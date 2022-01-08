【圖輯】阿富汗貧民寒冬中力求生存，不知道下一餐飯在哪「只能求真主保佑」

隨著冬天的到來，住在阿富汗中部巴米揚省的婦女庫布拉（Kubra），需要找到燃料來給一家八口取暖。他們幾個月前買的麵粉快用完了，食物變得越來越稀缺。

「2020年春天我們買了兩大袋麵粉，一直省吃儉用到現在。吃完之後，我們只能相信真主會幫助我們。」

2021年夏天，塔利班在奪回阿富汗控制權時向喀布爾掃蕩，庫布拉一家人離開喀布爾，家中的柴火也被偷走了。

在這個遭受嚴重乾旱、資金枯竭的國家，像庫布拉這樣的故事越來越常見。

庫布拉（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在塔利班推翻西方支持的政府之前，阿富汗經濟嚴重依賴外國援助。但是，隨著國際社會對伊斯蘭激進運動的警惕，以及美國對部分阿富汗伊斯蘭領袖實施制裁，這種金援幾乎消失殆盡。

聯合國估計，將近2300萬阿富汗人——約占總人口的55％——正面臨著極端嚴重的饑餓問題。隨著冬天的到來，將近900萬阿富汗人面臨著饑荒的危險。

阿富汗窮人的生活一直很艱難；庫布拉一家在春天的時候在農場工作，賺取馬鈴薯而不是錢。但情況越來越糟，如花椰菜這樣的蔬菜是不可能吃到的。

「我兒子以前常常收集廢金屬賺錢，但現在他沒有任何謀生的機會。」庫布拉說。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

一無所有

持續數月的嚴重乾旱，和幾十年的戰爭迫使許多阿富汗人逃離家園，前往相對穩定的地區，比如巴米揚省。

「這段時間，從來沒有吃到不同種類的食物，以前我們至少有米和食用油。」26歲的瑪蘇瑪（Massouma）來自鄰省瓦爾達克（Maidan Wardak），是四個孩子的母親。

「我們過去每天做一次飯，現在是一週一次，有時甚至連麵包都沒有。」當塔利班的攻勢達到高峰時，曾經來到巴米揚這個歷史上的佛教聖地，和附近的班阿米爾湖的遊客消失了。

巴米揚大佛遺址，佛像已遭塔利班炸毀｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

阿富汗的冬天，天氣寒冷刺骨，氣溫可以降到零度以下，寒風刺骨。

塔利班官員說，他們意識到窮人面臨的問題，這些問題部分源於前朝政府40多年衝突和管理不善的影響；他們還一再呼籲華盛頓，解凍約90億美元的阿富汗央行資產。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說：「我們打算緩解這些問題。我們知道人民面臨什麼。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

現金換權利

阿富汗冬天面臨的危機是近20年來最嚴重的，當時塔利班被美國支持的軍隊趕下台，取而代之的是嚴重依賴外國資金和軍事支援的喀布爾政府。

隨著塔利班重新掌權，金融系統幾乎完全關閉，導致阿富汗經濟面臨崩潰。國際社會正在以恢復援助為條件，迫使塔利班政府更具包容性，確保基本人權，包括取消使婦女和女孩無法工作和上學的限制。

和其他塔利班官員一樣，穆賈希德說新政府正在慢慢開放女子學校，並承諾赦免前政府官員。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

他還指出，阿卜杜勒・拉蒂夫・納扎里（Abdul Latif Nazari）最近被任命為經濟部副部長，證明政府正變得更加包容。納扎里曾是喀布爾大學的講師，來自哈扎拉少數民族。

雖然爭議仍在繼續，像莫薩維（Sayed Yassin Mosawi）這樣的市井小民有更直接的擔憂。

「在冬天，我們通常從商店或麵包店借我們需要的東西；收入比較好之後，我們會在兩、三個月內償還欠款。」從事市場搬運工作的莫薩維，在冬天工作淡季時，收入每天約為0.3至0.5美元。

「但已經發生了很大的變化。自從塔利班掌權以來，沒有工作、物價上漲，人們離開了這個國家。我們一無所有了。」

莫薩維一家人｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航