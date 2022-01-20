【專訪】國際醫療推手江明哲醫師：從南非到台東、從學院走進社區，有故事的「醫師的咖啡室」

若在今年九月間，走進隱身在艾蘭哥爾咖啡座位區後方的展間，也許可以略窺江明哲醫師「醫師的咖啡室」其理念的一二。這場「國際醫療巡迴展」，展出的內容自然是以國際醫療主題為大宗，包括由多幀江醫師或其所屬的國際外科學會的候任理事長關皚麗教授赴外參與援外醫療、國際會議的照片所組成的幾面照片牆，其間並有江醫師的數幅畫作、關於南非心臟移植手術的介紹海報、一櫃關於史懷哲的書籍⋯⋯等，點綴於其中。

如果還是不太能掌握「醫師的咖啡室」的概念，那麼，可以將目光聚焦在由江醫師所繪的一幅畫作上——在由深淺不一的藍色背景上，豎著黑色的十字架，十字交會之處，貼上僅截取眼部周圍部分的史懷哲（Albert Schweitzer，1875-1965）眉頭深鎖的肖像，而畫面下方則將一張寫著「信實公義」的紅紙沿縱向從中手撕成兩半，重新拼成一個「7」的形狀。

這幅畫之所以顯得特別突出，不僅僅是因為吸睛的畫面、當代的手法，更因為它顯示出江明哲醫師大半生關懷的三個面向——「醫學、藝術與信仰」。

颱風肆虐，將愛吹到台東

艾蘭哥爾咖啡所在的台東美術館，是許多人來台東的必訪之地，坐落於美術館建築群當中的艾蘭哥爾藝文咖啡館，也是許多喜愛品嘗咖啡的人的好去處。現於台東基督教醫院服務的神經外科醫師江明哲先生同樣是此處的常客，卻也不僅只是一位熟客。在江醫師落足台東的五年之間，已經和艾蘭哥爾的老闆張弘典有過多次合作，假咖啡館的場地舉辦過多場展覽、講座。只因為江醫師有一個描繪了多年的夢想——「醫師的咖啡室」。

「我曾經見過台東美術館眾樹成蔭，那是它最美麗的時候。很可惜的是，那樣的美景，因為尼伯特颱風的緣故，現在只存在眾人的記憶之中了。」經過了五年的時光，江醫師認為，台東多處景觀，包括美術館在內，仍未能完全回復樹斷枝折之前的繁貌。但也正是因為尼伯特的肆虐，讓江醫師見證了台東在各項資源的有待加強，使得這位花東子弟毅然決定回到東部服務，但卻不是待在他花蓮的家鄉。

若把江醫師的姓名鍵入網路搜尋引擎，便會發現不僅只有醫療相關的資訊，尚有這五年來，江醫師在花東二縣，與各單位共同策辦的多場展覽。當中有個一再被提及的名詞，正是江醫師念茲在茲的「醫師的咖啡室」。這個醫師的咖啡室，毫無疑問，裝載了醫學、藝術與信仰等三個面向的關懷。而要知道這三個關懷的原點，就得回到江醫師出身的故鄉，花蓮縣鳳林鎮長橋里。

Photo Credit:醫學有故事（江明哲提供） 黑色十字架上是史懷哲緊皺眉頭的雙眼。這幅畫包含了「醫學、藝術與信仰」三大面向，同時也是組成江明哲人生最重要的元素。

在台落地生根，成為主的信徒

行政區域雖屬於鳳林，長橋里卻是萬榮車站的所在地，位於兩個鄉鎮的交界之處。兩個鄉鎮皆位於花蓮縣中區，鳳林坐落於花東縱谷，為一客家鄉鎮，萬榮則位在中央山脈東側，以原住民族為主要。而在鄉鎮交界的長橋，自然便成為多元族群薈萃之處。

「但我既不是客家人，也非原住民。」江醫師說，這就得從他父親的個人移住史談起。

在台灣，被稱為「外省人」的族群，多指1949年跟隨國民政府來台的中國大陸各省移民。但在被劃歸在「外省人」這個標籤下的，尚有於1945-1949年間便來到台灣工作、遊歷的一群人。

「我父親江百仁來自廈門，十八歲的時候就來到台灣。當時有一位同樣來自閩南的同鄉謝膺毅在花蓮創辦了《更生日報》，我的父親便是在報社負責編輯校對的工作。」就如同許多在那四、五年間來到台灣的「外省人」的命運，江明哲醫師說，兩岸一分治，他的父親便選擇在花蓮落地生根。

兒時的江百仁先生常來往於廈門和鼓浪嶼之間，因此有許多親近基督宗教的機會。「當時鼓浪嶼上面設立了很多國家的領事館，也有許多傳教士在鼓浪嶼活動。」江醫師說：「我想我父親是在那樣的環境受到薰陶，成為了主內的信徒。」

來到台灣以後，江百仁先生即便工作忙碌，加上人生地不熟，仍舊維持著他的信仰，去到花蓮市區的信義長老教會。而自江明哲醫師有記憶起，江百仁先生已轉換跑道從事公職，於萬榮鄉民代表會擔任秘書。「我小學先是在長橋，後來因為我父親工作的緣故，再轉到林田山的森榮國小就讀。無論是長橋還是林田山，都是多元族群的環境。尤其當時林田山有許多林班工的小孩就讀，那更是來自四面八方。」江醫師說，生長在多元族群的環境，衝突在所難免，卻也學習到和解的功課。「這讓我能夠跳脫單一民族的思考框架，將族群之間的和諧擺在很前面的優先順序。」

Photo Credit:醫學有故事（江明哲提供） 非洲之父李文斯頓曾說：「我原來要去中國宣教，但上帝要我去非洲」。江明哲從小聽著這位傳奇醫療傳教士的故事長大，也在心中埋下了要去非洲服務的種子。

國際醫療從台灣啟程

經過四年一般外科、兩年神經外科的訓練，為了學習更好的知識和技術，江醫師申請了衛生署（今衛生福利部前身）的醫學交流計畫，遠赴南非擔任臨床研究醫師受訓。江醫師指著展間裡掛著的一張證書──那是江醫師在南非取得的結訓證明──以及牆上掛著的南非器官移植手術介紹海報說，許多人可能不知道，全世界第一例心臟移植手術，就是在南非完成的。

「南非是我心靈的故鄉。」江醫師再啜飲了一口咖啡，繼續分享：「那段時間對我來說非常重要，一個是我終於走出國門，踏上李文斯頓、史懷哲等人曾經踏足過的非洲土地，再來也奠定了我後來從事國際醫療的基礎。1992年我回到台灣，一直到2006年我擔任台中榮總國際醫學交流合作中心的醫療執行長，協助台灣跟南非建立醫療合作管道，中間十幾年的時間，我只要一有機會就會前往南非進行公務參訪，前後共有八趟之多。」