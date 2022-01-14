WHO建議運動原則從「333」提升到「533」，高齡者做不到怎麼辦？

根據世界衛生組織（WHO）研究發現，除了吸菸、喝酒、不健康飲食之外，「身體活動量不足」也是慢性病的重要危險因子之一。一般人如果臥床超過一個星期，肌肉的力量就會因為長期缺乏活動而減少20％。肌力下降對年輕族群來說，只要持續復健就可恢復原本水準，但對身體機能逐漸退化的長者而言，可能是無法逆轉的傷害，將嚴重影響他們的健康與日常生活能力。

許多人都曾聽過，標準的運動需符合「333」原則，也就是每周至少運動三次、每次超過30分鐘、心跳達到每分鐘130下。但其實「333」原則，對老是坐著不動的人還是不夠。世界衛生組織建議提升為「533」，頻率每週五次或每週150分鐘以上的運動量；兒童及青少年每天至少60分鐘或每週420分鐘以上。

不過，對於高齡者來說，要落實533原則有一定的難度。還好近年來，國內外多項研究顯示，並非一定要符合533原則的運動才有效，即使只是散步、健走這類簡單活動，也有提升身體健康的效用。

激烈、需爆發力的運動對年長者的心血管及骨骼來說，可能反而是一種負擔，因此，想要養成運動習慣的長者，可以先從溫和的輕度運動開始，等到身體習慣了運動的感覺之後，再慢慢提高強度。而伸展、散步、健走、慢跑、太極拳、外丹功等較為和緩的活動，都是長者可以嘗試的運動。

以最簡單的步行來說，長者只要利用外出買菜、採買日用品、倒垃圾的時候活動，就能夠維持下肢的肌力、鍛鍊呼吸循環及心肺功能。若長者的體力尚可負荷，則可在安全的情況下，有意識地增加步行的速度，達到稍微出汗、呼吸微急促的程度，效果更好。

除了健走之外，大家熟知的太極拳也是老少咸宜的運動。進行太極運動時，透過練習重心轉移、伸展肢體，能夠提升年長者的肌耐力和平衡感，有效降低老年人意外跌倒的風險，同時還能增加運動者的柔軟度和心肺耐力。由於太極拳的動作相當緩慢，動作的難易度也可依據個人狀況調整，所以，不會對運動者的肌肉和骨骼造成太大的負擔，是年長族群值得嘗試的運動之一。

一般而言，每一次的運動應持續超過30分鐘，但考量到長者的體力和耐力有限，將一天的份量分成三次，每次10分鐘也沒關係。而建議的運動頻率則是每周至少三到五次，才能達到降低心血管疾病風險、增強體適能的目的。

要特別注意的是，不論年紀多大、不管運動的項目是什麼，在運動開始前必須要有足夠的暖身運動，結束之後也要做緩和運動，放鬆緊張的肌肉。而年長者的心肺功能較為脆弱，應避免在太熱或是太冷的氣溫下運動，如果想要進行極具爆發性、短時間內需快速移動的運動，事前也要審慎評估自己的能力。

運動對高齡者的益處很多，除了上述的改善體適能、增強肌肉力量和柔軟度、降低跌倒風險之外，還能預防心血管疾病、腦中風及肥胖。如果能和家人、街坊鄰居、朋友結伴運動，更能兼顧社交，遠離憂鬱、睡眠障礙和情緒低落。因此，如果家中長者時常待在家中、躺在床上，應鼓勵他們走出門活動，讓身心靈的健康都獲得一層保障。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航