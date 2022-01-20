畏光、視力模糊，白內障年輕化，眼科醫師教你如何挑選「人工水晶體」

「醫師，我覺得看東西越來越不太清楚。」五十多歲的王先生是工程師，白天長時間盯著電腦，下班得開夜車回家，最近這一兩年因為視力惡化，讓他感到越來越吃力。經過檢查後發現，王先生雙眼的近視度數增加不少，主要是因為白內障造成的。

「因為需要經常看電腦、開車，使用長焦段合併散光矯正的人工水晶體較能兼具看遠及看近的功能。」永堅眼科診所陳威綸醫師分析，「考量到夜間開車的安全需求，會需要夜視力較清晰、眩光較少的人工水晶體。」相隔兩週分別做完雙眼的人工水晶體置換手術後，王先生的視力便有大幅度的改善。

白內障年輕化，不只看3C，糖尿病也會增加白內障風險！

以往5、60歲的人患白內障的比率較高，但隨著現在接觸3C產品的時間增加，使得白內障有年輕化的趨勢，越來越多患者在30多歲就患有白內障。永堅眼科診所許雅睿醫師表示，從事電銲、燒玻璃、廚房等工作、罹患糖尿病，或是高度近視亦可能增加罹患白內障的機率。

出現白內障時，患者會漸漸感到視力模糊，通常自身不容易察覺，往往要等到病況較嚴重才會發現，許雅睿醫師提醒，大家最好養成定期檢查眼睛的習慣，才能及早發現問題。

挑選人工水晶體，眼科醫師重點提醒

白內障是因為原本清澈的水晶體變得混濁，而影響光線進入，想恢復視力，需要透過手術植入人工水晶體。許雅睿醫師說，在選擇人工水晶體時，首先要了解患者的用眼需求。

天然水晶體本身具有自動調節的功能，但在老化之後經常需要靠老花眼鏡輔助，陳威綸醫師說，若上了年紀後不想戴老花眼鏡，可以選擇全焦段人工水晶體，看遠看近較方便外，專利色差修正技術可提升夜間視力清晰度，提升安全性。

陳威綸醫師解釋，「焦點型在某些距離看得非常清楚，一旦脫離焦點則會變得比較模糊；焦段型人工水晶體在清楚的距離間，擁有連續視力且眩光程度較低，按照術後視距範圍不同，可分為延焦段、長焦段與全焦段，患者可以按照實際需求與醫師討論適合的人工水晶體。」

Photo Credit: 照護線上

人工水晶體，睛選五撇步

因為人工水晶體得使用很多年，許雅睿醫師提醒，所以在挑選人工水晶體時，建議選擇經過長期驗證的人工水晶體材質，減少材料鈣化、變質的機會。

由於部分患者會在換完人工水晶體後，可能出現「二次白內障」，許雅睿醫師說，可使用具有特殊邊角設計的人工水晶體，減少二次白內障的發生。

非球面人工水晶體也有助於提升夜視安全性，陳威綸醫師說，為了獲得較好的視覺品質，可使用低折射、低色散的人工水晶體材質。

此外，人工水晶體若能保留生理所需的藍光，有助於提升夜視力並維持生理時鐘的節律。

白內障手術常見問題，專家解答

Q：白內障手術通常需要多久時間？

A：白內障手術一般需要15~30分鐘左右，會隨個案難度、醫師經驗，而有些差異。

Q：白內障手術後，需要休息多久才能使用眼睛？

A：白內障術後會將眼睛包起來，請多休息、不要過度活動，隔天即可看東西。許雅睿醫師補充，白內障術後的第一個月請遵照醫師指示每日點眼藥水，不可以揉眼睛，眼睛不能碰到水或是灰塵，可以戴眼罩或護目鏡保護眼睛。

Q：白內障手術是否會有眼睛乾澀的狀況？

A：陳威綸醫師表示，動完人工水晶體手術之後一開始可能會有眼睛乾澀的問題，但是只要按時點眼藥水，術後1到2個月大多可以恢復到手術前的標準。

Q：換人工水晶體是否會產生排斥？

A：人工水晶體皆會使用與人體相容性高的材質，而且是衛福部核准的人工水晶體，一般不會產生排斥，可以使用一輩子。

Q：動完人工水晶體手術，大約多久可以適應人工水晶體的視覺表現？

A：相較於只做一眼人工水晶體的患者，做兩眼的患者術後適應較佳，許雅睿醫師說，我們的大腦約一、兩個月便可以適應人工水晶體，假使雙眼同時做人工水晶體，協調性較佳，也有互相輔助的效果。

Q：新冠肺炎病毒是否與白內障有關？

A：白內障與新冠肺炎病毒無關。新冠病毒在眼睛方面有一些非特異性的表現，很少靠眼科來確診。

貼心小提醒

白內障往往是在不知不覺中形成，漸漸影響視力。陳威綸醫師叮嚀，大家要避免暴露強光，維持良好用眼習慣，並定期檢查眼睛。

白內障並非老年人的專利，許雅睿醫師說，如果出現畏光、視力模糊等狀況，請務必盡快就醫。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航