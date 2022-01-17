美日2+2會談、日澳軍事合作，岸田文雄在印太戰略布局的主動與挑戰

美日2+2會談的共同威脅與挑戰

2022年1月7日，美國與日本舉行2+2會談。美方由國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）出席，而日方代表為外務大臣林芳正和防衛大臣岸信夫出席。有鑒新冠變種疫情升溫，以及美國國防部長奧斯丁在1月3日確診新冠，這次會談改線上舉行。

此場會談仍圍繞在中國、北韓和俄羅斯的威脅上。會談中討論到中國對台灣施壓、香港和新疆人權議題，以及違反《聯合國海洋法公約》在南海的擴張海權，讓雙方譴責中國違反國際法及罔顧人權自由。同時，美日也關切中國在東海上的擴張到釣魚台（日稱尖閣諸島）的野心，重申《美日安保條約》適用於該區域，以警告中國。

北韓也是這次會談的核心。北韓在2+2前一日的1月6日發射了一枚飛彈，引來美、日、韓和中國的關切。根據《英國廣播公司》（BBC）報導，北韓官媒宣布成功試射了一枚「高超音速飛彈」。美方警告此舉將威脅印太地區的和平，也認為北韓違反聯合國決議，使北韓也成為美日會談中磋商的一環。

在世界的另一端，俄國在烏克蘭邊境增兵，動搖歐洲的和平與穩定，使北約和歐盟頭痛。雖俄國對遠東地區並未如對烏克蘭般的強硬威脅，但莫斯科也是少數擁有高超音速飛彈的國家，也與同樣擁有高超音速武器的中國，強化軍事合作。面臨中、俄軍事合作的壓力下，也讓美日合作的重要性提升。

不過，日本國內對美軍駐紮也有意見。日本沖繩縣和山口縣的美軍基地都傳出新冠疫情，導致當地居民的抗議，讓雙方關係遭遇阻礙。而沖繩縣長年下來，對美軍駐軍一事有所分歧，恐造成更嚴重的抗議。

美日2+2會談的合作共識

由於歷史因素，日本無法擁有正規軍隊。而日本在欠缺戰爭經驗下，防衛能力成為一大問題。日本承諾將強化國防能力，也確保國安戰略與美國一致。美日間也在會議後，簽訂了先前協商分攤駐日美軍費用的五年協定，解決自美國前總統川普（Donlad Trump）所提出調漲美軍駐日軍費的問題。

同時，美日就軍事科技合作展開新的一頁。美國高超音速飛彈的技術尚未成熟，較中俄落後。美日兩國將在高超音速飛彈、應對型飛彈及太空科技有所合作。兩國將號召科學家和工程師，在先進防衛科技等議題合作研究，以應對高超音速飛彈的威脅並發展太空能力。

據《聯合新聞網》報導，美防長奧斯丁表示，美日同盟是印太地區和平繁榮的基石，面對北韓的野心和中國大陸的挑戰，美日正採取行動強化「綜合威懾力量」（Integrated deterrence），持續對中國和北韓採強硬態度，讓兩國在區域合作上有更多合作空間，落實印太地區的安全與穩定。

至於台灣議題，美國國務卿布林肯強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵兩岸和平解決問題。但是《德國之聲》訪問美智庫蘭德公司（RAND Corporation）的日本安全政策專家傑霍農 （Jeffrey Hornung）稱，日本可能會在會談中提出詳細計劃，但不會公開承認，雙方都希望保持所謂的「戰略模糊」。

另一方面，美國負責東亞事務的前助理國務卿、現為亞洲協會（Asia Society）的拉塞爾 （Daniel Russel），在訪問中則認為，日本目前處於相當尷尬的位置。日本一方面要遏止中國侵犯自家海域並與美國一起支持台灣，但又受制於日本憲法第九條，以及中國龐大的經濟利益。

日澳簽協議加強軍事合作，雙方加強聯合演習？

2022年1月6日，日本首相岸田文雄與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）以視訊方式舉行峰會。岸田原先曾考慮在今年初，親自訪問澳洲且與莫里森舉行峰會。然而，考慮到新冠疫情升溫以及變種病毒Omicron的擾亂，也改為視訊峰會。

首先，雙方簽署有關日本自衛隊和澳軍聯合訓練的《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement, RAA），並於簽署後進行會談。據《共同社》報導，岸田在簽訂協議時強調：「這是讓日澳安全合作，邁入新階段的劃時代協定。」而莫里森則表示：「兩國將實現高水準的合作。」

《共同社》認為，《相互准入協定》將讓兩國部隊的派遣，變得更加順暢，在安全合作上得以更方便展開。不過，雖日澳此舉能加強威懾力量，但也可能引發日本自衛隊和美軍更進一步「一體化」的擔憂。

日澳簽訂《相互准入協定》後，使澳洲繼美國後，成為第二個與日本簽訂正式防務條約的國家。並且，此協定也意味著其中一國的軍隊，可自由進入另一國進行演習，無需每次演習都協商。

《共同社》進一步解釋，《相互准入協定》規定了聯合訓練等內容的部隊派遣相關手續。對在接納派遣部隊的國家境內發生犯罪情事，若在執行公務中，則派遣國擁有審判權；若在執行公務之外，則接納國有審判權。今後將設置磋商協定運用的新機構「聯合委員會」。

過去，日澳雙方長時間在此協議的談判上陷入僵局。《共同社》指出，日澳兩國過去曾於2014年就啟動談判並達成共識，但卻因兩國死刑制度的差異，談判長時間停滯不前。此次雙方簽署協定後，日本也爭取與價值關相近的國家，簽訂此協議。日本於去（2021）年10月與英國展開談判，而法國也有意與日本簽訂。

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《中央社》引述日本《共同社》和《時事通信社》的報導，日澳簽署《相互准入協定》，是鑒於中國軍事擴張與霸權主義的行動，盼強化雙方的防衛合作。澳媒《澳大利亞金融評論》（Australian Financial Review, AFR）則認為：「兩國聯合軍事訓練和行動的頻率、規模和強度均會提高，舉例：協定中有關雙方軍機空中加油的安排。」