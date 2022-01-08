2022/01/08,
國際

吃對的食物、在家健身，減重40公斤是否為2024總統大選備戰？蓬佩奧回應：為了2044年

吃對的食物、在家健身，減重40公斤是否為2024總統大選備戰？蓬佩奧回應：為了2044年
Photo Credit:蓬佩奧推特

我們想讓你知道的是

飲食習慣的改變，並不意味著不再和家人一起上餐聽吃飯，美國連鎖鬆餅店IHOP仍然是他的最愛，但現在他會點的是蛋白和火雞火腿，而不是一堆塗滿糖漿的南瓜鬆餅。

＊首圖為蓬佩奧與家人一同慶祝聖誕節

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在前總統川普（Donald Trump）卸任後，就越來越少露面。《New York Post》的報導指出，現在的確會「看到更少的」蓬佩奧，因為這名前國務卿在這些日子裡，整整減掉了超過40公斤的體重。

在西點軍校以第一名畢業，且於美國陸軍服役過5年的蓬佩奧，在接受《New York Post》的專訪時指出，他是從2010年代表共和黨參選眾議員起開始變重。

現年58歲的蓬佩奧在去（2021）年6月14日站上體重計時，發現自己已經將近136公斤，這是他體重前所未有的高峰。接著，蓬佩奧真的把減重當成「明天」的事，他在隔天早上起床時告訴妻子：「就是今天了。」

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美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2021年1月的模樣。｜Photo Credit: AP / 達志影像

「我開始運動，不是每天、但幾乎每天，並且吃對的食物，體重就開始下降了。」蓬佩奧表示，他在地下室組了一個家庭健身房，包含一些啞鈴和一台滑步機，並試著每週運動5、6次，每次運動30分鐘左右，「沒有教練，也沒有營養師，只有我。」

對蓬佩奧來說，要恢復健康，最重要的就是正確的心態，尤其是保持紀律。這樣的心態適用於擔任中央情報局局長、美國國務卿等等高壓的政府要職，但他卻在今年才開始實踐在自己的健康。

那些過去工作到深夜的日子裡，陪伴蓬佩奧的起司漢堡、高碳水食物和甜食已經被捨棄。不過，飲食習慣的改變，並不意味著不再和家人一起上餐聽吃飯，美國連鎖鬆餅店IHOP仍然是他的最愛，但現在他會點的是蛋白和火雞火腿，而不是一堆塗滿糖漿的南瓜鬆餅。

除此之外，身為義大利裔的蓬佩奧表示：「我們是義大利人，喜歡聚在一起吃義大利麵、麵包、起司和甜點」，他笑稱，現在參與親友的聚餐時會說：「我吃沙拉。」

蓬佩奧稱減重不為總統大選：「是為2044做準備」

蓬佩奧表示，希望自己的減重之旅能夠激勵其他人，「這很難、而且不是永久的，我沒辦法保證現在的體重會維持多久，但當你意識到你只要繼續努力，好事就會發生，那你也可以做到。」過程中，他也得到妻子、兒子和未來兒媳婦的支持，「重點是，每個人都支持我努力變得健康。」

根據《New York Post》的報導，隨著蓬佩奧的體重不斷減輕，社群媒體開始猜測他究竟發生了什麼事，「這些貼文推測我的脖子出現健康問題，或是我得了癌症，但從來沒有人打電話來問我發生了什麼事。」

還有謠言指出，蓬佩奧減重是為2024年的總統大選鋪路。對此，他笑稱：「事實是，我真的已經為2044年做好準備，甚至希望可以到2054年。」至於為何是這些年份，這名前國務卿充滿希望地說道：「因為孫子啊！」

蓬佩奧指出，他的兒子在7月就要結婚了，他希望在不久的將來也能看到孫子孫女。「我的衣服變得更合身、我也變得更有活力了」，他表示：「但最終，我希望能和家人在一起，有很多孫子孫女。」

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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