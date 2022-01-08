今日新增42例境外移入、2例本土均接種過3劑疫苗，桃機清潔人員與保全持續循環性採檢

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案（案17414-17415）及42例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，本土個案（案17414-17415）分別為本國籍1例男性、1例女性，年齡均為50多歲，均為桃園機場感染事件相關個案；詳如新聞稿附件。

指揮中心表示，今日新增42例境外移入個案，性別為25例男性、16例女性、1例調查中，年齡介於未滿10至70多歲，分別自美國（23例）、越南（4例）、法國（2例）、阿根廷、澳大利亞、菲律賓、加拿大、阿拉伯聯合大公國、泰國、巴西、西班牙、印度、義大利及德國（各1例）入境，另有2例調查中，入境日介於去（2021）年12月15日至今（2022）年1月7日。

2名確診者均接種過3劑疫苗，1名Ct值高、影響小

指揮官陳時中指出，本土個案17414是機場保全，是日前確診的保全案17371相關感染，Ct值為24，已經接種3劑莫德納疫苗。他在1月4日就有相關症狀，基因定序查清楚後會再做報告。

案17415是防疫計程車司機，已經接種過2劑AZ、1劑莫德納疫苗。她在12月10日、24日有載過有確診者，原本已經驗過一次陰性，因為循環性的採檢又變成陽性，但他的Ct值為31、相對較高，二採Ct值是34.8，因此雖然是確定病例，但對社區影響比較小。

Photo Credit:指揮中心

醫療應變組組長羅一鈞指出，案17415病毒量低，判斷為比較輕微的近期感染，待基因定序出來可以跟曾經載過的確診個案作比對。

發言人莊人祥解釋，機場保全是在12月29號打了第3劑、司機是在12月5日打第3劑，因此前者的疫苗效果會比較不佳。

陳時中表示，先前確診的機場清潔人員和機場的保全，不是同一個來源，但整體檢驗機場清潔人員也在做二採。外包人員一採有888位，包含居隔119位，其中目前有7位陽性、761位要繼續採檢，早上已經採了400位。因應近期有2例保全的確診，會擴大保全公司的人員匡列，一樣做循環性的採檢。

以往有個案確診，主要都還是透過親密家人傳染，但陳時中指出，這次確診的個案裡，幾乎沒有親密家人的傳染，只有一對在歌友會的同住姐妹。目前的案例裡，除了今日確診的案17415還有1位家庭接觸者採檢中，其他個案的家庭接觸者目前全部都是陰性，社區的接觸者也大部分是陰性，只有1、2名確診的接觸者尚在調查或採檢中。

潛伏期可能導致PCR驗不出來、護理國家隊進駐桃機

陳時中談到這次疫情，指出因為春節的緣故，返國的人比較多，再加上國外疫情非常嚴峻，相對疫情進來的可能性也變高。不過目前比較多還是在邊境就檢驗出來，但因為病毒有潛伏期，中位數是3天，所以若是在入境前5天被感染到的話，入境2天的PCR可能顯露不出來。

陳時中表示，為了更能夠掌握機場的風險，桃園機場公司第一線的風險人員全部做PCR採檢，這兩天就要開始。第一線風險工作人員分成兩個部分，一部分是第一線會接觸到人的，總共大概有1萬2000多，扣除掉本來因應確診者已經採檢的，還有9000多人。第二線不會接觸到人的，若第一批檢驗完都是陰性，就考慮不採，但有任何的陽性個案就會繼續往下採檢。

Photo Credit:指揮中心

陳時中也根據前進指揮所指揮官王必勝的回報指出，雖然機場基本執行任務都有照SOP進行，但還是缺乏一些基本的相關訓練，往往有一些小動作已經有照著在做，但漏掉一些小小的地方，很難靠著宣導來做。

因此，指揮中心特別請台灣護理國家隊進駐，在第一梯派了24人於機場入境的幾個關卡，督導人員有沒有做好感控，例如物品傳遞時避免接觸、從污染區域拿出東西要換手套，透過有經驗的護理人員把細節做得更完整。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航