹甜口味，「對我而言，那是台中的味覺紀念，是我習以為常的吃法。」黏稠的東泉辣椒醬多搭配如水煎包等澱粉類食物，吳曉樂笑稱「就是個熱量爆表的組合啊」。在新作品《致命登入》中，吳曉樂出其不意地，將台中限定的會心一笑埋入故事，「我是在有意識地業配啊！」

或許讀者不一定認識東泉辣椒醬，「但看到不認識的事物，必定會自己去查，」吳曉樂對讀者的信心，或許源於自己閱讀東野圭吾作品時，第一次讀到「深川飯」的經驗——「當時我查了資料才知道，除了印象中的東京美食，還有像這樣的私房風味。」

好奇心旺盛的讀者是勤勉好學的，能完美拾綴作者散落在字裡行間的用心良苦，體驗筆下日常，而當吳曉樂執筆創作，也試著讓家鄉記憶走向讀者。

「幾米老師很早就告訴我，市場是很大的，作品要多，也許讀者不喜歡其中一本，但他喜歡你的另一本啊，」這樣的鼓勵，讓吳曉樂持續穩定產出，作品也帶她走向更廣闊的世界。一次參與新加坡書展時，吳曉樂發現國外讀者多只認識台北，卻不知自己的故鄉台中，這回她用文字迎向讀者目光，衣錦還鄉。

因為外面的世界，真的很可怕

吳曉樂的新作《致命登入》，以一位曾經的資優生陳信瀚為主角，他因意外擁有特殊能力，困擾生活、折磨心智，不得不退回家中，縮入房內繭居，與外界的聯繫與接觸，幾乎僅剩線上遊戲「世界樹」。從前途一片光明的資優生，到幾乎足不出戶、不事生產的「尼特族」，對自己、旁人來說都是巨大落差。為何走至這一步？或許從未有人真心討論，只是以蔑視目光匆匆瞥過。

「如果這是個如此普遍、嚴重的問題，我們為什麼還不寫？」吳曉樂反問，像這樣的案例在社會比比皆是，「因為太常在生活周遭眼見類似事件，只需提筆，憑自身與曾聽聞的經驗書寫，就能描摹出他們的生活現實。」那些將外界社交排拒在外的靈魂，躲進屬於自己的安全堡壘，事實上，他們的選擇並不出人意料之外。

「寫作期間，我也覺得這樣的主角很難推動劇情，身為作者，我也覺得這樣的角色很煩啊，都不出門，我很難寫，」吳曉樂毫不諱言，書寫一位幾乎只想待在原地的主人公，對作者來說是辛苦的，「但連我都覺得這個角色煩，反倒更能理解他的痛苦。」

「我很能理解他們躲起來的心態，畢竟外面的世界，真的很可怕。」那些可怕，來自從未正視、理解背後成因，僅以眼前所見表象，毫無理性、妄加批判的惡意。

書寫這樣的角色並非易事，但能呈現他們的真實樣貌，是吳曉樂最重視的，畢竟，「能好好做自己的主角，已經夠好了。」他們不會有偉大非凡的成就，卻從未處心積慮地危害他人。「我想，社會上應該要尊重這種普通但安全的人。」吳曉樂說道。

憶及書寫，吳曉樂在故事裡許多角色都安入屬於自己的真實個性，繭居房內的主角也不例外。「那時候我也是躲在房間內吧，只是不是物理上的，是心理上的。」吳曉樂求學一路順遂，法律系畢業後卻未順從多數人的期盼與藍圖從業，反倒選擇聽從心之所向，以文字維生。「我很怕被問為什麼轉換跑道？為什麼卡住了？」吳曉樂笑著說，「卡住就是卡住了，哪有什麼能清楚言說的原因呢？」

故事裡，陳信瀚的母親因孩子的狀況，承受來自丈夫、親戚排山倒海的壓力，卻幾乎不讓這些影響到孩子，她的堅強，或許是其來有自的，「我的母親，當時也替我抵擋許多非必要的『關心』，她告訴我，這是身為大人的品格，偶爾得替兒女擋一下風雨，而不是複製外面人說的話來罵孩子。」

「那些被稱為Game的東西」

「你這樣糜爛，縮在家中的日子要過到幾年幾月幾日？」——《致命登入》

《致命登入》的主角陳信瀚幾乎足不出戶、線上遊戲「世界樹」幾成生活重心，親戚的「關心」如利刃，毫不留情，而玩遊戲似乎不是能搬上檯面說嘴的工事。

「小時候我都交一些很愛玩的朋友，他們玩什麼，我就跟著玩啊。」 吳曉樂笑稱自己童年是愛玩的孩子，但遊戲從未帶來一般成見中的負面影響，「遊戲沒有讓我變笨，反倒替我平衡人生，解決現實裡的問題，」吳曉樂在遊戲裡學到的，不僅是解任務、練等級，更以另一種方式理解人生，「譬如你要升等、要達到目標，還是需要做一些你不那麼喜歡的事，這不就和工作一樣嗎？」

吳曉樂以玩家視角觀察，遊戲設計中，角色自身的平衡是一大重點，「每個角色設計必須有長有短，且能截長補短，這麼一來，所有角色的素質加總後幾無差異，都是『天生我材必有用』。」吳曉樂曾一度認為，遊戲比現實人生更易體現人人平等，努力，似乎是有用的，「但我後來發現，有錢的人還是可以課金啊。」

於是，努力似乎再也不能達到想像中的同等成功，而這不只存在於遊戲裡。「後來慢慢發現，好像那些被稱為Game的東西，都是這樣。」吳曉樂以體育賽事為例，許多人熱衷觀賞運動賽事，是因由努力決定勝利的單純或者逆轉，但如今，即便部分運動倚賴基因優勢，所獲資源對賽事的影響程度卻日益提高，「有資源的人，總會想出打破先天限制的辦法。」於是，體育賽事形同國力展現，「教育也是，即便規則再怎麼修改，都很難盡善盡美，因為有資源的人學會新規則的速度肯定比較快。」