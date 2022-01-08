「海東堯舜」：朝鮮世宗大王的當代意義

文：龐浩賢（香港人，歷史學碩士。期望在亂世中以探究真理。）

簡介

近年韓國國力不斷提升，「韓流」更是席捲全球，韓國的文化、歷史受到各界的關注。不少韓國的劇集及電影均以歷史人物作為題材，其中包括了李氏朝鮮第四位君主世宗。世宗大王是李氏朝鮮最重要的君主之一，奠定了李氏朝鮮的統治基礎，在制定朝鮮官制、推廣儒家文教典章等方面成就超然。而世宗最重要的貢獻，正是下令修定《訓民正音》（即韓文） ，使韓國社會能夠擁有一套獨立的語言文字糸統，影響着後世的韓國發展。因此，世宗大王亦被後世的文人稱譽為「海東堯舜」。

李氏朝鮮世宗生平

世宗（조선세종），李氏朝鮮的第四代國王，名諱李祹，字元正，廟號世宗，明朝賜諡號「莊憲」，朝鮮加諡曰「莊憲英文睿武仁聖明孝大王」，公元1418年至1450年在位，別稱「海東堯舜」，1450年世宗去世，原本葬於京畿道廣州獻陵，1468年移葬驪州城山英陵。

朝鮮世宗功積彪炳，包括在軍事方面平定北方女真族入侵，在外交方面與日本、明朝維持良好關係；在農業方面監督寫成《農事直說》這朝鮮第一部農書，記錄了種植、收穫、播種和土壤處理等農業技術；在科技發展方面重用蔣英實等人研製出水表、自擊漏、渾天儀、日晷，以及於1442年發明朝鮮半島歷史上第一個雨量計等；在文教方面包括製造《訓民正音》、建集賢殿推祟儒學及儒家思想的應用等等。

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世宗與「海東堯舜」之稱號

根據古籍文獻，一批後世朝鮮文化人所著的古籍當中均以海東堯舜形容世宗，包括李恒福所著的《知退堂集卷》，當中形容世宗:「世宗每日四夜求衣。平明受朝。次視事。次論對。次經筵。雖盛暑極寒。未嘗小懈。勵精求治。終始如一。故東北賓服。境內晏然。時稱海東堯舜云。」李頤命著的《玉堂古事》則形容「敦睦九族。友愛二兄。人無間言。東北賓服。境內晏然。時稱海東堯舜云」；朴祥的《訥齋先生集卷》也曾言「健陵之孫太宗子。赫赫海東堯舜尊訏謨。」

「堯舜」與「海東堯舜」的文化意涵

以「堯舜」形容世宗背後是包涵着儒家思想。學者楊儒賓指出「堯舜」這個文化形象自漢代儒家獨尊以來，一直被儒家學者用作指導歷朝歷代君王的「典範」（Role Model），儒家歷代學者皆認為「堯舜」是仁政、德冶的最佳示範，亦是儒家所追求的「大同社會」的時期，楊儒生指：「儒家的理想天子是堯舜，其政權産生的方式是禪讓政權，其政權的基礎是倫理格局。」楊指出歷代儒家學者皆視堯舜為中華文明的開端，王權制度的啓蒙，故此，儒家學者希望及要求歷代君主皆以「堯舜」為施政目標，而「堯舜」在中國傳統儒學政治中象徵「聖王」的君主最高標準的「文化符號」，可見以「堯舜」稱呼世宗代表着認為他是施政符合儒家「最高標準」。

同時，「海東堯舜」這個稱謂亦象徵着朝鮮自主意識的提升，在古代韓國一直奉中國為「上國」，認為在文化、制度等方面較其先進，韓國歷朝以來都不斷地努力學習中國各方面。而至李氏朝鮮開國，更對中國明朝實行「事大主義」，對中國稱臣立貢，緊守藩屬的責任和義務，就如韓國史學者范永聰所指：「明代的中韓關係素來被學者認為是朝貢關係的典範例子。」。故此以中國聖王最高標準「堯舜」稱其國君主世宗，表示朝鮮（海東）亦有君王能與宗主國中國的君王「媲美」，突顯韓國民族歷史中輝煌而具象徵性的時期。

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世宗大王的當代形象

世宗大王是當代韓國重要的「民族符號」，象徵大韓民族的光榮歷史，不少節日、地方、機構等甚至流行文化及軍艦皆以世宗命名，可見世宗的形象深入民心，包括韓幣一萬元的「世宗大王圖像」、把世宗的陽曆生日5月15日被定作「教師節」，記念其創造韓文的「功蹟」、建立「世宗市」（特別自治市），位於忠清南道的燕岐郡與公州市交界。盧武鉉執政期間所制定的新首都城市，後被李明博政府質疑而拖延及改為雙首都；又有命名「世宗路」（首爾市鐘路一街光化門旁）及「世宗大王級驅逐艦」（韓國海軍第三階段開發研製的新型驅逐，2007 年中下水，於2008 年底開始服役。），另外建有「世宗文化館」世宗故事館（首爾特別市鍾路區世宗大路地下175）及「世宗大學校」（1948年成立，位於首爾市廣津區)。而世宗大王亦成為不少韓劇及電影的題材，包括《大王世宗》（2009）、《樹大根深》（2011）、《王的文字》（2019）等竽。

當代韓國社會對世宗大王的評價

當代社會對世宗大王的評價相當正面；例如台灣學者王永一形容：「韓國人認為世宗大王對國家作出的巨大貢獻超乎古人，認定世宗大王是朝鮮王朝中是為最傑出的國王之一.........可見世宗大王在韓國人心目中的極重要地位。」韓國觀光公社網站世宗故事館條目則指：「世宗在位（1418~1450）創制韓文，留下科學、文化藝術與軍事政策等大韓民國歷史上最燦爛的偉績」、扈貞煥亦指：「世宗大王無疑地是所有韓國人心目中最為尊敬的君主，因為他對民族的影響是跨領域及超越時代的。」等，可見世宗大王在現代韓國社會的祟高地位。

而最能反映當代韓國人意識中的世宗形象，便是韓劇《樹大根深》的名稱含意：「根深之木，風亦不扤，有灼其華，有蕡其實。〈扤，五忽切，動也。灼，職略切。華，盛貌。華，俗作花。蕡，浮雲切，實之盛也。〉源遠之水，旱亦不竭，流斯為川，于海必達。〈竭，其謁切，盡也。〉」，把世宗視作韓國文化文明的「偉大基石」。

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世宗大王的當代形象與韓國民族主義