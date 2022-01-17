《讓提案過》：與你的老闆或主管合作，不要每次都讓自己讀空氣，你需要的是往前多走一步

文：鄭君平（Oscar Cheng）

【2.3 向上提案，你需要多走一步】

無論你現在是職場工作者或曾經為職場工作者，談到人生中曾遇過最好或最糟糕的老闆或主管是誰，我想你腦海中都會瞬間浮上某張熟悉的臉孔、某種語氣或某個身影。

影響你決定是否離開或留在現在的工作環境，除了職位晉升（名）、薪資福利（利）或職階與部門規模（權）等條件之外，我想「直屬主管或老闆」絕對是影響個人去留很重要的關鍵因子。

因為對於所有工作者而言，無論是提案溝通或工作報告，最容易產生煩惱的多數問題，都是來自於內部與「老闆」和「主管」的溝通過程，而這也是接下來我要談的部分。

在一份工作中，所謂好老闆或好主管的定義，也許是曾經幫助你在職涯上成長的導師、持續給你痛苦磨練的機會、能夠適時地給予你人生抉擇建議的明燈、能夠和你站在同一陣線上的夥伴、能夠站在你的角度，為你爭取提升薪資或福利等。

多數職場工作者回過頭來思考整個職涯，很多職場工作者與老闆或主管的相處時間，甚至可能比家人更多，因為需要共同面對過程與扛下成果，所以如何與老闆或主管保持在同一個溝通頻率，討論前往同一個方向與目標，就成為職場工作者很重要的功課。

無論身在企業或創業，「向上關係」是每一個人都會碰到的課題，你是總經理，上面還有董事會；你是創業者，上面是客戶，下面是員工；你是員工，上面可能還有無數層主管。

我在多次與各產業的職場工作者進行問題討論，對於向上提案與溝通部分，最常遇到的困難點在於：

「最難的地方在於抓不住老闆的口味。」

「最難的是，要講進老闆的心裡……」

「最難的是難以預測長官的想法。」

「最難的是老闆一直改，改到最後其實是最原始的第一版。」

「最難的是根本不知道老闆善變的心……」

「最難的是老闆的口味永遠都在變。」

「老闆、主管是什麼生物？為什麼想法差那麼多？」

是的，與老闆或主管之間的溝通問題永遠說不完。但以我的經驗來說，無論在溝通說服或執行配合上，有一個很重要的關鍵：

「與你的老闆或主管合作，不要每次都讓自己讀空氣，你需要的是往前多走一步。」

接到指令時，多問一些。

共同開會時，多聽一些。

與他們吃飯時，多聊一些。

幫忙做事時，多想一些。

搭乘交通工具時，多講一些。

我覺得與老闆或主管相處是這樣，當你越害怕與你的老闆或主管溝通與相處，其實你的老闆或主管相對地也會害怕與不安（除非你的老闆與主管不在意成效）。你仔細思考一下，假設你是老闆或主管，你請下屬協助一件事，下屬中間完全沒有報告與溝通，眼看時間就要到了，請問真正會害怕與不安的人是誰？對於主管來說，「未知」是很令人害怕的一件事，能夠「掌握」才會安心。

以前初入職場的我，曾經在與一位主管的相處中，學到非常重要的一課。

當時進入某全球品牌通路行銷單位，直屬主管是具備多年資歷，個性屬於較急促、對於工作細節掌握度很高的人，剛開始與這位主管合作的時候，因為自己手上要進行的專案非常多，通常都是調整自己的時間來應對所有專案，因此我都只專注在「如何快速地解決任務」，卻沒有把心思放在「與主管的雙向溝通」，中間就造成了對於成果的認知差異，甚至在一對一討論的時候，主管覺得自己好像沒有很清楚共同的目標，導致後續討論修改的時間大幅增加，反而落後了進度。

進入一個新的環境、面對一群新的同事、開始與一位新的老闆或主管的合作，儘管經過冗長的面試關卡，但實際上雙方依然不熟悉彼此的做事方式與思考模式，因此初始「多次」、「重複」、「連續」的溝通，都是不可避免的環節。

透過這樣的溝通頻率，目的在於讓雙方知道彼此的工作習慣、思考模式與對於整個目標的理解程度，同時找出彼此能夠互相配合的方式，持續的累積信任感與信心，這都有助於增進向上管理的成功率。

「先回答疑問，再提高期望」的溝通模式

無論是口述、E-mail、LINE對話或會議，我們常會聽到類似以下的對話：

主管：「目前A專案的進度如何？」

員工：「我昨天已經跟廠商聯絡了，目前還在等某廠商回覆，他每次回覆的速度都好慢，這樣真的不行@#$%^&*」

老闆：「那個B產品下單了嗎？」

員工：「ㄟ……現在有遇到一些狀況，就是因為預算問題，所以原本要買B產品，結果現在無法買了……」

主管：「目前A專案的進度如何？」

員工：「A專案目前整體進度延遲一週（先回答疑問），因為廠商產品寄送延後。但我昨天下午已經跟廠商聯絡了，目前還在等廠商回覆，我今天下午三點會再次催促廠商，收到商品後會立即再跟您說明（再提高期望）。」

老闆：「那個B產品下單了嗎？」

員工：「B產品尚未下單（先回答疑問），預計本週五會下單訂購，現在主要是因為預算卡關，所以我已經事先與採購部主管溝通，並且已經安排好後續行政流程（再提高期望）。」

你會發現嘗試著先講答案（回答疑問），後說原因與解決方案（提高期望）的方式，除了讓對方清楚得到他想要的答案，更符合對方邏輯的先後順序，就能提升對方的信任感。

老闆與主管，是要持續觀察、理解與表現的

只要討論到老闆或主管的網路文章，留言總是熱烈又實際，儘管抱怨歸抱怨，明天起床依舊要面對，因此如何解決中間的溝通隔閡才是重點。