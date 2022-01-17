肢體無力、眼睛突然看不到，或突然講不出話來？當心「腦血管狹窄」

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎蘇亦昌醫師來到照顧線上。

蘇亦昌醫師：大家好，我是蘇亦昌醫師。

劉育志醫師：請問蘇醫師什麼是腦血管狹窄？

蘇亦昌醫師：我們都會形容它好像一個四線道，三線道或兩線道的馬路，就看我們是哪一段的血管，但是當四線道或三線道的馬路，剩下不到兩線道，甚至不到一線道的時候，它就有可能產生一些，血流不足的現象，這個我們就會叫腦血管狹窄。

劉育志醫師：哪些原因可能導致腦血管狹窄？

蘇亦昌醫師：最常見的腦血管狹窄原因，就很像心臟血管狹窄的危險因子，比方說高血壓、高血糖，高血脂、肥胖等等，所以幾乎會產生心臟血管狹窄的病人，腦血管可能都有不等程度的狹窄。

劉育志醫師：腦血管狹窄可能出現哪些症狀？

蘇亦昌醫師：要看是哪一條血管狹窄，它有可能有不一樣的症狀，不過以最常見的，我們脖子這邊有一條叫內頸動脈，以及腦部有一條叫中大腦動脈，這大部分都是會造成，比方說肢體比較無力、眼睛突然看不到，或突然講不出話來等等的症狀。

劉育志醫師：懷疑腦血管狹窄時，需要做哪些檢查？

蘇亦昌醫師：最常見的檢查就是核磁共振，因為現在核磁共振，不但可以看腦部本身有沒有中風過，有沒有中風的痕跡，同時可以做腦血管檢查，而且這些檢查是可以不用打顯影劑，也沒有輻射線就可以做的檢查，所以不管是健康檢查，或者是在門診安排，這都是蠻常見，現在針對腦中風、腦血管狹窄，會做的第一個檢查。

劉育志醫師：腦血管狹窄可以用藥物治療嗎？

蘇亦昌醫師：腦血管狹窄的藥物治療，是非常重要的，就很像心血管一樣，基本上包含剛剛講的三高的控制，以及運動、減肥，另外就是藥物，藥物大部分跟抗凝血劑，或抗血小板藥物有關。

劉育志醫師：腦血管狹窄到什麼程度會建議接受介入治療？

蘇亦昌醫師：基本上大部分的人，都是靠藥物就可以，但是如果有60％至70％以上的狹窄，同時他過去曾經有因為這個狹窄，產生的中風症狀，這個我們就會建議要治療。

劉育志醫師：介入治療的步驟大概是怎麼樣？

蘇亦昌醫師：治療基本上也是全身麻醉，我們會從鼠蹊部穿刺血管，管子送到腦部的血管以後，就會先做氣球擴張的動作，氣球擴張以後，氣球撤掉，我們就再把支架釋放上去，頸動脈就是脖子這邊，跟腦部比較大的不同是，因為這邊的血管比較大，我們在把血管擴張的時候，也比較怕會有一些血栓掉下來，所以在做氣球擴張之前，特別在頸部這邊，我們通常會先放過濾網在遠端，免得這些掉下來的血栓跑到腦內，反而產生新的中風。

我們碰到一個個案，他幾個小時前好像開始有一些症狀，然後他就送到我們醫院的急診，我們幫他檢查以後，發現他的血管還在，可是相當的狹窄，通常這種狀況下，我們會先用藥物治療，藥物幫他治療了以後，過了幾個小時發現他的症狀沒有改善，反而開始有點變化，但是因為我們檢查已經做好，知道他是有嚴重狹窄的情形，所以我們就跟家屬解釋，這樣子我們最好先幫他把這條路拓寬，也就是用氣球擴張先幫他拓寬以後，他的狀況比較穩定了以後，我們大概隔了一個禮拜到十天，才幫他放支架。

之所以我們故意隔一段時間，是因為通常這些病人剛來急診的時候，他可能藥物根本就還沒有吃過，他可能都不知道，他原來有腦血管的問題，我們通常放支架，會希望放支架前，至少五到七天要能夠吃兩種抗凝血劑，這樣比較不會有放支架的併發症。

劉育志醫師：但是萬一這些病人又是緊急來的該怎麼辦？

蘇亦昌醫師：我們就把剛剛講的氣球擴張跟支架，分兩個階段完成，第一個階段先救命，先幫他把路拓寬，等藥物足夠了，人也恢復比較好了以後，通常隔七到十天就可以把支架放上去，來幫他預防未來再發生中風的狀況。

劉育志醫師：放過支架之後，未來會再發生狹窄嗎？

蘇亦昌醫師：是有可能的，所以我通常都會跟病人說，千萬不要以為放了支架，不用再吃藥，其實藥物還是要最重要的，沒有吃藥物基本上這些支架，都有可能再狹窄回來，我也有碰過那種即使他有吃藥，但是他吃藥沒有控制得很好的人，不到半年他就又復發了，所以我想除了放支架以外，更重要就是要搭配後來的藥物，這樣子才能達到降低再中風的效果。

劉育志醫師：哪些族群會建議接受腦血管狹窄的篩檢？

蘇亦昌醫師：第一個就是明顯已經有三高，而且有心血管疾病的人，這個我們通常都會建議腦血管，特別是頸動脈狹窄，這個是要特別評估過，第二個大概就是，曾經有過類似中風症狀的病人，比方說眼睛突然看不到，突然某一隻手腳力氣比較差，或者講話不太清楚，這個我們會建議要檢查。

劉育志醫師：感謝蘇醫師來到照護線上，我們下次再見，掰掰。

蘇亦昌醫師：謝謝，掰掰。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航