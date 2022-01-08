【東南亞週報】新加坡規定施打追加劑才算完整接種｜印尼85%民眾有新冠抗體｜胡志明市缺工

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂、曾偉林（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第152期，為讀者挑選2022年1月1日至1月7日期間，有關新加坡、印尼、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓與越南的六則東協區域大事。

新加坡｜新加坡自2月14日起 施打追加劑才算完整接種

新加坡政府宣布，自2月14日起，完成接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗9個月後未施打追加劑者，接種狀態將轉為「未完整接種」，這將影響他們是否能進出商場、餐廳等場所。

目前新加坡當地Delta變異株引發的疫情已趨穩，但感染新變異株Omicron的案例持續增加。星國跨部會抗疫工作小組1月5日於線上記者會中表示，由於Omicron傳染力比Delta更高，確診數恐比先前還高。為因應Omicron來襲，新加坡衛生部參考COVID-19病毒疫苗專家的建議，將接種第一系列疫苗的有效期限設定為270天（9個月），18歲以上的民眾在接種第一系列最後一劑疫苗後的270天內，將視為完成接種，並建議在約5個月至9個月之間接種追加劑，來維持此一狀態。

所謂的第一系列疫苗，指的是完成兩劑mRNA（信使核糖核酸）疫苗及打完3劑中國科興、國藥疫苗。衛生部長王乙康表示，從現在到2月13日，只要完成第一系列疫苗，無論接種多久，都視為「已完成接種」，但2月14日後，若接種上一劑疫苗已超過270天，也就是去年5月20日前所施打的疫苗，「已完成接種」的狀態將會失效。

Photo Credit: AP/ 達志影像 疫情下的新加坡。

印尼｜印尼研究調查85%民眾有新冠抗體

印尼政府1月6日公布的一項調查顯示，接受調查民眾有超過85%對COVID-19抗體呈陽性反應，然其中有7成並未曾確診或接種疫苗。

由內政部與衛生部委託印度尼西亞大學於10至12月在全國100個城市、針對超過2.2萬人進行調查，近期公布的結果顯示，接受調查者中有86.6%的民眾對病毒抗體呈陽性反應，其中有73.2%的人並未曾確診或接種疫苗。

2021年7至8月印尼成為Delta變種病毒的重災區，平均每日新增病例在4至5萬，至9至10月疫情才漸受控制。參與調查的學者Pandu Riono指出，調查結果或許能說明為何2021下半年後確診病例沒有持續攀升。

印尼政府抗疫小組發言人威古（Wiku Adisasmito）並未針對成因加以闡述，但呼籲民眾面對Omicron病毒仍須嚴陣以待。目前印尼接種第一劑疫苗人口比例為62%，完整接種比例則僅有42%。對此學者則聲明，即使研究顯示超過85%人口具有抗體，目前尚不清楚抗體是否能抵禦新型病毒，呼籲民眾還是要儘早接種疫苗，即使曾染疫的民眾也是需接種。

印尼在上週通報首起Omicron變種病毒本土病例，本週通報確診人數533例，為近兩個月新高，其中半數確診者位於雅加達地區。政府表示，若確診數持續升高，將會恢復更嚴格的防疫政策。截至目前，印尼COVID-19確診人數達426萬例，其中14.4萬人死亡。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為今年1月13日，佐科威接踵中國科興疫苗。

馬來西亞｜亞航擬改名為CAPITAL A

亞洲航空集團（Air Asia，亞航）董事會建議將集團名字改為CAPITAL A BERHAD，新名稱已獲得大馬公司委員會（CCM）的批准，待集團召開股東大會尋求批准後才正式改名。

亞航以廉價航空起家，但如今該公司的核心業務已快速轉型為數位旅行和生活相關APP。根據其致股東的通函，亞航這一結構性改變，將促進集團業務強勁增長，而改名之舉將進一步加強並符合亞航連接人與改變生活的宗旨。亞航亦表示公司將拓展至新領域，並消除其本質上是航空公司的形象，定下新基調。亞航將於1月27日召開股東特別大會（EGM）針對改名事宜進行投票。

自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發，航空產業大受衝擊，亞航在2021年第三季淨虧損為馬幣8.87億令吉（約新台幣58.22億元），相比2020年第三季馬幣8.52億令吉（約新台幣55.92億元）之淨虧損，增加了4.1%。亞航於2021年11月向大馬交易所（Bursa Malaysia）提交的報告中指出，淨虧損歸因於技術、人才和網絡的投資，因為亞航在此期間增加其數位超級應用程序及空運部門Teleport的投資。

事實上，亞航集團即將在叫車服務業，擴展其業務範圍至大馬以外的區域，與東南亞兩大領先企業：新加坡的Grab以及印尼的Gojek，競爭該產業的龍頭地位。亞航的AirAsia Ride於2021年8月正式營運，目前已在大馬主要城市提供服務，並計劃在2022年進軍泰國，接著再擴展至印尼及菲律賓。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 停泊在吉隆坡第二國際機場亞航客機。

柬埔寨｜Omicron確診數突破100例 柬埔寨首相要求加強防控

柬埔寨衛生部於1月6日表示，單日新增18例新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診案例，皆為Omicron變異株，自此全國Omicron變異株確診案例已突破100例。柬埔寨目前有112例Omicron變異株確診病例，皆為境外移入案例。

柬埔寨目前仍未有Omicron變異株社區感染的病例，但隨著泰國最近已出現超過2000例Omicron病例，柬埔寨境內爆發社區感染的風險逐日增高。對此，柬埔寨首相洪森要求加強防控，並禁止Omicron患者自行居家隔離治療。他表示Delta及Alpha變異株患者若僅有輕微病症，仍可選擇自行居家隔離治療。

截至1月6日，柬埔寨全國累計確診12.05萬例，累計治癒11.69萬例，累計死亡3015例。當局曾於2021年12月底表示，國內有近1500萬人已接種COVID-19疫苗，幾乎達群體免疫，因此在高疫苗覆蓋率的情況下，不考慮以封城或居家工作等防疫措施來應對Omicron疫情。不過，柬埔寨首相近期指示衛生部加快COVID-19疫苗第三劑加強針的接種工作。